Novosti online | 12. maj 2019. 12:30 |

GLUMAC Sergej Trifunović otkrio je u intervjuu za Vreme, šta zapravo misli o protestima građana. Na pitanje zašto se osipaju Trifunović kaže:- Oni su lošim vođenjem potrošili ljude. To je činjenica i mogu da se ljute koliko hoće. Verovatno će se i ljutiti, žao mi je. Ne možeš da vodiš proteste iz subote u subotu, i da insistiraš na tome da bude još više ljudi, a da nisi ponudio nikakav sadržaj. Sadržaj koji su oni ponudili je mizeran, prilično bedan, nemaštovit i nervirao je građane.- Ne idem na sastanke. Danas me je zvao Borko Stefanović, treba da idem negde nešto da potpišem, a nemam pojma o čemu se radi. Samo klimnem glavom i kažem važi. Bavio sam se sa tim i onda shvatio da je to gubljenje energije i pustio ljude da oni odluče.Na tim sastancima svako ima nešto da kaže, traju po četiri i po sata i uglavnom se nikad ne završe i nikad ne dođemo do nekog fantastičnog rešenja. Nemam vremena da se bavim time.