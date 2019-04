S. S. R. | 22. april 2019. 13:03 |

TO je to, ljudi! Uradili smo sve što je do nas da se ova politička kriza prevaziđe normalnim dijalogom. Ostaje nam samo da u subotu, 4. maja, svi dođemo za Veograd i ostanemo koliko je potrebno dok ne ostvarimo slobodu! Očekujem da se cela tviter-zajednica odazove na poziv.

Ovom objavom na društvenoj mreži, lider pokreta Dveri Boško Obradović uneo je konfuziju među učesnike protesta "1 od 5 miliona", koji se protive da se šetnje subotama prekidaju, čak ni zbog Uskrsa. Glumac Nikola Kojo napisao je da mu "pauza zvuči poznato i da su mnogi na to opominjali":



- Al', džaba. Narod željan slobode ne vidi dobro. Samo želi. I srlja dalje, iako mu mutno pred očima. E, pa spasiba za družbu Sojuz za Serbiu. Pregovarajte i lepite im nalepnice. To je vaš maksimum.

Na račun Obradovića stigle su kritike da je do sada nekoliko puta govorio da neće odlaziti iz RTS ili ispred Predsedništva do ispunjenja ciljeva, ali je oba mesta brzo napustio.

Polemika se rasplamsala i na temu da li su okupljanja politička ili građanska. Koji je zasmetalo što je Obradović upotrebio termin tviter-zajednica:

- Boško, mi nismo tviter-zajednica. Mi smo iz...ani narod koji tabana mesecima, a kome vi i vaš nadređeni Dragan Đilas otimate šansu da se izbori sa Vučićem. Ne vređajte, ni ja ne razumem vas koji se krstite kod svake apoteke, pa vas ne zovem populistima i ne vređam vaša verska osećanja.

Ubrzo se oglasio i Boško Obradović koji je pojasnio svoju objavu:

- Nisam želeo nikoga da vređam, već da ukažem da je mnogo onih koji su jaki na internetu a nema ih na ulici.

Jedan od lidera SzS, Janko Veselinović iz Pokreta za preokret, potvrdio je da se protest nastavlja prekosutra kod Savamale, a u subotu će biti humanitarnog karaktera. Za 4. maj planira se formiranje "otvorene zone sa narodnim parlamentom i poslanicima i odbornicima širom Srbije". Organizator protesta "1 od 5 miliona" Miodrag Simović za N1 je rekao je da "nema prekida u okupljanjima građana":

- Nećemo odustati dok ne dobijemo slobodne izbore i funkcionalan sistem. Kampovanje je najavljeno i toga će biti. Razmišljamo o nekakvim blokadama, kao i o daljem razvoju protesta.

Nikola Kojo na jednom od građanskih protesta







Nišlije su odlučile da demonstracija više ne bude, već će delovanje nastaviti na tribinama i štandovima.

Politički analitičar Dragomir Anđelković kaže za "Novosti" da u delu opozicije okupljenom oko Saveza za Srbiju, i pre mitinga "Budućnost Srbije", nije bilo ideja šta raditi dalje.

- Sve što sada urade daje ljudima mogućnost da upoređuju sa velikim mitingom vlasti u Beogradu. Jedni predlažu da se ide na pauzu, da prođe vreme, a drugi da se nastavi dalje, svake subote, kako se ne bi izgubila energija - kaže Anđelković.

On smatra da je formiranje Saveza za Srbiju iskorišćeno da se pozicioniraju stranke i sada svako pravi izlaznu strategiju:

- Formiranje stranke Dragana Đilasa sigurno ne odgovara partijama koje imaju poslaničke klubove, poput DS. Smatram da će SzS biti redukovan u dve, tri grupe, ako ne i ugašen.

Lider Narodne stranke Vuk Jeremić rekao je da se i "dalje maksimalno zalaže da opstane jedinstven opozicioni front, jer je to najbrži put ka promeni vlasti, ali da kao svaka ozbiljna organizacija mora da ima i plan B, ako zatreba".



- Plan B znači da stranka mora biti sposobna da u svakoj opštini samostalno izađe na izbore 2020. godine - istakao je Jeremić i rekao da je njegova stranka noseća osovina opozicionog rada u Srbiji i lokomotiva promena.





TIM MOŽE BITI SVAČIJI

MINISTAR odbrane Aleksandar Vulin rekao je da nije baš siguran u legitimitet pregovaračkog tima koji je opozicija predstavila da razgovara sa vlastima o zarobljenim medijima, zloupotrebi REM i neregularnim izbornim uslovima.

- Tim za pregovore može organizovati bilo ko. U javnosti bi mogli da se pojave i drugi glumci, pevači, sportisti ili profesori, nudeći takav tim zato što smatraju da nisu dovoljno zastupljeni. Jedini legitimitet imate u parlamentu, sve ostalo je samo igra - rekao je Vulin za TV Prva i dodao da je jasno da je "Budućnost Srbije politika koja ima podršku naroda".