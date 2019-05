Zoran ĆOROVIĆ | 02. maj 2019. 08:02 | Komentara: 0

NAJTEŽE mi je s malinarima. Oni me najviše driblaju. I na male goliće me tuku i na velike... Tako je bilo poslednje tri godine. Mislim da ćemo ovoga puta sve rešiti na obostrano zadovoljstvo. Proizvođačka cena je 139 dinara po kilogramu, otkupna će ove godine biti veća.

Fudbalskim žargonom, iskreno nam je otkrio svoju najveću muku ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, pre nego što je žustro istrčao na teren sa željom da posle dužeg vremena kao centarfor Sloge iz Zasavice zatrese mrežu Trgovačkog u malom sremskom derbiju.



Ekipa "Novosti" uverila se da ministar Bane na velikom terenu uživa i u 42. godini, da se još dobro snalazi sa kopačkama i loptom. Pokazao se i kao gostoljubiv domaćin u njegovoj Sremskoj Mitrovici, gde je bio uspešan i cenjen gradonačelnik osam godina, od 2008. do 2016. Na terenu se njegovi, međutim, nisu proslavili. Izgubili su 2:1 iako su poveli, posle sjajne povratne lopte čoveka koji brine o srpskom agraru.

Pred utakmicu, pažljivo je doterivao pripijeni dres, podizao štucne. Oprema je reprezentativna. Kaže da je Sloga bele dresove sa srpskim grbom dobila na poklon od njegovog prijatelja Slaviše Kokeze. U fudbalskom svetu ima ih mnogo, najprisniji je sa komšijama Banetom Ivanovićem i Markom Petkovićem. Nije slučajno što je jedini ministar u Evropi koji je aktivni, registrovani fudbaler.

- Tri ili četiri godine igram za Slogu. Tu smo svi drugari, od predsednika kluba do igrača. Prosek godina je 37,38. Pretprošle godine smo iz drugog razreda Gradske fudbalske lige Sremske Mitorvice prešli u prvi. Trenutno smo lideri.

Doživljaji sa sremskih terena i vrućih gostovanja su živopisni, nekada i bolni. Protivnički štoperi ne štede ministra. Malo je falilo da prošle godine neplanirano završi karijeru, baš posle duela sa Trgovačkim.

- Kako me je čovek udario na utakmici, "otkinuo" me od života. Nisam osećao ruke i noge pet minuta. Probao sam da ustanem i samo sam se prevrnuo kao pile. Pogodio me je u vrat. Ma, niko te ne pita ni ko si ni šta si. Još ako subvencija kasni, majko rođena... Eto, pre neki dan igrali smo u Šašincima, protiv Slobode. To nam je bio prvi poraz ove godine. Domaćini samo što nisu stavili vodu da prokuva pa da nas sve kljuknu.

Foto K. Mihajlović

Nedimović je duhovito kombinovao kada smo ga pitali koga bi iz Vlade ubacio u svoj fudbalski tim.

- Nismo igrali fudbal. Bila je jedna utakmica pre nekoliko godina sa poslanicima protiv ruske Dume, izgubili smo 9:2. Mnogi nisu mogli ni da hodaju. Sada bih u ekipu stavio Ivicu Dačića da priča i zamajava protivnike. Znam da su Mali i Đorđević dobri trkači. Ipak, neka prvo da dođe u Zasavicu ili Kuzmin da igra, pa da vidimo kako će se provesti kad ga pukne neki rmpalija.

Iako je fudbalski fanatik, nije se kao mlad igrač zanosio velikim očekivanjima.

- Igrao sam kratko u Sremu, najviše u Radničkom. Kad sam video da ne mogu da zaradim 100 evra mesečno od fudbala, počeo sam da se bavim fakultetom. Mada, bilo je lepo 1994. i 1995, mogao si po utakmici da uzmeš 50 maraka. Odmalena navijam za Zvezdu. Rođeni brat mi je partizanovac, tako da je uvek bila tuča u kući kad je derbi. Nikad neću zaboraviti kako smo se posvađali posle 100. derbija kada je Zvezda preokrenula na Đurđevdan - seća se Nedimović i dodaje da je prošlog leta putovao u Salcburg da bodri svoj tim na putu ka Ligi šampiona.

Foto K. Mihajlović

Ministar se žali da ga u poslednje vreme neće gol.

- Jesenas sam dao pet ili šest golova. Ovog proleća nijedan. Nešto je stalo, pogodio sam prečku, stativu. Saigrači su počeli da se šale da sam zaboravio kako se trese mreža. Postim šest nedelja, a ovde bez slanine ne možeš dati gol.

Dođosmo tako i do hrane. A tu je ekspertski "teren" za prvog čoveka srpske poljoprivrede. Objašnjava da država i te kako vodi računa o tome šta jedemo i šta dajemo našoj deci da jedu.

- Mnogo toga se po tom pitanju uradilo i promenilo nabolje u prethodnih godinu i po. Doneti su novi propisi. Podmlađujemo kadrove, prosečna starost inspektora je 58 godina tako da ćemo uskoro zaposliti 70 novih stručnjaka. Kupljena je savremena oprema za laboratoriju. Dvadeset godina nismo imali kvalitetnu kontrolu hrane jer su monopolisti diktirali pravila igre. To je sad malo drugačije. Hrana je kod nas mnogo bezbednija nego u regionu.

Foto K. Mihajlović





Revizijom Zakona o hrani, Nacionalna laboratorija u Batajnici je dobila važnu ulogu.

- Batajnica je sa najmodernijom opremom mozak operacije za bezbednost hrane u Srbiji. Imaće kapacitet da kontroliše ceo sistem, od mleka, preko viršli i kobasica do pesticida i mikrotoksina. Salame i viršle su bile najkritičnije. Ne mogu da shvatim da postoji salama koja košta 99 dinara. Sad imamo laboratoriju koja može da proveri da li u njima ima kalcijuma, odnosno da li se melju hrskavice, kosti i kolika je minimalna količina mesa. Doneli smo pravilnik o deklarisanju hrane, na svakom proizvodu mora da se zna koliko čega ima.

Neće se, tvrdi Nedimović, lepo provesti oni koji se ne budu pridržavali zakona.

- Zatvorićemo im proizvodnju. To je najveća kazna, a odgovaraće i krivično. Poslednja tri meseca hapšeni su svi oni koji su pokušali da manipulišu i mesom i voćem. Imamo odličnu saradnju sa policijom.

Priča se odužila, saigrači podsećaju svog napadača da je vreme da se krene na utakmicu.

- Najlakše mi je na zelenoj livadi. Tu ne mislim ništa, samo se opustiš i uživaš...





TRENER BRATA: VOLI SVAĐU SA SUDIJAMA

EKIPA Sloge iz Zasavice je dobro uigrana i ukomponovana družina. Predvodi je trenerski vuk Brata Pavlović, krepka starina od 72 godine, legenda Mitrovice i šire...

- Bane je dobar igrač, žao mi je što ga neće taj gol. Jak je on, plašili smo se da se neće vratiti posle povrede. Ne ljuti se kada ga zamenim, ali sam ga kritikovao što se bez potrebe na prošloj utakmici opet svađao sa sudijom i dobio žuti karton. Voli i da donese pivo, vozi igrače na utakmicu - hvali Brata svoga napadača.

Foto K. Mihajlović

Osim ministra, vedete ekipe su i kapiten Budiša, bivši vezista Napretka Mitrović, kao i Voja Vranković koji je u svoje vreme nastupao za Steauu i Dinamo iz Bukurešta...





FILIP IDE TATINIM STOPAMA

DRAGO je ministru što i njegov naslednik, devetogodišnji sin Filip, obožava fudbal.

- Dva puta je veći fanatik od mene, već uveliko trenira. Obožava Ronalda, pa sam mu nabavio i njegov dres sa potpisom. Deca brzo zavole fudbal, uzmite im telefon, dovedite na livadu i ima da trče za loptom kao ludi - predlaže roditeljima Nedimović koji sa suprugom Natašom, profesorom srpskog ima i kćerku Leu.



NAPUŠTA TEREN DA SE JAVI VUČIĆU

ODLIČNO zna Nedimović koliko je predsednik Aleksandar Vučić "alergičan" na to kad mu se ne javljaju ministri. Kada je na utakkmici, neko iz ekipe uvek drži telefon pored aut linije.

- Jednom se desilo da je zvao za vreme meča, šta da se radi, izašao sam napolje. Telefon je uvek tu, držim ga i u toaletu, pored korpe za veš - uvek je dostupan - kaže nam ministar uz smeh.