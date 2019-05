Tanjug | 01. maj 2019. 21:50 | Komentara: 0

BEOGRAD - Oligarh u odelu političara i jedini gradonačelnik Beograda koji je doveo prestonicu Srbije pred bankrot nastavlja da iznenađuje svojim bezobrazlukom i drskošću , kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar u odgovoru na izjavu lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa.





Izjavu Đilasa da je Lončar poredeći plate zdravstvenih radnika u 2009 i 2019. zaboravio na inflaciju i kurs evra, a u kom bi slučaju povećanje bilo sa 533 na 590 evra, ministar tumači kao priznanje Đilasa da su plate ipak porasle ali kao demantovanje sopstevene jučerašnje izjave.

"Osim što je, konstatujući da su plate zdravstvenih radnika ipak rasle od 2012. do danas, demantovao sebe i svoju jučerašnju izjavu, Đilas je danas potvrdio i ono što građani dobro znaju, a to su stabilan i čvrst kurs dinara u odnosu na evro i minimalna inflacija od 2012. do danas", navodi Lončar u izjavi dostavljenoj Tanjugu i dodaje da će vlast nastaviti da gradi stadione, kliničke centre i bolnice, gondole, da obnavlja muzeje...

Za sve to, kako je naveo, vlast ne mora da podiže nepovoljne strane kredite da bi usplatila penzije i plate, kako je to bilo u Đilasovo vreme.

Lončar kritikuje Đilasa zbog toga što se, kako kaže, usuđuje da komentariše stvari na koje je i te kako mogao da utiče dok je bio na vlasti, ali se, dodaje, u to vreme nisu gradile nove bolnice, nabavljala savremena medicinska oprema i lečili oboleli od retkih bolesti, niti su zdravstveni radnici mogli da se nadaju boljem položaju u drustvu.

Tada su, kako navodi, jedino rasle njegove kompanije i njegov lični račun, uz opasku da naknadna pamet i briga Đilasa o građanima Srbije neće da ga poštedi odgovara na pitanja koja nikada nije dao, a među njima su i koliko je zaista koštao Most na Adi i koliko bi plate zdravstvenih radnika bile veće da nije višestruko preplaćen ili koliko je koštala rekonstrukcija Bulevara revolucije i zašto je dozvolio da njegov gradski menadžer završi u zatvoru zbog toga?...

Lončar pita Đilasa i da li je možda usmerio svoje napore na izgradnju Kliničkog centra Niš (sredstva odobrena još 2006.) ili na Onkologiju 2, te na nove akceleratore ili na lečenje dece u inostranstvu, te dodaje da Đilas ne treba da računa da će uskoro biti u prilici da parama građana Srbije ponovo bogati svoje firme i svoje džepove.

"Jednostavno, narod ga više ne želi. Posledice njegove vlasti su još mnogo bolne", zaključuje.