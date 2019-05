V. N. / Tanjug | 16. maj 2019. 19:54 > 21:03 |

U PRIŠTINSKOM parlamentu u četvrtak, 16. maja je usvojena rezolucija o navodnom genocidu koji su počinile srpske snage tokom poslednjeg sukoba na Kosovu i Metohiji.Za rezoluciju o navodnom genocidu srpskih snaga na Kosovu 1998. i 1999. glasalo je 79 poslanika, bez glasova protiv, a sednici nisu prisustvovali poslanici srpske zajednice. Raspravljalo se i o predlogu za osnivanje tzv. državne komisije za formiranje tribunala za Srbe.

U dnevni red sednice uvršten je i zahtev zamenice predsednika Alijanse za budućnost Kosova Donike Kadaj Bujupi o dodeli prostora za izlaganje eksponata kao dokaza da su Srbi činili navodne zločine na kosovskoj teritoriji.

PROČITATJE JOŠ - VESELjI NAJAVIO: Tribunal za srpski genocid će postati stvarnost

Poslanik Inicijative Biljalj Šerifi rekao je da je rezolucija tek prvi korak u dokazivanju navodnih srpskih zločina. Predstavnik opozicionog Demokratskog saveza Kosova Armend Zemaj izjavio je da je njegova stranka jednoglasno podržava usvajanje predložene rezolucije. On je, međutim, primetio da privremene prištinske institucije nisu bile u stanju da dođu do takve rezolucije tokom 20 godina od sukoba. On je naveo da je jedini cilj Beograda da uništi političke i društvene institucije u Prištini.

Poslanik vladajuće Demokratske partije Kosova Egzil Luštaku rekao je da predložena rezolucija predstavlja zahvalnost za one koji su se, kako je rekao, "žrtvovali za Kosovo":

- Ovom rezolucijom Srbija će dobiti zasluženu kaznu. Zahtevamo da Srbija prizna genocid koji je počinila na Kosovu.



DRECUN: REZOLUCIJA ZATVARA VRATA ZA NASTAVAK RAZGOVORA



Predsednik skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio je da usvajanje rezolucije o navodnom genocidu Srbije na Kosovu u Prištini predstavlja izrazito neprijateljski potez prema srpskom narodu i Beogradu kojim se zatvaraju vrata za nastavak razgovora.



"Pregovori se ne mogu graditi na ovakvoj brutalnoj kampanji laži, na optužbama čime se zapravo na najviši nivo podižu tenzije između Srba i Albanaca, ali se i radikalizuje albanska zajednica i njena mržnja usmerava prema srpskom narodu", rekao je Drecun za Tanjug.



Drecun je konstatovao i da najnoviji potez prištinskih vlasti o usvajanju rezolucije predstavlja čistu propagandu, ali i taktiku da se skrene pažnja sa zločina koje su oni počinili.

ĐURIĆ: REZOLUCIJA O NAVODNOM GENOCIDU PLOD PANIKE ZLOČINACA



Rezolucija prištinskog parlamenta o navodnom genocidu Srbije na Kosovu i Metohiji klevetnički je dokument i plod je panike onih koji su suočeni sa optužbama za sopstvene zločine, izjavio je večeras direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.



U saopštenju za javnost, on je istakao da "ovaj propagandni pamflet potpuno previđa istinu o tome ko je pokrenuo kampanju terora i zločina nad civilima na Kosovu i Metohiji, i trebalo bi da posluži kao smokvin list kojim pravi zločinci pokušavaju da sakriju sopstvenu sramotu i odgovornost za počinjena zlodela".



"Mnogi od onih koji grade konstrukciju o nekakvom genocidu nad Albancima i sami na rukama nose tragove krvi srpskih stradalnika, i svaki pomen genocida na Kosovu i Metohiji verovatno je podsvesni ođek njihove nečiste savesti", rekao je Đurić.



Državotvorni projekat kosovskih Albanaca "suštinski zasnovan na ideji etnički čistih teritorija i istrebljenja svih onih koji se nađu na putu ostvarenja sna o velikoj Albaniji, ali taj san će uskoro, siguran sam, snevati u zatvorskim ćelijama", naglasio je Đurić.



On je izrazio uverenje da "civilizovan svet neće biti spreman da saučestvuje u prikrivanju i zataškavanju njihovih zlodela, i trenutak kada će biti prepušteni sami sebi i sopstvenoj krivici i sramoti je veoma blizu".