- EVO, pokažite mi gde to tačno piše da Srbija treba da dozvoli Kosovu ulazak u međunarodne institucije.

To je danas, tokom "duela" u okviru konferencije o bezbednosti u Minhenu, predsednik Aleksandar Vučić zatražio od Hašima Tačija, nudeći mu primerak Briselskog sporazuma kao "ispomoć". Umesto odgovora, nastao je - muk. I to najbolje ilustruje kako je prvi čovek Srbije pred očima sveta razobličio lidera lažne države navodeći argumente pred kojima je Tači bio nemoćan, a tzv. predsednik Kosova nije mogao da uzme sporazum u ruke, već je samo oborio pogled.

Vučić: Srbija je ispunila sve obaveze iz Briselskog sporazuma, i nije povukla nijedan unilateralni potez koji bi mogao da izazove probleme. Sto odsto smo ispunili svoje obaveze iz Briselskog sporazuma - učestvovali na lokalnim izborima, dobili su pozivni broj, rešili smo pitanje pravosuđa, policije. Oni su imali samo jednu - ZSO, i danas je 2.026 dana da nisu ispunili ništa. Čuo sam obećanje na desetine puta do sada da će povući takse. To se nije desilo. Nisam optimista, ali ne odbacujem mogućnost da ćemo doći do kompromisa.

Tači: Kosovo će ukinuti takse na srpsku robu i nastaviti dijalog sa Beogradom kada Srbija prestane da blokira članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama, kao što su Unesko i Interpol.

Vučić: Sada je 102 dana od nametanja tih taksa, uprkos međunarodnom pritisku, EU, Rusije, Kine, SAD. Oni nisu rešili to pitanje, vrlo su tvrdoglavi i uvek kažu - uradićemo to kad priznaju nezavisnost Kosova. Srbija nije reagovala, nismo nametali recipročne mere, ali se suočavamo sa novom platformom koju je usvojila tzv. kosovska vlada, platformom koja je protiv dijaloga.

Tači: U Briselskom sporazumu jasno je definisano da Srbija ne treba da postavlja prepreke članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama. Lideri iz regiona, Crna Gora, Albanija, Makedonija, svi podržavaju naše napore, ali postoje i neki koji predstavljaju ideje koje ne odražavaju realnost na Balkanu.

Vučić: Ako je Tači, kako kaže, predsednik suverene zemlje, što onda pregovara s nama? Ukoliko ja ne prihvatam da ste vi lider suverene države, a ne prihvatam, pre nego što postignemo jednog dana sporazum, moje pitanje je - a šta ću vam onda ja, Srbija, zašto pregovarate sa Srbijom ako je sve završeno? Kako se to desilo da vi niste i dalje članica EU, Interpola, Uneska ako ste konsolidovana suverena država?

Tači: Verujem i nadam se da će doći do postizanja sporazuma, iako će to biti gotovo nemoguće, zbog jakih i dubokih neprijateljstava. Nemamo alternativu i želimo da postignemo sporazum sa Srbijom ove godine. Sporazum je takav da dovede do priznanja Kosova i njegovog članstva u UN. Znam da to neće biti poklon Beograda Kosovu, ali mora da se postigne kompromis.

Vučić: Tači se stalno vraća u prošlost, u vreme sukoba pre dve decenije, jer na taj način Priština sebe svuda predstavlja kao žrtvu. Kad god im nešto kažete o neispunjavanju obaveza, ili nešto što ne žele da čuju, oni uvek pozivaju u sećanje prošlost... Ok, ako vam je tako lakše.

