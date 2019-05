Novosti Online | 16. maj 2019. 14:23 |

Predsednik Skupštine samoproklamovanog Kosova Kadri Veselji posetio je u četvrtak lokaciju na kojoj će biti izgrađen Memorijal progona Albanaca od strane srpskih snaga.Tokom posete ovom mestu Veselji je rekao da su mnogi Albanci proterani iz Niša i došli u Prištinu.Prema njegovim rečima, većina građana današnje Prištine došla je tačno od tog mesta, prenosi "Indeksonline"."Danas u mom obraćanju Srbi su se mnogo uvredili kada sam pomenuo Niš. Međutim, Niš je bio nastanjen od mnogih Albanaca koji su kasnije proterani. Naši stari Prištinci su došli iz Niške zone, posebno iz okoline Kuršumlije. Tu sam da još jednom potvrdim posvećenost institucija tzv. Kosova da u petak donesu te pravedne odluke', rekao je Veselji.Po njemu, železnička stanica će u petak biti predložena kao Muzej proterivanja, dolaziće deca, stranci i ljudi sa humanitarnim duhom i da vide taj deo stvarnosti koji ima naš narod."Ponosni smo na svoju stvarnost, zločinvi će odgovoriti, tribunal će se dogoditi jer se mora desiti pravda, a to je naša realnost koju ne smemo zaboraviti. Ovo nije trka između nas, ali svaka reč koju ja govorim i bilo koja akcija koju sam preduzeo ne osvaja poene, a meni nije krivo što kažu". kazao je Veselji."Tu će biti i memorisanje ovog kolektivnog zločina, i ako govorimo o pravdi, ljudskim bićima, zločincima koji moraju da odgovore, onda će biti podrške od međunarodnih faktora. Ono što se desilo sa Evropskim parlamentom će se desiti i sa drugim državama, samo moramo da radimo profesionalno da bi nas podržali. Nije kasno za to, ali kasno je za one koji su van svoje senke. Srpska država mora da plati za zločine, zločince nećemo ostaviti mirno da spavaju, tako da za njih nema tolerancije“, zaključio je on.(indeksonline.net)