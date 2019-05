Tanjug | 03. maj 2019. 15:32 | Komentara: 0

Vlada Srbije je danas usvojila nacrt novog Zakona o glavnom gradu, a zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić kaže da je zadovoljan zbog toga i ističe da najvažnija izmena koju će doneti taj zakon decentralizacija grada.Vesić je za Tanjug rekao da je nacrt zakona rezultat jednogodišnjeg rada Grada Beograda i resornih ministarstava kako bi zajednički našli bolja rešenja za funkcionisanje grada."Zahvalni smo predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i premijerki Ani Brnabić što su podržali Grad Beograd kako bi bio donet ovaj zakon koji će omogućiti da se naš grad brže i bolje razvija", rekao je Vesić.On je istakao da je najvažnija izmena koju će doneti novi Zakon o glavnom gradu decentralizacija."Statutom grada iz 2011. godine koji je doneo bivši gradonačelnik Dragan Đilas grad je potpuno centralizovan čime su beogradske opštine, kako prigradske tako i gradske, svedene na nivo mesnih zajednica. Nažalost, opštine Mladenovac ili Lazarevac ili Vračar ili Stari grad imaju manje ovlašćenja nego bilo koja mala opština u Srbiji što nije normalno i što je otežavalo funkcionisanje grada, ali to je bila politika naših prethodnika", rekao je Vesić.Istakao je da je politika sadašnje vlasti da se izvrši decentralizacija grada, ali ne na uštrb efikasnosti grada i pojasnio da će ovim zakonom Beograd biti podeljen na dve zone - gradsku i prigradsku.Sedam prigradskih opština će biti u prigradskoj zoni, a 10 gradskih u gradskoj, rekao je i istakao da će i prigradske i gradske opštine imati mnogo veća ovlašćenja nego što imaju danas."Jedna od najvažnijih promena je to što će ovih 10 gradskih opština ubuduće vršiti legalizaciju do 400 kvadrata i izdavati građevinske dozvole do 1.500 kvadrata. Prigradske opštine će vršiti legalizaciju do 3.000 kvadrata i izdavati građevinske dozvole do 5.000 kvadrata", pojasnio je Vesić.Naveo je da će prigradske opštine dobiti pravo da van plana generalne regulacije donose urbanističke planove uz saglasnost Grada što će, dodao je, tim opštinama omogućiti da se brže razvijaju i bolje privlače investitore.Osim toga, dodao je, zakon će omogućiti da prigradske opštine, uz saglasnost Grada, imaju svoja javna preduzeća, kao i da Grad svoje izvorne nadležnosti može da prenese na prigradske opštine, što do sada nije bio slučaj."Ovim zakonom ćemo preuzeti čitav niz ovlašćenja. Dobićemo poljoprivrednu inspekciju, dobićemo ovlašćenja u obrazovanju, sportu, ovlašćenja kada su u pitanju splavovi...", rekao je Vesić.Zakon, dodao je, predstavlja neku vrstu usaglašavanja sa čitavim nizom resornih zakona koji su u međuvremenu doneti kao što su Zakon o javnoj svojini, Zakon o zaposlenima u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi...Vesić je istakao da se decentralizacija neće završiti time što će prigradske i gradske opštine dobiti veća ovlašćenja."Decentralizacija će biti gotova kada opštine, pogotovo prigradske, budu krenule da prave uslužne centre kako bi najveći deo posla koji građani treba da obave u opštini mogli da obavljaju u naseljima koji su deo te opštine...mi ćemo insistirati da opštine nastave svoju decentralizaciju i da prenose deo nadležnosti na uslužne centre kako bi građani zaista tamo gde žive mogli da završavaju najveći deo posla", rekao je Vesić.Zakon o glavnom gradu je veliki događaj za Beograd, istakao je i dodao da time nije ispunjeno samo političko obećanje SNS da će građani više odlučivati o tome šta će se u njihovim opštinama raditi.Time je omogućeno da se vlast vrši bliže građanima, rekao je Vesić i dodao da se nada da će se Zakon o glavnom gradu do kraja maja naći na dnevnom redu u Narodnoj skupštini."Naš plan je da do kraja juna usvojimo novi statut grada. On je potpuno spreman, pravljen je po zakonu i kada bude usvojen zakon mi ćemo na Skupštini grada usvojiti novi statut grada koji će još detaljnije razraditi podelu nadležnosti i sve ostalo što postoji u Zakonu o glavnom gradu. To znači da ćemo, ako sve bude kako treba, od leta imati drugačiju organizaciju grada Beograda", zaključio je Vesić.