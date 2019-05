Tanjug | 08. maj 2019. 23:19 > 23:56 | Komentara: 0

Albanci su uspeli da svakodnevnim ponavljanjem o svom nacionalnom ujedinjenju to postane normalno, i da niko više na to niko ne reaguje, rekao je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle razgovora sa šeficom evropske diplomatije Federikom Mogerini u Tirani.





"Oni govore nemoguće stvari i navikli su na to celu Evropu", rekao je predsednik Vučić.





On je Mogerinijevoj izrazio nezadovoljstvo, kako je rekao, čudnim dešavanjima između Tirane i Prištine, kakva je i priča o nacionalnom ujedinjavanju albanskog premijera Edija Rame i kosovskog predsednika Hašima Tačija.





"Ne predstoji nama neposredna opasnost od toga, oni to rade zbog unutrašnjihstvari, ali od toga stvaraju i novu normalnost, da to nije nista strašno, a strašno je što sam ja rekao da nećemo priznati KIM", istakao je Vučić, iako je to, kako je podsetio, naša politika, bila i ostala, i nije to prvi i jedini put rekao.





Kaže da ako bi on govorio o srpskom nacionalnom ujedinjenju reagovalo bi 15 službiEU i najmanje 15 ministara spoljnih poslova.





Priča o "mini Šengenu" između Prištine i Tirane je nemoguća i sumanuta, kaže, ali, kada se jednom narodu, drugom po veličini na Zapadnom Balkanu, posle srpskog naroda, dopusti da govore o nacionalnom ujedinjavanju, onda to nije samo otvaranje Pandorine kutije, nego je mnogo opasnije.





Kad je reč o "mini Šengenu", ističe predsednik Vučić, Albanci se stalno pozivaju na Evropu, što koriste kao pokriće, a takvo pravilo u Evropi ne postoji, niti je moguće, jer niko u Evropi to ne može da podrži.





Prema njegovim rečima, sve to pokazuje da Albanci od Samita u Sofiji ne osećaju podršku evropskih sila kao ranije, pre svega zbog francuske rezervisanosti prema proširenju Unije, što kod Albanaca stvara nervozu, a nama i svima drugima pravi probleme.





"To za nas nije laka pozicija i situacija", istakao je Vučić.





Na konstataciju novinara da je u razgovoru Rame i Tačija o nacionalnom ujedinjenu bilo reči i o pripajanju tri opštine na jugu Srbije tzv. Kosovu, Vučić je ironično uzvratio pitanjem "samo tri?".





On je rekao da od toga nema ništa, ali da je reč o tome da Albanci ponavljanjem takvih priča "uspostavljaju novu normalnost".





Niko nije reagovao na to, rekao je, niti je o tome bilo reči u razgovoru sa Mogerini.





"Nije Federika za to, ali nije niko rekao ništa", rekao je Vučić.





"Oni govore nemoguće stvari i navikli su na to celu Evropu", a Srbija će, kaže, to da ima na umu, ali je najvažnijeda se ponaša odgovorno i staloženo, jer na taj način može računati na veće razumevanje.





Šta misli o razgovoru Rame i Tačija reći će sutra albanskom predsedniku Iljiru Meti, pa i Tačiju, sa kojima će se videti tokom sastanka Procesa Brdo Brioni, ali sumnja da će uspeti da im objasni koliko je to loše,opasno i pogubno za region.





Čini se, međutim, kaže Vučić, da Albanci ne žele da čuju ni one koji su za njih mnogo važniji i prihvatljiviji nego on.





Naveo je i da je sa Mogerini razgovarao i o evrospkom putu Srbije i nekim stvarima iz domena vladavine prava, a da po završetku evropskih izbora očekuje povoljnije ocene, te i mogućnost otvaranja novih poglavlja.





Vučić je rekao da je srpska ekonomija na desetostruko boljem nivou nego što je bila u vreme bivše vlasti, reagujući na kritike Dragana Đilasa o stanju privrede.





"Mene brinu politički odnosi i muke koje imamo, a što se ekonomije tiče ona je na desetostruko boljem putu i na utabanoj stazi", rekao je Vučić.





Povodom Đilasovih tvrdnji da je privredni rast 2,3 odsto, on je rekao da će prvi kvartal godine biti sa rastom od 3,5 a možda 3,7 ili 3,8 na kraju.





"Ali oni nikada nisu imali 2,3 između 2009 i 2012. godine. Imali su minus 3,1, a ono što su najviše imali jedne godine, posle velikog minusa, bilo je 1,6", naveo je on.





UKIDANjE TAKSI NIJE "POKLON" SRBIJI

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras u Tirani da niko ne treba da računa na to da je ukidanje taksi Prištine - poklon Srbiji.





Na pitanje novinara da prokomentariše izjavu Mogerini upućenu Ramušu Haradinaju da nema tajnih planova između Albanije, Srbije i EU, ali i da je uslov za dijalog ukidanje takse i da je to na neki način usluga Srbiji, Vučić kaže:





"Nisam to tako razumeo, ali sam nedvosmisleno rekao i Mateu Salviniju i Federiki Mogerini - da ne pomisli bilo ko da bilo kada računa da je ukidanje taksi poklon Srbiji. Nije nikakav. Već smo izgubili 300 miliona evra, pa još da skačemo od sreće, hvala što ste nam oteli samo 300 miliona i sad smo mnogo srećni, pa da učinimo nešto zauzvrat...To je nemoguće, to bi bilo neodgovorno sa naše strane i to se neće dogoditi. I to ti ljudi moraju da znaju."





Kako kaže, jedino politikom normalnosti možemo da sačuvamo naše interese.





"Kad imate nekog ko ima snažna leđa kao što imaju Albanci u zapadnom svetu, i to ne zato što su mnogo pametni ili što bolje lobiraju ili imaju više novca - a imaju, posebno njihova američka dijaspora - kad imate posla sa takvim ljudima jasno je da naš posao nije lak, ali da mi u krajnjoj liniji dobrom politikom i politikom normalnosti jedino možemo da sačuvamo svoje interese", ističe Vučić.





NEĆE KURTI ODREĐIVATI GDE SAM POŽELjAN, GDE NISAM

Vučić je povodom protesta koji su protiv njega organizovani u glavnom gradu Albanije izjavio da Aljbin Kurti neće određivati gde je on poželjan, a gde nije.





"Nisam nigde video Aljbina Kurtija...Neće Kurti da mi određuje gde sam persona non-grata, a gde nisam", kaže Vučić.





I ta fama o tome kako neki demonstranti kad se pojave malo skoče na svoje policajce, kažu "ajd, udri mene malo pendrekom da ispadnem heroj u svom selu" - te igre i te priče neka ostave za svoja lokalna plemena, dodao je on.

RAMA I TAČI DEMANTUJU HARADINAJA Albanski premijer Edi Rama odbacio je večeras u Tirani, uz niz uvreda, insinuacije Ramuša Haradinaja da postoje “osnovane sumnje da su Rama, Vučić I Tači sa Mogerinijevom dogovarali podelu Kosova”. Rama je na konferenciji za novinare, nakon razgovora sa Mogerinijevom, rekao da je to “laž” i da tako nešto može da kaže samo “budala”, preneo je portal Kosova. info. I predsednik privremenih prištinskih institucija, Hašim Tači, poručio je večeras iz Tirane da je Kosovu potreban premijer koji će da radi za dobro građana, a ne da bi davao patriotske izjave. ZA ŠEST DANA AUTOPUTEM DO SEVERNE MAKEDONIJE





Predsednik Aleksandar Vučić najavio je večeras da će auto put kroz Grdeličku klisuru na Koridoru 10 biti otvoren 15. maja.





"Mislim da smo dogovorili za 15. maj otvaranje auto puta. Dakle, ostalo je još šest dana, pa će ljudi moći da se voze auto putem do granice sa Severnom Makedoniom", rekao je Vučić novinarima u Tirani.





Kako je dodao, odmah posle toga biće postavljen kamen temeljac za deonicu auto puta Čačak - Požega na Koridoru 11, a odmah zatim biće otvorena deonica Ovranovac - Čačak.





Nedugo zatim, biće otvoren autoput Niš-Dimitrovgrad-Gradina, odnosno istočni krak Koridora 10.