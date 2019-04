D. M. - S. S. R. | 23. april 2019. 14:02 | Komentara: 0

U DELU opozicije, čiji poslanici već više od dva meseca bojkotuju rad Skupštine Srbije, sve se glasnije čuju poruke o povratku u klupe zakonodavnog doma. Među predstavnicima Saveza za Srbiju i u ostalim partijama koje ne učestvuju u polemikama ima i onih koji smatraju da borba protiv vlasti treba da se nastavi na zasedanjima, kako bi se glas opozicionara bolje čuo.

Potpredsednica Skupštine Gordana Čomić, iz DS, napisala je na "Tviteru" da se do ostvarenja zahteva u vezi sa radom REM, RTS i RTV, kao i stvaranja izbornih uslova dolazi u parlamentu. Stara garda demokrata, među kojima su Dragoljub Mićunović i Nataša Vučković, od početka je bila sumnjičava prema ideji bojkota.

Predsednica kluba Stranka moderne Srbije Tatjana Macura je na "Tviteru" bojkot ocenila ovako:

- Ništa gluplje od izlaska iz Skupštine. Streljajte me slobodno. Ko to zagovara? Oni koji nisu u parlamentu. Bez bilo kakve rasprave i prepreke se usvajaju zakoni koji utiču na naše živote odmah i sad. Primer samo jedne sednice - trudničko sa tri na 12 meseci do pune nadoknade, plus legalizovana korupcija u zdravstvu.

Ona je objasnila da bi većina i bez opozicije usvajala zakone, ali da bi se čuo otpor i da nije sve što usvajaju cveće, proleće, med i mleko, i da se treba boriti i u parlamentu i na ulici. Na pitanje zbog čega se ne vrati u parlament, odgvorila je: "Otišli smo u krajnosti iz kojih je teško vratiti se. Pokušavam da ohrabrim kolege (a znam da nisam usamljena) da se odupremo tome."

Šef poslaničkog kluba DS Goran Đirić kaže, za "Novosti", da se u okviru opozicionog bloka okupljenog oko Saveza za Srbiju nije razgovaralo o povratku u klupe i da bojkot ostaje. Na naše pitanje da li u timu demokrata u Skupštini postoji jedinstven stav o tom pitanju, on je odgovorio:

- Ni u klubu DS nismo razgovarali o prestanku bojkota.

Inače, u bojkot su stupili poslanici DS, SDS, Dveri, Narodne stranke, samostalni parlamentarci... Posle ove odluke, jednoj od sednica je prisustvovao Miladin Ševarlić, nestranačka ličnosti u timu Dveri. Pokret ga je, zbog toga, izbacio iz kluba.

