MOLIM vas da nam pomognete da se ostvarimo kao roditelji. Suprug i ja se borimo već osam godina. Tri neuspele vantelesne oplodnje koštale su nas na desetine hiljada evra. Više nemam odakle da zaradim novac koji mi je potreban. Preporuke lekara su da sledeći pokušaj bude doniranom jajnom ćelijom, za šta mi je potrebno 500.000 dinara.

Ovo je sadržaj pisma Vranjanke D. M., samo jedne od oko 10.000 građana koji godišnje pomoć za rešavanje životnih muka traže od predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Ova žena, koja žudi za potomstvom, molbu je završila obećanjem:



- Ako uz vašu pomoć postanem majka, deca će nositi vaše ime - Aleksandar ili Aleksandra.

"Novosti" su imale uvid u nekoliko poruka koje su stigle na Andrićev venac. Već na prvoj stanici kampanje "Budućnost Srbije", na jugu zemlje, narod se tiskao oko predsednika, želeći da mu lično uruči pisma kojima se žali na ono što ga tišti. Šef države je neke otvarao već u kolima, a mnoga su završila u njegovom kabinetu, gde ih pažljivo pregledaju njegovi saradnici. Na svako se odgovori.

Ljudi uglavnom traže posao, nov put, stoku, kako bi mogli da prehrane porodicu... Ima i nerealnih zahteva, poput onih da im Vučić plati račun za struju. Kako nam je rečeno u Predsedništvu, problemi navedeni u oko 20 odsto pisama budu i rešeni. Prvi čovek Srbije i članovi njegovog tima ih prosleđuju državnim institucijama koje su nadležne za oblasti o kojima ljudi pišu.

Tako će pomoć dobiti Vranjanka koja želi da bude majka, ali i jedan bračni par iz Vladičinog Hana koji želi da usvoji dete.

- S obzirom na to da mi nisu odobrena sredstva za postupak vantelesne oplodnje u inostranstvu, sa suprugom sam u procesu usvajanja deteta. Molim vas da se postupak usvojenja ubrza. U većini slučajeva se čeka godinama, a pošto smo prešli četrdesetu, jako bi nam značila pomoć. Zbog deteta i nas - napisala je D.Đ. predsedniku.

Svoju životnu priču, sa Vučićem je podelio i R. S., meštanin sela kod Bujanovca. Kako je napisao, živi sa majkom, a jedini prihod im je njegova plata od 19.000 dinara. Želeo bi, navodi, da se bavi poljoprivredom i zamolio je da njegovi torovi budu napunjeni domaćim životinjama, na primer - kozama. Odgovor brzo stiže. U saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, pomoć stiže, a domaćinstvo R. S. će dobiti još jedan izvor prihoda.

Meštani Kovina žalili su se predsedniku da im život zagorčavaju teretna vozila koja prolaze kroz Ulicu cara Lazara, gde se, osim kuća, nalaze i škole, bolnica, vrtić... Fasada otpada, asfalt propada, stalno je buka, pa bi rešenje bila obilaznica kojom bi saobraćaj bio izmešten, a put za Belu Crkvu bio spojen sa regionalnom trasom Pančevo - Smederevo - auto-put.

- Kakvo je to lečenje u neuropsihijatrijskoj klinici kada se stalno čuje udaranje teretnjaka? - pita u pismu S. S.

Predsedniku je objasnio da od 2010. godine pokušava da reši problem, ali da su institucije ostale neme. On je objasnio i da Ulica cara Lazara nema odvodni kanal, pa se voda od kiše često sliva u podrume kuća. "Putevi Srbije" rešiće ovaj problem u narednom periodu, pa će Kovin dobiti obilaznicu.



PISALO MU SKORO 60.000 LjUDI

DOK je bio predsednik Vlade, Vučić je dobio 41.233 dopisa. I to od aprila do kraja 2014. godine 8.108 predstavki, 2015. 11.551 pismo, sledeće godine 14.956, dok je na njegovu adresu za prvih šest meseci 2017. stiglo 6.618 zahteva za pomoć. Kada je postao predsednik, na Andrićev venac je od juna do kraja 2017. dobio 7.994 predstavke, prošle godine ih je bilo 8.583, a tokom ove 1.035. To znači da je ukupno 58.845 ljudi odlučilo da pokuša da reši problem pišući Vučiću.