V. N. | 08. maj 2019. 09:02 | Komentara: 0

STAVLjANjE potpisa na izjavu da je "Srbija počinila genocid na Kosovu" na nekom od administrativnih prelaza između centralne Srbije i KiM, kako se nezvanično može čuti, biće preduslov za zvaničnike iz Beograda koji žele da uđu na teritoriju Kosmeta?!

Pošto Priština nema mehanizam da privoli Beograd da prizna, kako tvrde, "genocid koji se na KiM dogodio od 1998. do 1999. godine", ta mera, smatraju, bila bi adekvatna zamena.

Na takvu ideju došli su političari u Prištini i moguće je da će takav zahtev proizilaziti iz rezolucije o "osudi genocida, zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina bivšeg državnog režima Srbije na Kosovu", čiji je nacrt u utorak usvojila ad hok komisija kosovske skupštine. Ili, će se takva obaveza ugraditi u zakon koji će sankcionisati poricanje zločina koji su se desili na Kosovu, a čija je priprema inicirana početkom aprila i koji kroji Ministarstvo pravde u Prištini.

Ovakve najave povezuju se sa pozivima koje Specijalni sud za zločine OVK u Hagu priprema u predstojećem periodu. Prištinska "Gazetaekspres", naime, piše da će narednih dana neke od poznatih ličnosti OVK, koje imaju prijateljstva s najvišim kosovskim političarima otputovati u Hag i da su oni iz regiona Drenice i Mitrovice.

- Dok su kosovske institucije pokrenute za uspostavljanje tribunala za zločine Srbije, sadašnji tribunal za zločine koje su počinili Albanci, rastrgao je političku scenu - zaključuje ovaj list, prema čijim saznanjima će prve optužnice biti podignute u toku ove godine, a njihovi izvori tvrde da je to "glavni razlog zašto je posle 20 godina kosovskim liderima pala na pamet količina i monstruoznost zločina koje su počinili Srbi na Kosovu".





NEPOŽELjNI

I pre uvođenja taksa na srpsku robu, Priština je 1. novembra prošle godine donela odluku da se najvišim funkcionerima iz Beograda ne dozvoli prelaz preko administrativnih prelaza ako bi se uputili na KiM. Uz napomenu da odmah budu uhapšeni ako dođu na neki od administrativnih prelaza, svim policijskim punktovima na prelazima dostavljen je spisak nepoželjnih osoba, među kojima su premijerka Ana Brnabić, ministri (Ivica Dačić, Aleksandar Vulin, Nebojša Stefanović, Zorana Mihajlović, Rasim Ljajić), predsednica parlamenta Maja Gojković i potpredsednici Skupštine, sudije Ustavnog i Vrhovnog kasacionog suda...

NEĆE TABLICE

MINISTAR unutrašnjih poslova u Prištini Ekrem Mustafa zapretio je da će se uvesti recipročne mere Beogradu zbog nepriznavanja vozačkih dozvola izdatih na Kosovu. On je to zatražio u utorak na sednici vlade, ali premijer privremenih institucija Ramuš Haradinaj nije dozvolio dopunske tačke dnevnog reda. Mustafa tvrdi da će to biti tema sledeće sednice.