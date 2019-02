Novosti online | 03. februar 2019. 21:40 |

Premijerka Srbije Ana Brnabić u intervjuu za TV Pink izjavila je da deo opozicije koja protestuje ne poštuje nijedan drugačiji stav, kao i da smo bili u prilici da vidimo kako se Dragan Đilas obraća studentima koji se sa njim ne slažu.- Iza nas je jako težak vikend. Sinoć su se pojavila vešala na ulicama, ta nemoć prerasta u agresiju, to je politika linča. Izuzetno je teško raditi u ovakvim uslovima. Došli smo do toga da oni iznose vešala na ulice, a danas su pod punom ratnom opremom pretili sinu predsednika države Aleksandra Vučića - navela je Brnabić za TV Pink.Ona dodaje da joj protesti smetaju jer se ne razgovara o rezultatima, već o paušalnim tvrdnjama.- Srbija je u 2018. godini sačuvala fiskalnu disciplinu koju je uspostavio Aleksandar Vučić kao premijer. To je bila treća godina da smo imali suficit u budžetu, radimo na tome da tako ostane i u ovoj godini. U nemogućnosti da odgovore na ove rezultate oni iz nemoći prelaze u agresiju - rekla je Brnabić.Premijerka je napravila razliku između građana koji protestuju jer su nečim nezadovoljni i dela opozicije koji se kriju iza tih građana i koji im se nisu obratili.- Sami organizatori protesta kažu da bi bili izviždani - navela je Brnabić i dodala da želi da čuje šta građani žele da kažu.- Deo opozicije koja protestuje na protestima ne poštuje nijedan drugačiji stav. Došli smo do vešala, pretnji predsednikovom sinu. Mi smo videli kakav je Dragan Đilas kada su kamere isključene, kako se ponaša prema mladim ljudima koji se ne slažu sa njim. Obraća im se najstrašnijim psovkama - podsetila je Brnabić.Ona je istakla da su se vešala koja su se sinoć pojavila ranije pojavila na tvitu jednog od članova Saveza sa Srbiju.- Koliko smo daleko da se neko ko misli i govori drugačije nego oni nađe na tim vešalima. Reći ću vam tri primera apsurda koja su dovela do ovoga, prvi je Boris Tadić, koji je imao dva mandata predsednika Srbije, koji je kada sam ja formirala Savet za kreativne industrije, napisao sva imena članova na tviteru...Tako je počelo - rekla je Brnabić.Ona je rekla da sve što se dešava pokazuje besmisao kritika koje su upućene Vladi.- Oni čak i kada kažu da ne mrze, moraju da uvrede - ocenila je BrnabićPovodom posete Americi, Brnabić je rekla da je ta poseta jako značajna i važna za našu zemlju.- Mi smo se kroz istoriju borili na istoj strani sa SAD, za slobodu, mir i demokratiju. Važno je da budemo često u SAD. Bilo je važno da posetim Ohajo, jer sam razgovarala sa američkim kongresmenom Stivenom Stajversom, koji je u januaru preuzeo od Teda Poa kopredsedavanje srpskim kokusom u Kongresu SAD-a - kazala je Brnabić.