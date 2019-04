Tanjug | 23. april 2019. 17:48 |

PRIŠTINA - Predsednik tzv. kosovskog parlamenta, Kadri Veselji, ipak je uputio pismo Evropskom parlamentu i zemljama članicama Kvinte u kojem od svih, kako se navodi, prijateljskih zemalja traži donošenje rezolucije koja bi potvrdila istinu o zločinima koje su tokom poslednjeg sukoba na KiM navodno počinili Srbi.„U ime Skupštine Kosova, želeo bih da pozovem vas i vaše kolege da omogućite formalno priznanje istorijske nepravde koja je učinjena protiv mog naroda. To se može učiniti kroz rezoluciju kojom se razotkrivaju i osuđuju zločini protiv čovečnosti koji su se dogodili na Kosovu ", naveo je Veselji u pismu, čiji faksimil je objavila prištinska Koha.Pismo iste sadržine Veselji je već ranije uputio američkom Kongresu. Veselji je pismo EP i zemljama članicama Kvinte uputio iako ga je šef srpske diplomatije, Ivica Dačić, ranije upozorio da se "manu pisanja, jer su ih svi odavno pročitali".PROČITAJTE JOŠ -Dačić je, reagujući na pismo kojim je Priština tražila od SAD da osude navodne zločine Srbije, poručio da su ovim pisanjem pisama Veselji i njegovi partneri u Prištini još jednom pokazali elementarnu i političku nepismenost."Traže da se osude navodni zločini Srbije u prošlosti, dok i dalje traje teror nad Srbima na KiM?! Naše sunarodnike hapse da bi im oteli imovinu, izbacuju ih sa ministarskih mesta zbog izgovorene istine, a taksama od 100 odsto na srpsku robu iznuruju ceo naš narod", kazao je Dačić, komentarišući obraćanje Veseljija Kongresu SAD i najavu da će isto pismo poslati svim "prijateljskim zemljama", kao i Evropskom parlamentu.U dopisu, Veselji SAD predlaže da usvajanjem rezolucije omoguće "formalno priznavanje istorijske nepravde" tako što bi osudili navodne zločine protiv čovečanstva na Kosovu tokom 1998. i 1999. godine.Dačić navodi da Veselji to ne pominje, ali da se vidi jasan strah svih u Prištini zbog podizanja optužnica protiv terorista OVK. Šef diplomatije je ukazao na još jedan propust Veseljija. "Veselji ne pominje ni packe koju su im uputile baš neke od tih prijateljskih zemalja na koje se poziva, a zasto što njihovim parama plaćaju lažne veterane. I to ovo jedno pismo ne može da zamaskira. Zato, Veselji i ostali, manite se pisanja jer su vas svi odavno pročitali. Ukinite takse, pa da probamo dijalogom da dođemo do rešenja", poručio je Dačić ranije u izjavi za Novosti.Uprkos tome u pismu EP i zemljama članicama Kvinte, Veselji tvrdi da su Srbi navodno počinili genocid tokom sukoba 1998-1999. Navodeći brojne masakre i zločine za koje su, kako tvrdi, odgovorni Srbi, Veselji kaže da je "na međunarodnom planu priznato da su pod tromim režimom Slobodana Miloševića Albanci na Kosovu bili žrtve i meta sistematskog nasilja".Takođe, tvrdi da je oko milion građana Kosova, što je, kako navodi, više polovine stanovništva, bilo primorano da napusti Kosovo, sa pola miliona interno raseljenih lica. "Ukupno, oko 90 posto albanskog stanovništva postali su izbeglice ili raseljena lica, dok ih je 13,535 ubijeno. Među njima je bilo 1.230 dece, uključujući bebe i drugu malu decu", tvrdi Veselji.Pominje i nerešenu sudbinu, kako kaže, "hiljada nestalih osoba". "Tokom deset godina svog postojanja, Kosovo je pokazalo da je to mirna zemlja i aktivno traži pozitivne odnose sa svim svojim susedima, uključujući i Srbiju. Međutim, moram reći da još mnogo toga treba učiniti kako bi se omogućilo ozdravljenje, a deo ovog isceljenja je prihvatanje istine “, piše Veselji.