U SLUČAJU da se Priština odluči za vojni scenario rešavanja kosovskog problema, nadam se da to neće naići na podršku SAD ili bar njihovih evropskih saveznika. I nadam se da će to biti stavljeno na znanje Prištini, koja sve više izmiče kontroli svojih pokrovitelja - poručuje u intervjuu, za "Novosti", Konstantin Kosačov, predsednik Odbora za međunarodne poslove Saveta Federacije Rusije.

* Da li bi, u slučaju oružanog napada Albanaca na sever Kosova, Beograd mogao da računa i na vojnu podršku Moskve?

- Ponavljam, nadam se da će, ukoliko se Priština odluči da vojnim putem ostvari svoje interese, otpor tome biti sveevropski. Srbija ima pravo da na to računa, s obzirom na dijalog koji vodi sa EU. I, naravno, Srbija može da računa i na Rusiju.

* Kako Moskva gleda na rešenje kosovskog pitanja, koje bi išlo u pravcu eventualne korekcije granica?

- Naša pozicija je kristalno jasna, naše simpatije su na strani Beograda, Srbija je naš strateški partner, ne priznajemo nezavisno Kosovo. Ukoliko u dijalogu Beograda i Prištine bude pronađeno rešenje prihvatljivo za obe strane, Rusija neće blokirati dogovoreno.

* Znači li to da se Rusija ne bi protivila podeli pokrajine?

- Ne govorim u ime Ruske Federacije, nisam ni predsednik ni ministar spoljnih poslova, ali lično smatram da svako rešenje treba da se razmatra. Po mom mišljenju, sada bi se trebalo koncentrisati na implementaciju onoga što je dogovoreno. Na primer, Zajednica srpskih opština je dobra ideja, ali ona još nije formirana.

* Da li je Rusija spremna da se direktno uključi u dijalog Beograda i Prištine, koji je sad praktično mrtav?

- Zalažemo se za to da se svi problemi rešavaju političkim putem i spremni smo za učešće u dijalogu ukoliko za to budu zainteresovani Beograd i Priština. Dijalog je zakočen jer Priština stalno krši Rezoluciju SB UN 1244. Nažalost, njihovi potezi nailaze na podršku i odobravanje SAD i dovode u nezgodan položaj druge saveznike Amerike u NATO. Tu, pre svega, mislim na formiranje "vojske Kosova", kao i na uvođenje taksa na robu iz Srbije i BiH. To prate i zahtevi za donošenje nove rezolucije SB, oko čega ne postoji jedinstvo među državama članicama ovog tela UN. Dok se to ne desi, važeći su samo Rezolucija 1244 i dokumenti koji su usvajani u vezi sa ovom Rezolucijom.

* Kakvo rešenje za KiM je, po vašem mišljenju, uopšte moguće, s obzirom na stalne provokacije Prištine, koja se sad čak sprema i da traži da "Srbija prizna genocid na Kosovu"?

- Sve više se stiče utisak da se kosovske vlasti otimaju kontroli svojih saveznika, ponašaju se sve radikalnije. To stavlja u nepovoljan položaj zemlje EU, a ponekad i SAD. Imamo informacije da se na Kosovu koncentriše ne samo kriminal, već i teroristi koji su istisnuti iz drugih zemalja. Očigledno je da Kosovo sve više postaje glavobolja ne samo za Srbiju nego za celu Evropu.

* Kako gledate na optužbe koje stižu sa Zapada, najčešće iz SAD, da "Rusija širi svoj maligni uticaj na Balkanu i podriva bezbednost regiona"?

- Na Balkanu, kao i u svim drugim delovima sveta, naša politika počiva na tri principa: poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta svake države i nemešanju u unutrašnje stvari drugih zemalja. Ta tri principa su u suprotnosti sa politikom koju SAD sprovode ovde, a to je uspostavljanje njihovog poretka, po pravilima koja oni određuju.

MAJDAN OPOMENA ZA SRPSKU OPOZICIJU

* LIČE li vam protesti opozicije u Srbiji na pokušaj

"majdanizacije"?

- Ne vidim razloge, ni političke ni pravne, koje bi naterale ljude u Srbiji da izađu na ulice. Svi problemi treba da se rešavaju u okviru Ustava i zakonodavstva, u institucijama. Znamo da se tzv. obojene revolucije u nekim zemljama očigledno sporovode uz podršku spolja. Majdan se dogodio u Ukrajini pre pet godina, kada se sve moglo rešiti političkim putem, ali se desio državni udar i Ukrajina je bila gurnuta u nove probleme koji do dan-danas nisu rešeni. To iskustvo je tragično i treba da bude opomena i za opoziciju i u drugim zemljama.

GREŠKA IZ 1999.

* U VELIKOM delu srpske javnosti uvreženo je mišljenje da NATO ne bi smeo da nas bombarduje 1999. da je Putin bio na vlasti...

- Tada sam bio savetnik premijera Primakova i bio sam u avionu koji je promenio kurs nad Atlantikom i sleteo u Beograd, zbog sastanka sa Miloševićem. Ono što smo uradili bio je maksimum u tadašnjim mogućnostima Rusije. Posle 20 godina situacija se promenila i Rusija sada ima sasvim druge mogućnosti. To treba da znaju oni koji hoće da te mogućnosti testiraju. Sa evropskim kolegama često pričam o bombardovanju Srbije i kada u blizini nema medija devet od njih deset otvoreno kaže da je to bila greška.

NA PRAVOJ STRANI

* Kako komentarišete pokušaje relativizacije istorije gde se želi staviti znak jednakosti između Hitlera i Staljinovog režima?

- Takvi pokušaji su odvratni. Zna se ko je rat započeo i šta bi bilo sa evropskim narodima da je Hitler pobedio. Šta bi bilo da se Sovjetski Savez 1944. zaustavio na svojim granicama? To bi bio kraj Evrope. Zahvalni smo Srbiji da se i ovde obeležava Dan pobede i srpskom narodu što su se priključili inicijativi "Besmrtni puk". Mi smo na pravoj strani istorije.