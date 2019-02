Tanjug | 06. februar 2019. 19:12 |

Zastoj u dijalogu Beograda i Prištine može biti prevaziđen samo kada Priština ukine takse na srpsku robu i prestane sa provokacijama, kao što je zakon o statutu Rudarskog kombinata "Trepča", ukazao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u telefonskom razgovoru sa šeficom evropske diplomatije Federikom Mogerini.