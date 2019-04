Tanjug | 20. april 2019. 21:25 |

Mitingom "Budućnost Srbije" u Beogradu, na koji su došli Srbi iz cele regije, pale su u vodu podele na bosanske, hrvatske i kosovske Srbe, koje pokušavaju da nam nametnu, izjavio je danas predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik.





"Do sada smo deljeni po tome kako su nas tretirali - kao bosanske Srbe, Srbe u Hrvatskoj, hrvatskim Srbima, kosovskim Srbima. U suštini se radi o tome da smo jedan narod sa identitetom koji je jak i ovaj skup je bio manifesticija tog jedinstva. Na njemu je bilo mnogo ljudi iz RS, iz Crne Gore, sa Kosova. Bilo je onih koji su došli iz Hrvatske", rekao je Dodik za RTS.





Za nas Srbe u RS, naglasio je Dodik, Beograd je centralno naše mesto, naš reprezentant u svakom pogledu.





"To što neko želi u Sarajevu da mi budemo privučeni ili privrženi Sarajevu, to je imaginacija ne samo ovog vremena, nego traje kroz vekove", kazao je on.





Prema njegovim rečima, međunarodna zajednica ne možete rešiti "balkansko pitanje", a držati dezintegrisane Srbe, i ne dozvoliti njima ista ona prava koja su samo malo pre dozvolili Hrvatima da imaju svoju državu, da su okupljeni većina njih tu, i na nekim drugim prostorima.





Povodom polemika u vezi sa kontrolom granice zbog migranata i pominjanja hermetičkog zatvaranja između BiH i Srbije, Dodika ističe granica prema Srbiji ne može da bude zatvorena.





"Ona za nas i ne postoji, to može da bude neka administrativna linija i ništa više. Bilo je na Predsedništvu zahteva da se stavi vojska na granicu, navodno da se prepreči ulaz migranata, što sam, naravno, odbio. Odbijam i da dođe i Fronteks i bilo ko na granicu prema Srbiji, to je za mene neprihvatljivo. Dok ja sedim u Predsedništvu, takve odluke se neće desiti", kazao je Dodik.





On je naveo da se u svim opštinama danas u Srpskoj izvode projekti koji su zajednicki projekti Srbije i Srpske.