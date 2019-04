Novosti Online | 25. april 2019. 23:13 |

Potpredsednik Izvršnog odbora i član Predsedništva SNS Damir Zobenica osudio je danas napade na članove porodice predsednika Aleksandra Vučića i poručio da vredan rad u stranci crta Andreju Vučiću metu na čelu.On se oglasio saopštenjem koje prenosimo u celosti:Napadi na porodicu Vučić, koji se inteziviraju nakon, sada je već i njima jasno, potpunog fijaska vezanog za pokušaj rušenja vlasti na ulici, potakli su me na razmišljanje o jednoj stvari.Zašto se po prvi put u modernoj srpskoj istoriji, u široj javnosti, zna apsolutno sve o porodici Predsednika Srbije?Ko je brat Borisa Tadića, ima li uopšte brata? Ko su brat ili sestra Vuka Jeremića? Kako se zovu deca Dragana Đilasa? Ko su roditelji Boška Obradovića? Ko beše Mirko Cvetković?Dakle, ja kao osoba koja prati politiku, nemam predstavu koji su odgovori na prethodna pitanja. Ne znam osnovne informacije, a kamoli detalje o porodici bivših državnika (doduše, nikoga pre Vučića ne bih ni definisao kao državnika), poput onih- kako se zovu, kako izgledaju, čime se bave.Po mom skromnom mišljenju, dva su razloga zašto se već godinama Aleksandar Vučić pokušava poremetiti tako što će mu se konstantno napadati porodica.Prvi razlog je taj što Vučić nije lopov, ne prodaje svoju zemlju i svoj narod, za razliku od prethodnika. Nema nikakvih ličnih afera, nemaju šta da kažu za njega, a da je kompromitujuće.Drugi razlog zbog kojih se napada porodica Vučića jeste taj što Andrej Vučić učestvuje u organizaciji stranke, gde svojim znanjem i iskustvom daje nemerljiv doprinos. Da je Andrej čovek koji sedi po beogradskim restoranima po ceo dan, druži se sa tajkunima i radi poslove sa njima, niko živ ga ne bi nikad spomenuo.Andrej je član Izvršnog odbora stranke (po automatizmu je član i Glavnog odbora) i samim tim ima zadatak da obilazi teren i radi sa našim ljudima.Upravo to što Andrej toliko vredno radi za našu stranku, njemu crta metu na čelu od strane ovih tajkuna i fašista, koji još uvek ne mogu da se načude koliko moćnu stranačku organizaciju smo stvorili u ovih deset godina.Znam da je u genu porodice Vučić da su karakterno čvrsti kao stena, kao što znam da ih i najnoviji napadi neće poremetiti u nameri da Srbija postane još moćnija država.Za deset godina smo uspeli da stvorimo najjaču stranku u Srbiji i na Balkanu, za još deset godina ćemo stvoriti najjaču stranku u Evropi. Siguran sam u to i niko ne može da nas zaustavi na tom putu.Živela Srbija!