Tanjug | 28. april 2019. 18:42 | Komentara: 0

Predsednik Socijaldemokratske partije Srbije i ministar trgovine, turizma i teklekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je da je nedavna promena naziva ulica u Tutinu sporna ne samo zbog kontroverznih ličnosti po kojima one treba da dobiju ime nego i zbog forme i procedure koje nisu bile ispoštovane."Tu je sve sporno, od same forme. Nije ispoštovana procedura, teško da će to ići. Zna se način na koji se menjaju nazivi ulica i trgova. Morate dobiti odgovarajuću saglasnost nadležnih institucija. Oni (SDA) rade posao za koji znaju da ne može dobiti epilog koji očekuju", rekao je Ljajić u intervjuu za "Srpski telegraf".S druge strane, dodao je Ljajić, u multientničkim sredinama se mora voditi računa o osećanjima svih zajednica koje tu žive."Ne možete predlagati nazive ulica onih ličnosti koje su po bilo kom osnovu kontroverzne za one druge. Morate imati osećaj za balans, jer na kraju krajeva, važnije je kako ljudi žive u tim ulicama od toga koji su nazivi", dodao je predsednik SDPS.Bošnjačka Stranka demokratske akcije Sandžaka (SDA) Sulejmana Ugljanina nedavno je na sednici Skupštine opštine Tutin, u kojoj ima većinu, donela odluku o utvrđivanju naziva i promena naziva ulica u toj opštini, među kojima su sporni nazivi po Aćifu efendiji i Ademu Demaćiju.Takva odluka je doneta uprkos protivljenju koalicionog partnera SDPS Rasima Ljajića, a protiv usvajanja predloga bili su i odbornici Stranke pravde i pomirenja Muamera Zukorlića.Tako su se među novim nazivima ulica našle kontraverzne ličnosti poput Aćifa Hadžiahmetovića, poznatijeg kao Aćif efendije, i jednog od najpoznatijih ideoloških vođa kosovskih Albanaca Adema Damaćija, ali i materijali koji se koriste u građevini poput gipsa i kreča, javlja lokalni portal Indeksonlajn.Posle invazije Sila osovina na Jugoslaviju za vreme Aprilskog rata 1941. godine, Aćifa Hadžiahmetovića je za gradonačelnika Novog Pazara imenovao nemački okupator na teritoriji vojne uprave u Srbiji.Bio je član centralnog odbora Druge prizrenske lige, a krajem rata partizani su ga streljali zbog saradnje sa okupatorom i za masovne ratne zločine nad Srbima i ubistva Albanaca i muslimana koji su bili protiv njegove vlasti.Među novim nazivima ulica su i imena i prvog predsednika samoproglašenog Kosova Ibrahima Rugove i pojedini članovi sjeničke konferencije, na kojoj je 1917. godine doneta odluka o vraćanju Sandžaka Bosni.