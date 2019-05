S. J. M. | 10. maj 2019. 21:54 | Komentara: 0

ZA radikalnu transformaciju stanja u društvu i državi postoje samo dva rešenja - fer izbori ili revolucija! - ovo je narodni poslanik Demokratske stranke Balša Božović izjavio prilikom gostovanja na TV Naša. On je rekao da je odgovorna opozicija uvek sklona mirnim i demokratskim rešenjima kakvi su izbori, ali da je na vlasti odgovornost za ukupan pravac.

Na ove Božovićeve reči reagovao je potpredsednik SNS Milenko Jovanov, navodeći da su u Srbiji uvek fer izbori:

- To što oni na njima ne mogu da pobede je odluka naroda. Niko ne može da napravi uslove koji bi garantovali pobedu opozicije, kao što oni traže. To nije do izbornih uslova, već do naroda. A što se revolucije tiče, slatko sam se nasmejao da sa tom rečju u istoj rečenici stoji i Balša Božović. Tatin sin, kojem je najveća muka da li će da obuče odelo od 1.000 ili 1.500 evra, bi da diže revoluciju, da bi nosio odelo od 5.000 evra. To je smehotresno.