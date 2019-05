Beta | 09. maj 2019. 18:10 |

BEOGRAD - Zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD izjavio je da SAD i EU imaju jedinstvenu politiku prema Zapadnom Balkanu ali i da je vreme da lideri Zapadnog Balkana shvate svoju ulogu, da pokažu političku hrabrost i da svoje zemlje povedu ka prosperitetu - EU i NATO.U intervjuu za Radio slobodna Evropa (RSE) u Sarajevu, gde je učestvovao na sastanku EBRD, Palmer je rekao da je sporazum Atine i Skoplja dobar primer za čitav region i izrazio nadu da će ga slediti i lideri iz Beograda i Prištine kako bi došli do kompromisa i rešenja."Kao i prethodnih četvrt veka, naš cilj kada je u pitanju Zapadni Balkan ostaje nepromenjen, a to je da pomognemo ovom regionu da se pomeri dalje ka zapadnim integracijama i EU, da zajednički pomognemo državama Zapadnog Balkana da uspešno sprovedu ključni set reformi i promena koje će im pomoći na putu ka evroatlantskim integracijama", rekao je Palmer.Palmer je izrazio uverenje da će reforme zemljama Zapadnog Balkana "pomoći da postanu, pre svega, bogatije i stabilnije, a samim tim i bolji partner kako za SAD, tako i za ostale zemlje".PROČITAJTE JOŠ -"Vizija SAD, ali i vizija EU je ista i vrlo jednostavna – prosperitetan i miran region koji je u miru kako sa sobom, tako i sa svojim susedima, region koji čini dobar sastavni deo Evrope. Ono što je najvažnije je da ono što SAD i EU žele je upravo ono što žele i zemlje Zapadnog Balkana žele same za sebe. Svi znamo gde želimo stići, trik je u tome kako stići do tog cilja", kazao je.Govoreći o Prespanskom sporazumu koji su psotigli Atina i Skoplje, Palmer je rekao da to pokazuje koliko je bitno liderstvo. "Mi smo to podržali, ali to su postigli premijeri Zaev i Cipras i ministri inostranih poslova dve zemlje, i obe strane su preuzele značajan politički rizik. Iznašli su kompromis i uspeli su" rekao je.On je ocenio da je za postizanje sorazuma trebalo mnogo hrabrosti ali da se ta hrabrost isplati. "Nadam se da će iz ovog primera pouku izvući i lideri iz Beograda i Prištine i da će krenuti putem kompromisa i iznalaženja dobrog rešenja", dodao je.Kada je u pitanju BiH, Palmer je rekao da su "tenzije unutrašnje prirode, ali da je pouka ista - vodite, budite spremni na kompromis, budite spremni da preuzmete određeni rizik i shvatite da kao lider imate obavezu prema svom narodu, imate obavezu prema ljudima koji su vas izabrali, da predstavljate njih i njihove interese, a to je odgovornost koju moraju zaista časno izvršavati".Palmer je rekao da su SAD bile i da će ostati predane regionu Zapadnog Balkana i da je to jedan od prioriteta američke politike."Mi smo uložili mnogo energije, novca i političkog kapitala u ovaj region. Stoga ćemo nastaviti predano da radimo na budućnosti ovog regiona", rekao je. Američki zvaničnik je ukazao da se vizija SAD i EU za region razlikuje od vizije Rusije."Mi želimo da vidimo region koji funkcioniše po pravilima, načelima, koji funkcioniše u skladu sa institucijama i transparentno. Rusija, s druge strane, možda bi više volela da vidi region koji je pođeljen, frakcionisan, u kojem vladaju tenzije", ukazao je. Palmer veruje da će Rusija "nastaviti sa svojim delovanjem i sa svojim negativnim uticajem, kao u slučaju Prespanskog sporazuma"."Imali smo sličnu situaciju i u Crnoj Gori 2016. godine. Mi se moramo zajedno suprotstaviti ovom malignom uticaju, a korumpirane institucije su upravo najbolji ulaz, najbolja kapija za ovakav negativan uticaj. Kako bismo bili sigurni da se zemlje Zapadnog Balkana zaista mogu same odupreti ovom malignom uticaju koji dolazi spolja, moramo osigurati da su njihove institucije funkcionalne, da su odgovorne, da su transparentne i da se njima upravlja na dobar način", rekao je.U intervjuu za RSE Palmer je dodao da su SAD posvećene tom cilju i blisko sarađuju sa svim vladama i institucijama na Zapadnom Balkanu.