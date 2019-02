Tanjug | 14. februar 2019. 14:37 | Komentara: 0

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da nikada nije bio ni na jednoj tajnoj večeri sa Hašimom Tačijem, kao što to tvrde političari iz opozicionog Saveza za Srbiju

Na pitanje da prokomentariše da li se tajno sastajao sa Tačijem kao što to kažu iz SzS, iako je sam Tači to demantovao, Vučić je rekao da ne zna šta bi tu još mogao da doda, osim da je zabrinut zbog loših odnosa i da bi voleo da se pohvali da ima bolje odnose sa njim, pa makar ih postizao tajno.

"Nažalost, nisam. Preskočio je Tači neka mesta od ranije, ali ni ona nisu nikakva tajna. Bili smo u Beču kod Sebastijana Kurca. Ne pravimo mi događaj od toga, ali Sebastijan te slike pokaže. Mogerini je za nas pravila prijeme u Njujorku. Šta treba, da ga udarim?", upitao je Vučić.

On je dodao da je njihov posao da pregovaraju, razgovaraju i sačuvaju mir.

"Nikada nisam bio ni na jednoj tajnoj veceri sa Tacijem, sve su lagali, ja se sa njim ne slažem, i meni nije lepo sa njim, kao što njemu nije lepo sa mnom. Njemu je kaže odvratno sa mnom i nije mene pohvalio nego (Vuka) Jeremića, čak kaze da im je doneo nezavisnost preko presude Međunarodnog suda pravde", istakao je Vučić.

Kada je reč o ličnim emocijama kada ga pozovu iz Brisela na razgovore, pošto ga ne zovu ni na šta lepo, ima "Pavlovljev refleks".

"Imam mučninu u stomaku, bukvalno, boli me glava, ali moj posao je da se borim za Srbiju", rekao je on.

Kaže da je njegov posao da otvara fabrike i da se bori za očuvanje mira, te da ne može neozbiljno da govori o KIM, kao što iz Saveza za Srbiju neozbiljno "lupetaju gluposti o najvažnijim temama".

"Ništa ih ne razumem, ali je valjda ta vlast toliko slatka, naročito kad im je tamo neki Vučić obezbedio da ima para u budžetu, pa da mogu da kradu", rekao je Vučić i prokomentarisao da su oni ranije sve fabrike opljačkali i novac zgrnuli u svoje džepove.