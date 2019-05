Beta/Tanjug | 17. maj 2019. 13:31 > 20:53 |

Direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić izjavio je da će posebna sednica Skupštine Srbije, na kojoj će se razmatrati izveštaj o KiM, biti prilika da najviši izabrani državni predstavnici razgovaraju sa narodnim poslanicima o situaciji u vezi sa KiM, ali i prilika da poslanici koji imaju drugačije mišljenje iznesu svoj stav i pokažu da li poštuju demokratske principe razgovora.

Đurić je, gostujući na televiziji O2, naveo da je parlament pravo mesto da se razgovara o najvažnijem državnom i nacionalnom pitanju i dodao da će sednica biti prilika da najviši izabrani državni predstavnici, odnosno predsednik Republike i predstavnici vlade, izveste narodne poslanike i razgovaraju sa njima o situaciji u kojoj se kao država i društvo nalazimo u vezi sa KiM.

"Smatram da je izuzetno važno što je ta sednica sazvana i da će to biti prilika da i oni koji su izabrani kao narodni predstavnici, a imaju drugačije mišljenje, iznesu svoj stav i pokažu da li poštuju demokratske institucije Srbije, da li poštuju demokratske principe razgovora ili misle, kao što smo nažalost prethodnih meseci videli da misle, da u Srbiji u političkom smislu, kada je reč o opozicionom delovanju, treba da caruju hajdučija i ulične manifestacije", rekao je Đurić.

Naveo je da predstavnici opozicije do sada nisu imali nikakvu ideju po pitanju KiM, te da je njihova jedina ideja da najvažniju državnu i nacionalnu temu koriste za vređanje, jeftine političke poene...

Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković sazvala je za 27. maj posebnu sednicu parlamenta na kojoj će se naći izveštaj o KiM.

Navela je da će predsednika Srbije Aleksandra Vučića pozvati da prisustvuje sednici, učestvuje u raspravi i podnese izveštaj o KiM.

Poziv će, dodala je, uputiti i premijerki Ani Brnabić, članovima Vlade Srbije i direktoru Kancelarije za KiM Marku Đuriću.

ĐURIĆ: HRABRO, REFERENDUMSKI NA IZBORE 19. MAJA

Ponosno i hrabro, referendumski na izbore za gradonačelnike četiri opštine na severu Kosova i Metohije, jer ovo su izbori na kojima moramo da nastupamo kao jedan pred Prištinom, poruka je direktora Kancelarije za KiM Marka Đurića pred izlazak na birališta 19. maja.



Đurić je u gostovanju na TV Most rekao da je to izlazak na birališta za Srbiju, srpsko ime i bolje dane kada nećemo morati da brinemo o tome da neko iz Prištine pokušava da pipne nešto gde nikada nije bio niti će ikada biti.



Kako je naglasio, Kosovska Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić su srpska zemlja gde živi srpski narod što niko nikada neće moći da promeni.

Direktor Kancelarije za KiM je naglasio da država Srbija stoji iza svog naroda na KiM, politički, materijalno i na svaki drugi način kako bi zaštitila njegovu bezbednost i opstanak te podsetio da je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić naglasio da iza srpskog naroda na KiM ne stoje samo institucije Srbije već ceo srpski narod.

On je dodao da su toga svesni u Prištini gde su nervozni, jer su očekivali da će Srbi izbore bojkotovati kako bi mogli da u tom slučaju proture svoje ljude Albance za gradonačelnike.



“To nećemo dozvoliti”, rekao je Đurić i kazao da ćemo svi zajedno u nedelju jedinstveno obaviti svoju dužnost prema porodici, prijateljima, državi Srbiji kako bi pokazali da je reč o srpskoj zemlji.

“Zato očekujem masovan izlazak na birališta da bi sačuvali srpski karakter i to je naš demokratski, politički vid borbe”, rekao je Đurić i poručio da Srbe neće zastrašiti nikakve pretnje dovođenja policajaca.



“Pokazaćemo mirno i demokratski da ne mogu da nam otmu naše opštine na način na koji su zamisili”, dodao je Đurić.



On je rekao da je 19. maja dan kada će građani pokazati da pripadaju svojoj državi Srbiji tako što će glasati za srpske kandidate koji svoju politiku vode u sklopu Srpske liste koja je državni projekat države Srbije.

Kako je rekao, to je naša organska veza sa državom Srbijom, da sve institicije koje su na severu KiM i one koje funkcionišu direktno u sistemu Republike Srbije i one u pokrajinskom funkcionišu pod kontrolom jedne ruke - a to je srpska ruka iz Beograda.

Direktor Kancelarije za KiM je naveo i da se Albancima nikada ne bi dogodilo da se nađe neko od njih da iz političke ostrašćenosti prema drugoj strani pozove da se glasa za srpskog kandidata.

“Tako nešto je kod njih nezamislivo. Neka je na sramotu Marku Jakšiću koji je to uradio i onome koji na taj način misli da može da ubere neke jefitine političke poene”, rekao je Đurić, ali i dodao da niko ne treba da im to uzme za zlo, a da je na nama da radimo svoj i sačuvamo svoju državu Srbiju na KiM.

Ponovio je da Srbi nemaju dilemu za koga će glasati i još jednom pozvao sve sunarodnike da izađu i glasaju za kandidate Srpske liste, ali i sve sugrađane drugih nacionalnosti da glasaju za njih navodeći da su Srbi uvek u istoriji pokazali da znaju da vode računa o njima.



“Zato ponosno, hrabro, referendumski na izbore 19. maja i ne radi se ovde o izborima da li mi se sviđa ovaj ili onaj, ili ova ili ona politika. Ovo su izbori gde mi kao jedan nastupamo pred Prištinom, a lako ćemo posle da na našim parlamentarnim, predsednickcim izborima kažemo svoj stav o drugim stvarima… Mada ni tu nema dileme ko najviše brine i ko se najviše bori za naše - srpsko Kosovo i Metohiju”, poručio je Đurić.

ĐURIĆ: SRBIJA NA VREME UPOZORILA ŠTA SU NEČIJI PLANOVI

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić je danas, povodom izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića da prištinske vlasti nameravaju da uhapse 26 srpskih policajaca sa severa KiM i još 15 lica, rekao da Srbija ne želi sukobe, ali da je na vreme upozorila na to šta su nečiji planovi.

"Srbija je potpuno spremna da zaštiti naše ljude na KiM. Mi ne želimo bilo kakav sukob. Nažalost, Priština svojim ponašanjem stvara atmosferu koja nije zdrava i koja je vrlo opasna, ali to ne znači, niti bilo ko treba da pomišlja na to da će Srbija okrenuti glavu od svoje obaveze da zašiti naše stanovništvo na KiM od bilo kakvog terora i progona", rekao je Đurić gostujući na televiziji O2.

Naveo je da je to predsednik Vučić govorio više puta i da se to odnosi na sve pokušaje, perfidne ili manje perfidne, ogoljene ili prikrivene da se zauzme sever KiM i našem narodu nanese šteta.

"Mi ne želimo eskalaciju tenzija, ne želimo sukobe i želeli smo da na vreme upozorimo na to šta su nečiji planovi", istakao je Đurić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da prištinske vlasti, u nameri da oslabe odbranu severa KiM, nameravaju u ponedeljak da uhapse srpske policajce.

Vučić je, gostujući u Jutarnjem programu RTS, rekao da ima informacije da prištinske vlasti žele da uhapse 26 pripadnika kosovske policije sa severa KiM, kao i još 15 lica, sa ciljem da to područje ostane nezaštićeno.





ĐURIĆ: ŠTETOČINSTVO JEDINI SADR Ž AJ POLITIKE JEREMIĆA



Potpredsednik SNS, Marko Đurić, saopštio je da primitivni napad na ličnost predsednika Srbije Aleksandra Vučića najrečitija su potvrda da je, kako kaže, štetočinstvo jedini programski sadržaj politike Vuka Jeremića, kojem očito nije stalo ni do Kosova i Metohije, ni do srpskih interesa.



U pisanoj izjavi dostavljenoj medijima, Đurić kaže da je Jeremiću isključivo stalo do ispunjenja sopstvenih, kako kaže, kleptomanskih ambicija i sadržaja državne kase iz koje bi da se ponovo samoposlužuje kao što je to već obilato činio u prošlosti.



"Za razliku od Jeremića, koji je izgubio kredibilitet čak i kod Patrika Hoa i vlade Katara, zato što im je na prevaru uzeo pare za koruptivne protivusluge,predsednik Vučić u međunarodnoj zajednici uživa kredibilitet i poštovanje, zato što bespoštedno brani interese svoje zemLje i naroda, a ne svoga trbuha kako je to činio Jeremić", naveo je Đurić.







ĐURIĆ: PRIŠTINSKI UNIVERZITET U KOSOVSKOJ MITROVICI OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ZA SRPSKE INSTITUCIJE NA KOSMETU

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić razgovarao je danas sa rektorom Prištinskog univerziteta sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici Zdravkom Vitoševićem o situaciji u srpskom visokoobrazovnom sistemu na Kosovu i tom prilikom naveo da je očuvanje te ustanove u okviru obrazovnog sistema Srbije od strateškog značaja za opstanak mladih i srpskog naroda na Kosovu.Kako se navodi u saopštenju, Đurić je kazao da je taj univerzitet "rasadnik kvalitetnih kadrova za srpske institucije na Kosovu, bez kojih oni ne bi mogli da funkcionišu na kvalitetan način".On je kazao da će Srbija u predstojećem periodu investicionim ciklusima u većinski srpskim sredinama na Kosovu stvoriti zdravije privredno okruženje, čime će biti stvoreno dinamičnije tržište rada i veće mogućnosti za zapošljavanje diplomaca tog univerziteta.Rektor Prištinskog univerziteta sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici Zdravko Vitošević kazao je da je ta ustanova spremna za upis nove generacije brucoša i da čekuje rekordan broj brucoša u akademskoj 2019/2020. godini.Vitošević očekuje da će se, kao i u prethodnim generacijama, na fakultete tog univerziteta upisati i značajan broj studenata iz centralne Srbije, čime će biti potvrđena "nedeljivost srpskog akademskog prostora".