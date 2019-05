D. R. Đ. - D. M. | 10. maj 2019. 09:02 | Komentara: 0

IZREKA "Ćutanje je znak odobravanja" mogla bi da objasni pasivnost evropskih zvaničnika svaki put kada se od lidera iz Tirane i Prištine čuju planovi o nacionalnom ujedinjenju Albanaca. Njihove želje, međutim, ne ostaju samo na retoričkom nivou, već se polako ostvaruju i na terenu.

Albanci sa obe strane Prokletija već četiri godine održavaju zajedničke sednice dveju vlada, pripadnici Vojske Albanije i Kosovskih bezbednosnih snaga nedavno su imali združenu vežbu na KiM, u planu su jedinstvena diplomatska predstavništva Prištine i Tirane, dok je u Draču već otvorena "kancelarija Carine Kosova", što je ocenjeno kao prvi korak ka carinskoj uniji tzv. Kosova i Albanije. Pri tome, Edi Rama ne krije da je brisanje međa sa Kosovom samo početak i da je u planu isto i kada su u pitanju Crna Gora, Makedonija i Grčka.

Možda je zbog svega ovoga, Brisel ponovo ostao nem kada su u sredu Rama i Hašim Tači, predsednik privremenih institucija u Prištini, a da to kriju od javnosti, u Tirani razgovarali o nacionalnom ujedinjenju Albanaca, pa i o pripajanju tri opštine s juga centralne Srbije Kosovu.

Pročitajte još - VUČIĆ OTKRIO: Rekao sam Tačiju Šta radiš to bre?! Mogu da traže šta hoće,ali - ništa od toga! Nema sile koja će naterati Srbiju da ide protiv svojih interesa! (VIDEO)

Prema spoljnopolitičkom analitičaru Nemanji Staroviću, najnovije izjave Tačija i Rame o nacionalnom ujedinjenju Albanca deo su retorike čiji je cilj to da se u očima međunarodne zajednice nezavisnost tzv. Kosova predstavi kao manje ekstremno rešenje:

- Upadljivo ćutanje velikog dela međunarodne zajednice možemo u dobroj meri tumačiti kao odraz inercije, po kojoj se Albanci i dalje posmatraju kao nekakve žrtve i štićenici političkog Zapada, kojima je sve dozvoljeno, dok nesumnjivo među njihovim mentorima ima i onih koji svesno podržavaju albanski velikodržavni projekat.

Starović podseća da su se okolnosti promenile u odnosu na period s kraja 20. i početka 21. veka i da Srbija više nije u takvoj poziciji da mora ćutke da posmatra realizaciju projekata koji direktno ugrožavaju njene nacionalne interese:

- Rešenje za konflikt na KiM mora da se traži unutar naše južne pokrajine, na temelju kompromisa oko svih suštinskih pitanja, uključujući i ono teritorijalno. Svaki pokušaj proširivanja opsega pregovora na rešavanje nacionalnog pitanja Albanaca mora po logici stvari biti uslovljen zahtevom Beograda i Banjaluke za razmatranje srpskog nacionalnog pitanja na Balkanu. Argumentacija srpske strane je u tom smislu zasnovana na čvrstim vrednosnim temeljima.

Povodom "šurovanja" Rame i Tačija u Tirani, predsednik Aleksandar Vučić preksinoć je upozorio da su Albanci uspeli da svakodnevnim ponavljanjem priča o svom nacionalnom ujedinjenju, to postane normalno i da niko više na to ne reaguje, jer su celu Evropu na to navikli.

META I CRNA GORA

DA ni Crna Gora neće biti izuzeta od megalomanskih aspiracija Albanaca, smatra i politički analitičar prof. dr Srđa Vukadinović:

- Malesija je već danas politički izgubljena, sutra će to možda biti Ulcinj i eto projekta koji će proširiti politički prostor Albanaca. Varaju se oni koji misle da će Crna Gora kao članica NATO biti pošteđena. Kosovo nije država, već američki nosač aviona i to Albanci dobro znaju i pokušavaju sada da iskoriste.V. K.