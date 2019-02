Tanjug | 09. februar 2019. 12:13 |

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović negirao je tvrdnje predsednika PSG Sergeja Trifunovića da je poslanik Dveri Srđan Noga Nogo priznao u policiji da je doneo vešala na prošlonedeljni protest i da ih je dao maloletnom N.P."Niti je bio pozvan, niti je davao bilo kakvu izjavu policiji. Ponovo lažne vesti", napisao je Stefanović na Tviteru, pvoodom tih navoda Trifunovića.Nakon toga, oglasio se Srđan Nogo koji je napisao da je davao izjavu tri sata."Ministre, vas sam obavestio još u nedelju, u ponedeljak sam više od tri sata bio u gradskom SUP, rekao sam inspektorima i tražio da dam izjavu, u utorak pozvao postupajućeg tužioca, rekao mu telefonom i tražio da me sasluša. Ja ne znam šta još treba?", napisao je Nogo.Nakon toga Stefanović je napisao da Nogo nije bio u zgradi PU Beograd, već ispred:"Niste pozvani od strane policije zato što vas nema na snimku, a ni tužilac nije tražio vašu izjavu. To što ste meni pisali na Tviteru ne znači da ste bilo šta prijavili. Za sve što želite da prijavite, broj policije je 192", napisao je Stefanović.