Tanjug | 04. maj 2019. 09:11 | Komentara: 0

Govoreći o šansama da na izborima za Evropski parlament 26. maja jedan Srbin dobije mandat, on je ocenio da će se to desiti ako se ujedine svi Srbi u Hrvatskoj i svi oni koji imaju hrvatsko državljanstvo a žive u dijaspori.





" I dalje se ćuti kada se veliča ustaštvo i kada neko tim porukama pokušava da zastraši one koji su različiti i misle drugačije i da ih učine neravnopravnim u ovoj zemlji", naglasio je Pupovac.





Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDS S) Milorad Pupovac izjavio je danas da je Srpsko nacionalno veće, kao nosilac izbornih lista za savete nacionalnih manjina u Hrvatskoj sa 2.400 kandidata, učinilo sve da Srbi u Hrvatskoj dobiju svoja prava, ojačaju na državnom nivou i osnaže svoju samoupravu."Uprkos tome što su biračka mesta određena bez konsultacija s predredstavnicima Srba i uprkos drugim nedostacima, od velike je važnosti da Srbi sutra izađu na izbore, kako bi imali jaku samoupravu", rekao je Pupovac za RTS.Prema njegovim rečima, izlazak na izbore će pokazati da je Srbima stalo do toga da imaju institucije koje država priznaje i da se bore za svoja prava."Ne očekujem da sutra na izbore izađe mnogo ljudi, ali očekujem da ih izađe dovoljno, uprkos atmosferi i ćutanju institucija", rekao je Pupovac i pozvao Srbe da izađu na izbore.On je istakao da bi dobijanje mandata u EP za Srbe u Hrvatskoj, ali i bivšoj Jugoslaviji bila simbolična pobeda nakon serije poraza, niza primljenih udaraca i zbog toga što Srbi svedoče o tome kako je biti Srbin u Hrvatskoj i bilo gde drugde."Potrebno je i tamo to reći, na osnovu toga to govori o nama", naveo je Pupovac.Na pitanje o uvredljivim porukama na bilbordima njegove stranke, Pupovac je rekao da se u Hrvatskoj, na žalost, i daje ćuti o toj vrsti napada.On je dodao da ćutanje o takvim incidentima treba da prestane."Zato smo glasniji kada je o tome reč i zato vodimo ovu kampanju kao kampanju oslobođenja građana Hrvatske od one mržnje u kojoj pet slova na ćirilici ne može da ima mesto u javnosti", zaključio je Pupovac.