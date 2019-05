Tanjug | 08. maj 2019. 18:44 |

Ne smeju se kršiti potpisani sporazumi, a kada to bude jasan stav Evrope, onda će i Priština to morati da poštuje, ocenio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić, uoči odlaska u Tiranu, gde će večeras razgovarati sa šeficom EU diplomatije Federikom Mogerini."Ne možete to da radite, i to mora da bude jasan stav Evrope. Kada to bude jasan stav Evrope, onda će Priština morati to da poštuje. To nije pitanje njihove tvrdoglavosti, već snage i jasnoće stava Evrope", rekao je predsednik Vučić i dodao:"Niko ne može da me ubedi u drugačije".On je u izjavi novinarima podsetio da je nedavno razgovarao sa Mogerini i u Berlinu, te da pretpostavlja da će večerašnji sastanak biti analiza onog što smo prošli i šta je pred nama.Izrazio je uverenje da će od Mogerinijeve ponovo dobiti podršku za nastavak dijaloga i da očekuje istu poruku kao i u Berlinu.Ponovio je stav da se ne može razgovarati sa nekim ko ne poštuje nešto što je potpisano pre 13 godina.Vučić je podsetio da je sporazum Cefta potpisan 2006. godine i naglasio da Srbija čak ni 2008. godine, kada je Kosovo protivpravno proglasilo nezavisnost, nije ukidala pravo Prištini da prevozi robu preko centralne Srbije, poštujući Ceftu i SSP.Govoreći o samitu Brdo-Brioni, na kojem sutra učestvuje u Tirani, Vučić je istakao da svaki sastanak na regionalnom nivou, makar i nemao nikakve rezultate, donosi neku vrstu stabilizacije odnosa i prilika."Nadam se da ćemo kroz razgovore koje ćemo imati uspeti bar neke od nedoumica i problema da rešimo i da bar malo spustimo loptu oko događaja u našem regionu. Ako to uspemo, veliki je rezultat", naveo je predsednik Srbije.Upitan da komentariše sukob između albanskih političara na KiM i neslaganje pre svega Tačija i Haradinaja, te izjavu Haradinaja da su Mogerini, Tači i Vučić razgovarali o razgraničenju, Vučić je rekao kad god ga Haradinaj napada - to je za njega potvrda da radi nešto dobro."Neću da ga zaustavljam, neka me napada, a to što napada njih tamo, na pada mi na pamet da ulazim u međualbanske odnose", poručio je Vučić.