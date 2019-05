Tanjug | 08. maj 2019. 19:19 > 20:19 | Komentara: 0

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Federika Mogerini, koja je i moderator u dijalogu Beograda i Prištine, sastala se večeras u Tirani sa predsednikom privremenih kosovskih institucija Hašimom Tačijem.Kako je objavljeno na Tviter nalogu EEAS, glavna tema razgovora je upravo dijalog, koji je blokiran zbog odluke Prištine da uvede takse na robu iz Srbije, koje ni do danas nisu ukinute.Kasnije večeras u Tiranu stiže i srpski predsednik koji će se takođe sastati sa šeficom evropske diplomatije.Mogerini se večeras u Tirani prvi put oglasila posle sastanka o Zapadnom Balkanu u Berlinu, izjavom da trenutno ne vidi uslove za nastavak dijaloga Beograda i Prištine.Ona je rekla da je preduslov za to povlačenje ili suspenzija tarifa i da odgovornost sada leži u rukama Prištine."Ubeđena sam da, ako bi se tarife povuke večeras, sutra ujutru bih sazvala novu rundu dijaloga. To bi bilo teško i bolno, kao i obično, ali možda i produktivno. Međutim, u odsustvu pogodne atmosfere, ja ne vidim pesrpektivu nastavka dijaloga. Sada odgovornost leži u rukama onih koji odlučuju na Kosovu", pručila je Mogerini.Ona je ocenila da je do zastoja u dijalogu došlo upravo u trenutku kada je moglo da se uđe u fazu intenzivnijih pregovora.Mogerini je takođe naglasila da su EU, zemlje članice, kao i drugi međunarodni partneri tražili da se povuki ili suspenduju tarife."Moj utisak posle Berlina je da nismo blizu nastavka dijaloga, ali to ne znači da odustajemo od posredovanja u dijalogu", kaže Mogerini.Govoreći o pogodnoj atmosferi za nastavak dijaloga, Mogerini je pored ukidanja prištinskih tarifa navela i suspenziju kampanja za priznanja, odnosno povlačenja priznanja kosvske nezavisnosti.Šefica EU diplomatije u zaključku izrazila je nadu da će "mudrost da pobedi", jer kako je naglasila, "niko neće dobiti ništa od daljeg zastoja dijaloga, a pogotovo ne Kosvo, Srbija i region"."Pomirenje i normalizacija su, kao što je EU i sama naučila, baza za ekonomski prosperitet i integraciju. Znam koliko je to važno za region i zato je važno da se proces nastavi i bude plodonosan uz poštovanje svih strana", zaključila je Mogerini.