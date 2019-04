Tanjug | 20. april 2019. 08:54 |





Mediji u regionu izvestili su sinoć o "velikom skupu" podrške Srbije Aleksandru Vučiću u Beogradu, ocenjujući, u prvim izveštajima, da je srpski predsednik tim mitingom odgovorio na proteste opozicije i pokazao joj koliko je jak.

Hrvatski portal Net "uočava" da se u masi transparenata našao i jedan na kojem je ćiriličnim pismom bilo napisano "Vukovar uz Vučića".





Svetske agencije opširno su izvestile o sinoćnjem skupu u centru Beograda, organizovanom u znak podrške predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, uz ocenu da je tim skupom odgovorio na proteste opozicije pozivom na dijalog i poručio da političke sporove treba rešavati na izborima.Rojters je preneo da je Vučić u dugom govoru pozvao na dijalog sa opozicijom, i poručio da, međutim, "bilo kakve ultimatume, međutim, neće prihvatiti".Okupljeni su, predvođeni bubnjarima, mašući srpskim zastavama pozdravili izlazak predsednika Vučića na binu skandiranjem "Aco, Srbine", prenela je britanska agencija, uz podsećanje da opozicija pet meseci protestuje protiv Vučića.Američka agencija AP takođe ocenjuje da su se desetine hiljada ljudi okupile u prestonici Srbije da podrže "populističkog predsednika Aleksandra Vučića, kao odgovor na višemesečne antivladine proteste opozicije".Agencija skreće pažnju na činjenicu da se Vučić u svom govoru, kako kažu, uzdržao od napada na svoje protivnike, insistirajući da bi političke sporove trebalo rešavati putem izbora.Italijanska agencija Ansa izvestila je u sličnom tonu da se u Beogradu okupilo mnoštvo ljudi da podrži predsednika Srbije Vučića na skupu koji je odgovor na proteste opozicije.Ansa citira reči predsednika Srbije da želi da se usredsredi na ono što je postignuto, ekonomske uspehe, desetine novih fabrika i hiljade novih radnih mesta i perspektivu za zemlju koja ide ka evrointegracijama.Skup su, praktično, ignorisali prištinski dnevnici, koji su inače s velikom pažnjom izveštavali sa opozicionih protesta, od kako je premijer privremenih prištinskih institucija Ramuš Haradinaj, pre početka tih protesta, rekao da će Vučić biti smenjen na ulici.Za crnogorske medije, bar do sinoć, događaj dana bila je košarkaška utakmica Crvena zvezda - Budućnost.Većina medija u regionu iznela je procene da je na skupu u centru Beograda bilo više od 100.000 ljudi, a jedan broj njih, uglavnom iz Hrvatske, ne spori masovnost, ali piše da su građani navodno bili naterani da dođu u Beograd i da na društvenim mrežama ima informacija o tome koliko su za to plaćeni.T portal ocenjuje da je ovaj skup Vučić organizovao kao odgovor na protest dela srpske opozicije okupljene oko SzS, koji je održan prošle subote na istom mestu, te da je smisao skupa bio da Vučić pokaže svoju snagu političkim protivnicima koji traže njegovu ostavku.Večernji list se, umesto izveštaja sa skupa, bavio biografijom predsednika Vučića, za kojeg kaže da je isti onakav kakav je bio kada se, devedesetih, udružio, kako kažu, sa Slobodanom Miloševićem kako bi obezbedio opstanak njegovog režima.Hina je konstatovala da je premijerka Ana Brnabić na početku rekla da se u Beogradu okupila "jedinstvena Srbija, zemlja normalnih i pristojnih ljudi, kojoj su važni rad i rezultati".Portal Index je napisao da je Vučić u Beograd "dovukao 100. 000 pristalica", koje je pred početak zabavljao Bora Čorba.Sarajevski portal Avaz u prvom izveštaju navodi da je premijerka Ana Brnabić poručila da Srbija nije podeljena zemlja.Al džazira Balkans je akcenat stavila na učešće predsedavajućeg Predsedništva BiH Milorada Dodika i šefa mađarske diplomatije Petera Sijarta.O skupu u Beogradu izvestili su i gotovo svi makedonski mediji.Portal A1On javio je da je na skupu ispred Narodne skpštine bilo oko 170.000 građana.Napominju da su pripreme za skup trajale od jutra i da su prisutni i građani iz cele Srbije, Republike Srpske i Kosova.Makedonski portal AKO javio je da su danas svi putevi Srbije vodili ka Beogradu, te da je to bio kontra skup kojim je Vučić pokazao opoziciji koliko je jak.