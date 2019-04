G. Č. - D. R. Đ. | 23. april 2019. 09:02 |

NA skupu u Berlinu, na kome će prisustvovati predsednik Aleksandar Vučić i predsednik privremenih institucija iz Prištine Hašim Tači 29. aprila, treba očekivati pritiske na obe strane, jer su evropski zvaničnici zacrtali cilj - da se do oktobra, odnosno formiranja novog sastava Evropske komisije, stavi tačka na dijalog Beograda i Prištine.

Iako je bilo spekulacija da Nemačka i Francuska, čiji su lideri domaćini ovog sastanka, na ovaj način žele da od visoke predstavnice EU Federike Mogerini preuzmu primat u dijalogu, naš izvor naglašava da nema reči o razjedinjenosti između Brisela, Berlina i Pariza i da je na ovom skupu cilj svima isti.

- Visoka predstavnica Federika Mogerini prisustvovaće sastanku koji u Berlinu organizuju kancelarka Merkelova i predsednik Makron sa najvišim predstavnicima sa Zapadnog Balkana, kako bi se podstakli stabilnost i prosperitet širom kontinenta - ističe za "Novosti" portparol Mogerinijeve Maja Kocijančič.

Prema njenim rečima, sastanak u Berlinu pružiće priliku za rešavanje izazova i da se istaknu napori za pomirenje, dobrosusedske odnose i regionalnu saradnju.

Ideja o razgraničenju, kao što je poznato, nije više aktuelna, ali, prema saznanjima "Novosti", samo delimično. Naime, nemačka kancelarka Angela Merkel se protivi bilo kakvom prekrajanju administrativne linije, ako se to odnosi na delove teritorija na kojima ima stanovništva. Manje korekcije, kada je reč o nenaseljenim područjuma, saznajemo, mogle bi da dođu u obzir.

Pošto sadašnja garnitura evropskih zvaničnika silazi sa scene, održano je poslednje zasedanje Evropskog parlamenta u ovom sazivu, pred nove izbore zakazane za kraj maja. Novi komesari ući će u Berlamon u oktobru. Merkelova, takođe, uskoro napušta funkciju, i svi oni žele da dosadašnje aktivnosti u vezi s dijalogom krunišu pravno obavezujućim sporazumom između Beograda i Prištine. Sve drugo, smatrali bi velikim neuspehom.

Ipak, predsednik Srbije Aleksandar Vučić u više navrata je kategorički poručio da nema nastavka dijaloga sa Prištinom dok ne povuku takse na srpsku robu. On je otkrio da mu poslednjih nedelja dolaze razni emisari iz celog sveta sa istom porukom, da učini nešto da odobrovolji Albance kako bu ukinuli takse ali da su svi dobili isti odgovor - da Beograd više neće činiti nikakve ustupke i da je red na Prištini da ispuni svoje obaveze.

UPOZORENjE UOČI SAMITA

U SUSRET berlinskom samitu zamenik šefa parlamentarne frakcije nemačke vladajuće Hrišćansko-demokratske unije (CDU) Johan Vadeful ocenio je da je zagovaranje "opasnih planova razmene teritorija" izuzetno riskantno po bezbednosnu situaciju na čitavom Zapadnom Balkanu. On je upozorio da nema apsolutno nikakve garancije da bi se promene granice zadržale samo na Srbiji i Kosovu i da bi razmena teritorija između Beograda i Prištine dovela do požara na Zapadnom Balkanu, nove nestabilnosti i etničkih konflikata, moguće i do novih ratnih sukoba u regionu.

