Kako on objašnjava, postoje dva pravca prema kojima idu džihadisti, jedan je Azija, drugi Afrika, ali postoje i najave da se očekuje da će u naredom periodu pojačati svoje delovanje u Evropi

Predsednika skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun rekao je da je sa Kosmeta oko 500 ekstremista otišlo u vojne redove džihadista, mnogi od njih su poginuli, a mnogi su se vratili.







"Oni su vraćeni na Kosovo, jer su sa Kosova i otišli. Zarobljene džihadiste vraćaju i stavljaju navodno pod prismotru, ali sa druge strane postoje i oni koji se ilegalno vraćaju i skrivaju", rekao je Drecun za tv Pink.





Kako Drecun objašnjava, postoje dva pravca prema kojima idu džihadisti, jedan je Azija, drugi Afrika, ali postoje i najave da se očekuje da će u naredom periodu pojačati svoje delovanje u Evropi.





"U poslednje vreme imamo upozorenje mnogih zvaničnika da će Evropa biti centar za napad islamista", kaže Drecun.





On dodaje da su to ljudi koji neće biti integrisani u normalnom civilnom društvu, već će nastaviti sa militarističkim načinom delovanja šsirenja te radikalne ideologije i to će se odraziti na bezbednost celokupnog regiona.





"To su ljudi koji su osposobljeni za vojna teroristička dejstava, znaju da rukuju naoružanjem, imaju te međunarodne kontakte i mnogi su došli po nekom zadatku, a jedan od tih zadataka je napad na civile, u ovom slučaju na srpske pravoslavne civile", rekao je Drecun.





Predsednik skupštinskog Odbora za KiM dodaje da je ta mreza je izuteno jaka i da postoji opasnost od zloupotrebe.





"Postoji opasnost da se džihadisti koji se vraćaju zloupotrebe za izvođenje nekih tajnih akcija", zaključuje Drecun.





U noći između petka i subote na Kosovo je vraćeno 110 osoba iz Sirije. Među njima su, osim četiri borca, i 32 žene i 74 dece, koji su smešteni u centar za azil.





Vraćeno je još devetoro dece koja su izgubila roditelje u ratu, saopštio je direktor kosovske policije Rašit Caljaj. Četvorica boraca su na zahtev tužilaštva pritvoreni na 48 sati.