Tanjug | 15. februar 2019. 18:41 |

Grčki portal ocenjuje i da ove izjave albanskog premijera mogu dovesti do nepoznatih posledica za ceo region Balkana, s obzirom na to da će etnička grčka manjina koja živi u severnom Epiru (u južnom delu Albanije), kako navode, definitivno tražiti rešenje za svoje pitanje poput predloga za Kosovo.





NOVA DEMOKRATIJA: RAMINE IZJEVE SU PRETNjA BEZBEDNOSTI



Fukcioner grčke opozicione stranke Nove demokratije Jorgos Kumucakos je reagujući na tvrdnje albanskog premijera Edija Rame da su Atina i Tirana u pregovorima o potencijalnoj korekciji granica istakao da takve tvrdnje ugrožavaju bezbednost, prenosi ANA-MPA.



„Tvrdnje gospodina Rame o tome da pregovara o graničnom sporu sa Grčkom, što je zapravo deo projekta šire korekcije granica na Zapadnom Balkanu predstavljaju ozbiljnu pretnju za stabilnost i bezbednost regiona“, istakao je Jorgos Kumucakos iz najveće grčke opozicione stranke Nove demokratije.



Kumucakos je zahtevao od grčke vlade da pojasni i odgovori da li je uključena u razgovore sa albanskim zvaničnicima o prekrajanju granice između dve zemlje.



Takođe, on je pozvao vladu da zauzme zvaničan stav povodom Ramine izjave u vezi korekcija granica u širem regionu.





Albanski premijer Edi Rama rekao je u intervjuu za televiziju "Vizion Plus" da je ideja o "korekciji" granice između Kosova i Srbije jedno od mogućih rešenja kosovskog problema, a Kosovo je još nazvao "delom Albanije“, preneo je grčki portal Prototema."O čemu govorimo danas sa Grčkom? O granici. O čemu su razgovarali Kosovo i Crna Gora i šta se sve dogodilo? O granici. Zašto se ne bi razgovaralo o granici između Kosova i Srbije? Razgovaraćemo i o njima, jer je reč o procesu demarkacije“, rekao je Rama, pritom stavljajući Grčku u istu poziciju kao i zemlje Zapadnog Balkana koje imaju otvorena granična pitanja.Albanski premijer je osudio sve one koji se protive ideji o "korekciji" kosovskih granica, nazivajući Kosovo "delom Albanije“."Za mene je Kosovo deo Albanije. Ostalo su pitanja Ramuša Haradinaja“, istakao je Rama reagujući na nedavnu izjavu kosovoskog premijera o tome da se Tirana meša u unutrašnje poslove Prištine.Edi Rama je još jednom ponovio da je krajnji cilj ujedinjenje Kosova sa Albanijom, nazivajući to "planom A“, i naglasio da dva kosovska člana u njegovoj vladi imaju za cilj da prenesu tu poruku.„Unija između Albanije i Kosova nije „plan B“, već „plan A“ i ja ne zamišljam ovu uniju u 21. veku kao folklorni čin“, rekao je Rama.Kako tumači grčka Prototema, to znači da ovo ujedinjenje ne bi bilo samo kulturno ili jezičko, nego suštinsko i političko.