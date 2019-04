U postu koji je uklonjen sa njegovog Tviter naloga Ramuš je poželeo svom "prijatelju Petru Porošenku i njegovom budu ć em premijeru Vovanu Leksusovu sve najbolje i pobedu u drugom krugu izbora u nedelju".

Post je očigledno obrisan nakon što je zvaničnik ili jedan od Haradinajevih pomo ć nika shvatio da je "Vovan Leksusov" samo spoj nadimaka komičara.

Nažalost, Haradinaj nije uspeo da izbriše tvit pre nego što su ga pokupili drugi korisnici, koji su slikali post i širili ga putem interneta.

- Kako političari i dalje padaju na to? - zapitao se britanski novinar Šon Voker, nagađajući da su Vovan i Leksus verovatno pozvali Haradinaja i predstavili se kao ukrajinski predsednik Petro Porošenko i obećali mu da će Ukrajina priznati Kosovo, ako on pobedi.

On se uz to i nada da će uskoro biti objavljen i audio snimak njihovog poslednjeg poziva.

Nekolicina je spekulisala o tome šta je moglo navesti Haradinaja da padne na tako očiglednu šalu, pri čemu je jedan korisnik sugerisao da bi možda razlog mogao biti to što je Haradinaj usamljen i jedva čeka da razgovara sa nekim.

Britanski novinar i stručnjak za istočnu Evropu Graham Filips našalio se u vezi sa obrisanim tvitom, sugerišući da je Haradinaj mogao lako da proveri da li ga neko "troluje".

- Haradinaj je mogao lako da sazna da ga neko zeza da je uopšte pratio vesti proteklih nekoliko godina, ili da je samo guglao "Vovan Leksusov" - napisao je on , prenosi Telegraf.



It seems the Kosovo PM has had a call from the Kremlin prankers, Vovan and Lexus. How are politicians still falling for this?! pic.twitter.com/zxrbSsOmVm