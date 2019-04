Tanjug | 27. april 2019. 21:10 |

Protest "1 od pet miliona" počeo je danas kod Terazijske česme, a sa njega je poručeno da je okupljanje svake subote važno i da se borba nastavlja do pobede.Današnji protest imao je humanitarni karakter, učesnici su pozvani da pošalju SMS kako bi prikupili sredstva za lečenje matičnim ćelijama u Kini Vuka Huljića, koji je zbog povreda na radnom mestu postao paraplegičar.Branislav Lečić je poručio učesnicima da se ne sekiraju što ih je na praznik manje, nego na ranijim protestima, jer će ih u buduće biti sve više.Prema njegovim rečima, protesti su izraz "hrabre odluke srpskog građanstva da se suprotstavi vlasti", iako nema međunarodnu podršku ni sa istoka ni sa zapada.Lečić je rekao da se vlast, od kada su protesti počeli da se održavaju svake subote, promenila i to na gore i na brzinu počela da rešava probleme.Pre Lečića govorio je i profesor Ratko Božović koji smatra da su na protestu isticani previše ambiciozni zahtevi - da se skloni cela garnitura aktuelne vlasti.Ocenio je da bi bilo odlično da bude ispunjen minimum zahteva, da opozicioni lideri i učesnici protesta budu ravnopravni građani i da izbori kada se budu održavali budu fer.Nakon govora počela je protesna šetnja, Prizrenskom , Brankovom i Kneza Sime Markovića do Biblioteke Grada Beograda, gde je simbolično održan "slobodan dnevnik", u okviru kojeg je najavljeno da će sledeće subote početi "slobodna zona".