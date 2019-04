Građani koji su sinoć prisustvovali skupu u okviru kampanje "Budućnost Srbije" u Beogradu kažu da ne pamte veličanstveniji skup, ističu podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, za kojeg navode da je najpošteniji političar u istoriji i da je otvorio vrata Srbiji za bolju budućnost.Veliki odziv na mitingu vide kao dokaz snage države i izbora pravog puta.Tako se Dragan Petrović, iz Smederevske Palanke, našalio da "nije bilo mnogo ljudi" - "samo više od 100.000"."Videla se snaga Srbije, samo tako mozemo u Evropu, drugacije nikako", kaže Petrović.Milan Mijandžić iz mesta Sutjeske, u opštini Sečanj, kaže da su iz tog mesta došli da daju podršku predsedniku, i da se on "osećao fenomenalno".On je dodao da bi "trebalo podržati Vučića, a ne ove druge", i objasnio da misli na opoziciju, ali da ne bi da "bude bezobrazan, kao što su oni".Njegova sugrađanka Ljubica Radosavac kaže da je srećna što je danas prisustvovala skupu, i što je bilo ljudi "čak iz Makedonije, Kosmeta i sa svih strana".Ljljana Ðurić iz Zubinog Potoka kaže da je zahvalna predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću što se bori za Srbe u južnoj pokrajini."Niko do predsednika Vučića nije spominjao Košare, a on ih sada spominje", rekla je Ðurićeva, koja je i sama izgubila članove porodice tokom ratnih sukoba na Kosovu i Metohiji.Luka Puškar iz Beograda, Mađar poreklom, istakao je da je važno to što je posle uvreda Sergeja Trifunovića na račun mađarskog naroda, na skup, u ime mađarskog premijera Viktora Orbana, došao Peter Sijarto da podrži Vučića."Vučić je dobar za Srbiju i narod. Njegov program nas vodi ka EU, ali i da ne odustajemo od Kosova i Metohije", rekao je Puškar i dodao da nikada nije video brojniji skup u glavnom gradu Srbije, a stanuje u blizini Skupštine.Milica Grubiša, majka šestoro dece iz okoline Šida, zadovoljna je i srećna što je i "njena Vojvodina dala sve od sebe da dođe i podrži svog predsednika, koji je, ističe, pošten i tolerantan, i zato ga narod voli.