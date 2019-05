Tanjug | 02. maj 2019. 11:55 > 13:04 |

Direktor Kancelarije Vlade Srbije za KiM i potpredsednik Glavnog odbora SNS-a Marko Đurić zahvalio je u četvrtak u ime vladajuće stranke i predsednika Srbije Aleksandra Vucića organizatorima samita u Berlinu, Angeli Merkel i Emanuelu Makronu, jer su, kako kako je rekao, na vrlo ozbiljan način pripremili taj samitu i dali priliku Vučiću da iznese poziciju Srbje.

"Hvala im na prilici da Srbija i predsednik iznesu pozicije Srbije. Ono što je rezultat, ono što je ostalo kao utisak, to je prilično jasna slika o tome šta nam ko u regionu misli i kako ko u regionu namerava da se odnosi prema Srbiji i njenim interesima, i pravima i položaju Srba u regionu", istakao je Đurić.

On je ocenio da je nažalost bilo malo pozitivnih poruka na samitu, već naprotiv, pošto su poruke iz Prištine i Tirane bile "praktično jezive", potpuno protiv dijaloga i ciljeva, kao što su normalizacija odnosa i drugi ciljevi.

"Mnogo je jasnije nakon samita u Berlinu kakve su prave namera pojedinih lidera u regionu i prave namere pojedinih država", naveo je Đurić.

On je, međutim rekao i da nije, ipak, sve bilo tako crno, i naveo da je držanje Slovenije i Hrvatske bilo korektno, kao i Crne Gore.

Srbija je s Vucićem na čelu i premijerkom Anom Brnabić vrlo ozbiljno i jezgrovito i odlučno zastupala naše poizicje i pristupila je ozbiljno i odgovorno, dodao je Đurić.

"Mi se ni sa kim nismo svađali, ali naša delegacija je svakome pružila jasne i direktne odgovore na pokušaje da se nedavna istorija prikaže u lažnom svetlu i da se Srbija prikaže kao krivac za takse i druge stvari u regionu, ali smo nedvolis i jasno", rekao je Đurić.

Mi ćemo nastaviti da se prema pitanjima u regionu ponašamo ozbiljno i odgovorno i ozbiljno ćemo se pripremati za buduće aktivnosti, poručio je Đurić.

On je ocenio da je samit u Berlinu bio je prilika da Srbija iznese svoje stavove kao i da se sagledaju odnosi u regionu, i šta ko misli.

"Srbija i predsednik Aleksandar Vučić zahvalni su Angeli Merkel i Emanuelu Makronu što su organizovali samit na kome je Srbija imala priliku da iznese stavove, u atamosferi koja je na momente bila teška i složena zbog ponašanja pojedinih država i lidera država u regionu. Bilo je pokušaja da se stvari predstave kakve nisu, ali sve je to naišlo na jasan, jezgrovit i direktan odgovor predsednika Vučiha i premijerke Brnabić", rekao je Đurić na konferenciji za novinare.

On je dodao da je samit u Berlinu bio dobra prilika.

"To što se nisu svi ponašali jednako odgovorno, nije odgovornost domaćina i organizatora, ali je dobro što smo imali priluku da vidimo kakvi su odnosi i prilike u regionu i sta nam ko misli", rekao je Đurić.

ČIJE FIRME PROFITIRAJU OD TAKSI NA SRPSKE PROIZVODE

Potpredsednik Srpske narodne stranke (SNS) Marko Đurić izjavio je u četvrtak da je srpskoj ekonomiji uvođenjem kosovskih taksi naneta šteta od više od 500 miliona evra na godišnjem nivou i upitao Prištinu ko je odgovoran za šverc na teritoriji KiM i čije firme profitiraju od taksi na srpsku robu.

ŠVERC NA KOSOVU On je dodao da bi Tači i drugi predstavnici Prištine trebalo da, umesto što umanjuju štetu koje njihove mere nanose odnosima Srba i Albanaca i srpskoj ekonomiji, trebalo da ponude odgovor na pitanje ko je odgovoran za šverc na teritoriji Kosova, o kojem je govorio i Tači. "Pošto Tači pominje kanale za šverc, koji postoje, potrebno je da neko od nadležnih organa, bilo privremenih institucija samouprave u Prištini ili drugih država koje učestvuju u okruženju u takvim aktivnostima, ponude odgovor na pitanje ko omogućava da se preko teritorije Severne Makedonije švercuju orgomne količine robe na područje južne pokrajine i čije su firme, bliske kojim političarima na KiM, glavni profiteri od anticivilziacijskih taksi na srpsku robu", rekao je Đurić. on je istakao da nečije firme od toga "debelo" profitiraju.

Đurić je na konferenciji za novinare istakao da je neistinita izjava kosovskog predsednka Hašima Tačija da je šteta od taksi svega nekoliko miliona evra.

"Nastojanja da se ta šteta umanji kako bi se umanjio pritisak koji Priština trpi od dela međunarodne zjaednice, nisu ništa drugo nego izvrtanje stvarnosti i netačno prikazivanje činjenica", rekao je Đurić.

VUČIĆ IMA VAŽNE SASTANKE IDUĆE NEDELjE

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić će već u toku naredne nedelje nastaviti važne diplomatske kontakte i učestovati na samitu u Tirani u okviru procesa Brdo Brioni (8. i 9. maja), preneo je novinarima direktor Kancelarije Vlade Srbije za KiM Marko Đurić.

Đurić je naglasio da će ti sastanci biti još jedna prilika da Srbja pokaže svoju opredeljenost za građenje normalnih odnosa u regionu.

"Sledeće nedelje možemo da očekujemo nastavak Brdo Brioni procesa, održaće se još jedan samit tog procesa u Tirani, uz učešće najviših predstavnika Srbije, uz učešće Vučića. U narednim danima možemo da očekujemo i sastanak predsednika Vučića s (potpredsednikom italijanske vlade) Mateom Salvinijem, koji je nesumnjivo jedan od vodećih političkih lidera ne samo u Italiji nego i u Evropi", rekao je Đurić na konferenciji za medije.

Istakao je da su ti sastanci od izuzetnog značaja za ukupan međunarodni položaj Srbije.

"I oni će biti još jedna prilika da Srbija iskaže jasnu rešenost i opredljenost za građenje normalnih odnosa u regionu, ali i da pošalje snažnu i kontinuiranu poruku svim činiocima u međunarondnoj zajednici da interese Srba na KiM ne može da gazi bilo ko i da interese Srbije u dijalogu sa Prištinom ne može da gazi bilo ko", naveo je Đurić.

On je istakao da je, pre svega, potrebno da se radi na primeni onog što je ranije dogovoreno, kao što su sporazum CEFTA iz 2006. i drugi sporazumi da bi se stvorili bilo kakvi preduslovi za napredak u dijalogu.

DO 6. MAJA RAZGOVORI SA PREDSTAVNICIMA SRBA SA KIM Marko Đurić najavio je u četvrtak da će do 6. maja biti vođeni razgovori s političkim predstavnicima Srba sa KiM i da će u narednom periodu biti održan i širi sastanak sa njima, verovatno uz prisustvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića, na kome će biti donete odluke po pitanju taksi Prištine na srpsku robu. "Mi ćemo i narendih dana i do 6. maja razgovarati s političkim predstavnicima Srba sa KiM o ukupnoj situaciji i sigurno je da ćemo u narednom periodu, ne mogu datum da vam kažem, održati značjano širi sastanak s njima uz učešće verovatno i predsednika, i onda ćemo kao što smo tada i dogovorili, doneti odluku o daljim koracima u tom pogledu", rekao je Đurić.





U SRBIJI NEĆE BITI NI MAJDANA NI KARAKASA

Potpredsednik Glavnog odbora vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Marko Đurić izjavio je da u Srbiji neće biti ni Majdana ni Karakasa, i da se vlast neće osvajati na ulici, već da je razgovor sa opozicijom jedino moguć u institucijama, u parlamentu.

On je na konferenciji za medije rekao da su licemerne optužbe predstavnika opozicionog Saveza za Srbiju (SZS) da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić protiv dijaloga sa opiozicijom, i podetio da su oni ponavljali da nema dijaloga s "najvišim, demokratski izabranim predstavnicima Srbije".



"Oni su svuda, noseći fantomke i vešala slali poruke da nisu za dijalog u demokratskim institucijama, da nisu za izbore. Ti isti ljudi koji su ponavljali da neće razgovor sa Aleksandrom Vučićem, danas optužuju predsednika Srbije da ne želi dijalog", naglasio je Đurić.

Dodao je da će SNS nastaviti da raskrinkava "žute lokalne tajkunske siledžije u Šapcu, Paraćinu, Starom gradu" koji, kako kaže, na najgori mogući način izvrgavaju ruglu institucije skupštine opština i lokalnih samouprava.

"Ucenjuju radnike lokalnih samouprava gubitkom posla da moraju da prisustvuju njihovim mitinzima. Oni su zarobili lokalne samouprave i pretvorili ih u tajkunski servis. Koriste opštinske resurse da se vrate na vlast. Taj film neće gledati", rekao je Đurić.

Kako kaže, predsednici lokalnih samouprava u Starom gradu, Paraćinu, Šapcu ne treba da se iznenade ako građani na njihovo ponašanje odgovore protestima u tim opštinama i gradovima.

"Njihov pravi motiv je da zgrabe vlast, da dođu do državne kase koja se oporavlja. To je glavni razlog zašto jurišaju na ulicama. To nije juriš samo na institucije, to je juriš na državnu kasu", zaključio je Đurić.

SRAMNO DOVOĐENjE BEOGRADA U VEZU SA UBISTVOM IVANOVIĆA

Direktor Kancelarije Vlade Srbije za KiM Marko Đurić ocenio je da su sramni pokušaji pojedinaca da implicitno optuže vlast u Beogradu za ubistvo jednog od lidera kosovskih Srba Olivera Ivanovića, zbog različitih stavova tokom kampanje za lokalne izbore na KiM 2017. godine.

"To je sramno, dovoditi u vezu činjenicu da smo imali različite stavove o jednom lokalnom izbornom pitanju sa ubistvom jednog čoveka", poručio je Đurić na konferenciji za medije u sedištu Srpske napredne stranke (SNS) u Beogradu, na konstataciju novinara da je Ivanović svojevremeno etiketiran kao "neprijatelj srpskih interesa na KiM".

Đurić je rekao da je Oliver Ivanović tri i po godine bio u zatvoru i da su za to vreme i predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Kancelarija za KiM na najeksplicitniji način pozivali na njegovo oslobođenje.

"A primećujem da mnogi vole da izdvoje period u vezi s lokalnim izborima na KiM, kada se ja nisam slagao s njegovim konceptom kako Srbi treba da izađu na lokalne izbore, da to izdvoje iz konteksta i onda implicitno optuže da smo mi krivi za njegovo ubistvo", istakao je Đurić.

On je dodao da je to sramota i da to neko radi kako bi dobio jeftine političke poene na diskreditaciji nekoga ko se bori za KiM, kao što se bori Aleksandar Vučić i drugi kojima je stalo da srpski interesi budu sačuvani na KiM.

"Ostavimo na miru i porodicu i sve druge i pokojnog Olivera, nemojte da uplićemo tu temu u dnevnu politiku. To je moja poruka svima koji u političkom životu na dnevnom nivou vole da koriste tu temu na bizaran i neprimeren način", rekao je Đurić.

Na pitanje da li državni vrh etiketiranjem pojedinih novinara koji rade na severu KiM ugrožava njihovu bezbednost, on je rekao da ima utisak da postoje mnogi u međunarodnoj zajednici koji, koristeći se društvenim mrežama, ali i pojedinim sredstvima javnog informisanja, promovišu svoje stavove koji nisu u interesu građana na kiM i državne pozicije Srbije.

"Ja na to ne gledam sa odobravanjem. Da li to znači da bilo ko ugrožava bilo koga? Apsurdno je govoriti o ugrožavanju nečije bezbednosti zato što iznosim svoj stav da se ne slažem sa njima. Čim mislim da Kosovo ne treba da bude nezavisno, ja onda ugrožavam nečiju bezbednost", upitao je Đurić.

On je upitao šta onda da kažu Nedeljko Spasojević i Marko Rošić, koji, kaže, nedužni robijaju na Kosovu zbog iskaza Rade Trajković i da li se neko zapita da li je njegova bezbednost ugrožena.