D. Zečević | 07. februar 2019. 09:33 |

Dalibor Jevtić, potpredsednik kosovske Vlade i ministar za zajednice i povratak u ostavci, u okviru niza sastanaka koje je u Vašingtonu gde boravi povodom Molitvenog doručka, sastao se i sa kongresmenom Eliotom Engelom (Eliot Engel). Kako saopštavaju iz Jevtićevog kabineta, tokom sastanka sa američkim zvaničnikom, Jevtić je ukazao na probleme sa kojima se suočavaju Srbi na Kosovu i mogućnosti rešavanja istih kako bi trenutna situacija na Kosovu bila bolja. On je kako ističu iz Ministarstva za povratak i zajednice američkom kongresmenu preneo još jednom da se moraju poštovati prava svih naroda na Kosovu i da ne treba činiti ništa što će ugrožavati bilo čija prava.- Mora se uspostaviti dijalog tokom koga bi se rešili nagomilani problemi, koji čini mi se opterećuju život svih građana na Kosovu. To mora biti primarni cilj i Prištine i Beograda. Znam da neće biti lako ali ako želimo budućnost za nas i naše buduće generacije do kompromisa mora doći u što skorijem periodu-istakao je ministar Jevtić.On je dodao da takse koje su uvedene na uvoz robe iz Srbije najviše pogađaju narod koji živi na KiM i da se upravo iz tog razloga trebaju suspendovati. Tokom susreta zaključeno je da se rešavanjem ovog pitanja otvara put ka dijalogu.- Tenzije između Beograda i Prištine loše utiču na celokupnu situaciju na Zapanom Balkanu i s toga treba uporno raditi na prevazilaženju svih nesuglasica- kazao je ministar Jevtić. Istovremeno, i tokom ovog, kao i na prethodnim sastancima Jevtić se osvrnuo na problem povrataka raseljenih, rekavši da se ovo pitanje mora konačno zatvoriti na jedan pozitivan način.​