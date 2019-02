Tanjug | 08. februar 2019. 14:30 |

KOSOVSKA MITROVICA - Komandant Kfora Lorenco D'Adario izjavio je da je zabrinut zbog retorike koja je u upotrebi na Kosovu i upozorio da jedna rečenica može da bude iskra za veće probleme.D'Adario u intervjuu "Radiju Kontakt plus" ocenjuje da je situacija na Kosovu mirna i da on ne vidi ni jednu nameru da se izazovu incidenti. "Ono zbog čega sam više zabrinut je retorika koja je u upotrebi, jer jedna rečenica može da bude iskra koja može da dovede do nekih većih problema i ja stalno apelujem na sve govornike, sve ljude, da budu pažljivi da svojim rečima ne izazovu neke dublje posledice", upozorio je komandant Kfora.Navodi se da se D'Adario osvrnuo i na najave da bi opština Severna Mitrovica mogla da bude ukinuta, kao i na, za Srbe spornu, odluku kosovske vlade u vezi statuta Trepče, kazavši da je on vojnik, a da su to političke odluke. "Mislim da je po ovom pitanju radila demokratija, odnosno izabrani predstavnici. Ono što mene zabrinjava kao komandanta Kfora i o čemu bi ljudi trebalo da razmišljaju su posledice usvojenih odluka", rekao je D'Adario. Komandant Kfora kaže da će vojnici Kfora ostati da čuvaju manastir Visoke Dečane."Svakako ćemo ostati kod Visokih Dečana sve dok bezbednosna situacija to zahteva i dok su naše procene takve. Mi o ovom pitanju aktivno razgovaramo sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) kao i institucijama na tzv. Kosovu kako bi smo uzeli u obzir bezbednost manastira ali i interese onih koji žive u okolini manastira", naveo je D'Adario.PROČITAJTE JOŠ -Na pitanje da li u ovoj godini očekuje pravno obavezujući sporazum između Prištine i Beograda, komandant Kfora je kazao da se radi o teškom i velikom pitanju, da ne želi da se meša u rad političara, ali da se nada tome i kada nadu da će se to desiti. "U razgovorima sa mojim pretpostavljenima, sa komandom NATO i ljudima u međunarodnoj zajednici, jedno je uvreženo mišljenje da postoji momentum da će doći do političkog rešenja, da ima dobrih koraka ka tome. Nadam se da će predstavnici iskoristi momenat da to reše u korist svih ljudi a najviše omladine", rekao je D'Adario.On je u intervjuu govorio i o transformaciji Kosovskih bezbednosnih snaga (KBS) u Vojsku tzv. Kosova. "Prvo, što se tiče tranzicije KBS, to je jedan proces od minimum deset godina i u ovom trenutku se nisu nešto stvari promenile od 13. decembra prošle godine, odnosno dana pre samog izglasavanja tranzicije", ocenio je komandant Kfora.On je još jednom istakao da je problem retorika, kada se stvara situacija kao da će to biti odmah, iako se stvari nisu toliko promenile. "Kao što ste videli, NATO ponovo procenjuje svoj odnos prema KBS, ono što ja svakako tražim u ovom trenutku je da se ljudi susdrže od nepotrebnih izjava u vezi ovog procesa. Ako mogu da dodam, razgovarao sam sa sagovornicima sa obe strane i mogu da kažem da oni rade naporno ka tome da smanje to pogrešno razumevanje cele stvari", rekao je D'Adario.On je podsetio da mandat Kfora proističe iz Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN i da je Kfor raspoređen da se brine o sigurnom i bezbednom okruženju na celoj teritoriji Kosova. "Mi ćemo raditi proaktivno i nepristrasno kako bi svi bili upoznati da smo mi ti koji pružamo sigurno i bezbedno okruženje", kazao je komandant Kfora.On je dodao da će prisustvo Kfora na Kosovu trajati onoliko koliko uslovi na terenu to dozvole i zahtevaju. "Što se tiče nas u Kforu, NATO, članicama Kfora, vidim veliki napor da se dođe do bolje bezbednosne situacije. Mogu da kažem da ćemo mi pružati sigurno i bezbedno okruženje sve dok NATO ne bude odlučeno drugačije. Ne možete imati dijalog bez sigurnosti na terenu, bez osnove bezbednosti na terenu, a naša misija je da to pružimo i mislim da je naša misija po tom pitanju veoma važna", zaključio je komandant Kfora.