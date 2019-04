Novosti online | 29. april 2019. 12:02 |

Timoti Snajder sa Jejla, jedan od najpoznatijih istoričara današnjice, je na pitanje da li treba da bude prekrajanja granica u okviru pregovora Beograda i Prištine rekao da se već događalo da se granice malo koriguju, a ukoliko se tako nešto dogodi, mora da bude rezultat opsežne rasprave i procedure u više faza.- Treba podsetiti da se evropska politička igra nakon Drugog svetskog rata temeljila na poštovanju granica iako smo znali da su nesavršene. A politička promena se morala desiti zbog interakcija država čije se granice ne menjaju. Nakon Prvog svetskog rata granice su se promenile, tokom Drugog svetskog rata ljude su ubijali i preseljavali, i nakon toga je odlučeno da više neće biti etničkog čišćenja i genocida i da više neće biti menjanja granica. Umesto toga, a to je evropski projekat, prihvaćene su nesavršene granice i nacionalne manjine i nastojala se izgraditi Evropa na temeljima saradnje među državama, u okviru postojećih granica. Jer su granice, svakako, u neku ruku i istorijske slučajnosti. Veoma je važno istaći da se s tim u velikoj meri i uspelo - naveo je za N1 Snajder.On kaže da se u slučaju Rusije i Ukrajine, gde Rusija od 2014. krši to pravilo, postoje katastrofalne posledice za sve uključene strane, pa i za Rusiju.PROČITAJTE JOŠ -- Međutim, to ne znači da se granice ne mogu malo korigovati. To se već događalo, iako o tome ne govorimo često. Više puta se dogodilo da neko selo ili reka postane deo teritorije neke druge države. I sve dok se na to gleda kao na prilagođavanje, a ne na objavu nekog principa, ne smatram to velikim problemom.On dalje dodaje:- Ali, smatram da sve zavisi od toga kako neko govori o tome. Ako promenite granice za zapadnom Balkanu pa kažete "usput, to pokazuje da je u redu što je Rusija izvršila napad na Ukrajinu", onda radite nešto strašno... U slučaju da se nešto takvo dogodi, treba da se dogodi uz slojevitu proceduru - ne kao rezultat sastanka i rukovanja dva čelnika država, već kao rezultata procedure u više faza i opsežne rasprave, tako da sve bude što dosadnije i da ima što manje simboličnog ođeka - rekao je Snajder.Snajder je specijalista za prošlost srednje i istočne Evrope, a u intervjuu za N1 Zagreb govorio je o Ukrajini, Rusiji, ali i o uticaju digitalnog sveta i tome kako svetski političari njime manipulišu.