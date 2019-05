Tanjug | 07. maj 2019. 17:26 |

BEOGRAD - Ministar odbrane Aleksandar Vulin ponovio je da je razgranilčenje jedino rešenje za kosovski problem, jer, kako kaže, alternativa je život sa "šiptarskim teroristima'', kako naziva i predsednika kosovske skupštine Kadrija Veseljija, komentarišući njegovu najavu da je započeo proceduru osnivanja međunarodnog tribunala za zločine koje je Srbija počinila na KiM."Kadri Veselji, šiptarski terorista, neosuđeni zločinac naravno da želi da učini sve da se prekine svaka mogućnost dijaloga i da nikada više Srbija ne može da razgovara", kaže Vulin, dodajući da Veselji to čini jer vidi da im je državnost sve dalja, ali i da je osuda za njegove zločine blizu."Kada šiptarski terorista hoće da sudi narodu nad kojim je izvršio zločin onda to govori da ovaj svet ne može da postoji ako se ne uspostavi pravda", izjavio je Vulin, komentarišući najavu predsednika kosovske skupštine o osnivanju suda koji bi sudio Srbima.PROČITAJTE JOŠ -Vulin je upitao sve koji ga kritikuju zbog ideje o razgraničenju da li žele da žive sa "šiptarskim teroristom Kadrijem Veseljijem"."Hoćete li sa njim da se pomirite? Je li to taj koncept pomirenja o kome govorite, da Kadri Veselji sudi Srbima za zločine koje je sam počinio? Što pre se podelimo, što pre se razgraničimo sa svim šiptarskim teroristima, pre će ih i stići kazna. Pre ćemo moći i da im sudimo. Kada jednoga dana budemo mogli da se razgraničimo sa šiptarskim teroristima, sa Kadrijem Veseljijem i njemu sličnim, što pre budemo imali čvrstu granicu koju možemo da branimo pre ćemo moći i da im sudimo", poručio je Vulin.Ovako ćemo, dodao je, dočekati da oni raspisuju poternice za onima koji su preživeli njihove zločine. Ovako ćemo dočekati da po granicama sveta hapse pretekle i proterane Srbe sa prostora Kosova i Metohije", zaključio je.