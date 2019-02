Tanjug | 14. februar 2019. 17:54 |

Predsednik Aleksandar Vučić više puta je poslednjih dana, pa i danas, ponovio da najviše strahuje mogućim razvojem situacije na Kosovu i Metohiji, jer je, kaže, očigledno da u Prištini imamo posla sa ljudima koji su strašno neodgovorni i koji ne razumeju da svako dolivanje ulja na vatru može da dovede do katastrofe.U Prištini su, kaže Vučić, usijane glave, zbog čega celu situaciju doživljava kao "veliki problem, težak izazov i čak kao noćnu moru".Albanski političari, po njegovom mišljenju, mada i neki u Srbiji, ne razumeju da više nemamo zamrznut konflikt."On je odmrznut i samo gledamo da šteta bude što manja i da sačuvamo mir", kaže on.Užasnut je, priznaje, onim što radi Priština, jer je u odsustvu dijaloga moguć svakakav scenario.Dok nema razgovora, a gde su glave usijane, niko ne može garantovati da neće bljesnuti iskra napetosti, sukoba koja će se pretvoriti u požar bez kontrole, upozorava predsednik Srbije ovih dana.Vučić kaže da neće da preti Prištini, ali da albanski političari to treba da shvate kao odgovornost, a nikako ne kao slabost Srbije.A ako bi htela da odgovori, ako bi neko pokušao da unizi Srbiju ili napadne srpski narod, odgovorila bi - snažno, naglašava predsednik Srbije."Nadam da će neki drugi, koji nisu jači od nas, dobro razumeti da to nikome ne treba. I to je molba za njih, čak nije ni upozorenje, da dobro shvate da je Srbija danas mnogo snažnija, ali da to ne želi da pokazuje", ističe Vučić.Srbiji, kaže Vučić, važno da sačuva mir i stabilnost, jer jedino tako može dalje ekonomski da se razvija, napreduje, građanima obezbedi bolji životni standard.Na tom putu samo rušenje mira i stabilnosti može da je uspori ili zaustavi, a to je, ističe, nešto što Srbija ni po koju cenu ne želi.Nije, međutim, optimista po pitanju daljeg razvoja situacije.U prilog takvom njegovom stavu ide i najnovija izjava kosovskog premijera Haradinaja da takse neće biti ukinute, ni posle novog zahteva SAD, te upozorenja šefici evropske diplomatije Federiki Mogerini da neće biti dijaloga ako to pitanje "umeša".Kada je konkretno reč o taksama, Vučić kaže Srbija do sada nije preduzimala kontramere, ali da će čekati još neko kratko vreme, a potom odlučiti šta dalje.Uz zahvalnost Rusiji, Kini ali i zapadnim partnerima na podršci da se ukinu takse i omogući slobodan protok robe i usluga, Vučić konstatuje da nekim "usijanim glavama" racionalni pozivi ne znače ništa i da one od "drveta ne vide šumu".Zbog svega toga, kaže da je situacija na KiM njegova najveća briga i nešto zbog čega najviše strahuje.Da je Priština spremna na svakave provokacije, kako bi pažnju sa sebe skrenula na Srbiju, upozorio je i bivši američki ambasador Vilijam Montogomeri."Kosovski Albanci će učiniti sve, izvesti bilo kakvu provokaciju, kako bi naveli Srbiju da reaguje na način koji bi odvukao pažnju sveta sa kosovskih Albanca i ponovo je usmerio na Srbiju. Ne padajte na to!", upozorio je on danas u izjavi za Tanjug.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je večeras nadu da će međunarodna zajednica urazumiti Prištinu, jer jedini problem Srbije vidi u odnosima sa Prištinom.Vučić je, pred Minhensku bezbednosnu konferenciju, na kojoj će učestvovati predstavnici privremenih vlasti u Prištini, na pitanje zašto je bolje razgovarati, ukazao da je bolje kada god se razgovara, nego kada se bije.„Ne očekujem mnogo toga", primetio je, ipak, i dodao da iz Prištine svaki dan stižu "šizofrene poruke".Iz toga se vidi da nije reč o dovoljno odgovornim ljudima, rekao je Vučić.Situacija oko Kosova je jedino zbog čega strahuje, kaže.Naša ekonomija, prema njegovim rečima, ide dobro napred i uprkos prognoza pada privrednog rasta evrospkih ekonomija Srbija će imati nadprosečni rast i jedini problem koji vidi za našu zemlju su odnosi sa Prištinom.„Nadam se da će ih urazumiti. To je jedina muka koju vidim“, podvukao je Vučić.