Tanjug | 02. februar 2019. 19:00 |

Član predsedništva SNS Goran Vesić izjavio je da lider SzS Dragan Đilas pokazuje nervozu i preti neistomišljenicima, zato što je prošlo vreme kada je on, Đilas, mogao da odlučuje o životu ljudi, uređuje sve medije i manipuliše građanima i istraživanjima, koja danas pokazuju da nije popularan.Vesić je tako reagovao na seriju postova koje je Đilas objavio na svom Tviteru, u kojima navodi da su najveći broj stanova u Beogradu na vodi kupili ljudi čije firme žive od saradnje sa predsednikom Srbije i sa državom, i kojima osporava istraživanja javnog mnjenja, koja ne idu u prilog Savezu za Srbiju.Đilas na tviteru, navodi Vesić, već danima preti ljudima koji se usude da misle drugačije.Tako je, kaže, posle novinara Blica, kojima je pretio u petak zbog objavlljivanja istraživanja, danas na njegovoj meti direktor IPSOS-a, agencije za istraživanje javnog mnjenja.Objavljujući njegovo prezime i mesto gde živi, Đilas je čoveku koji se bavi istraživanjem javnog mnjenja i njegovoj porodici nacrtao metu, ističe Vesić.Prema njegovim rečima, Đilas očigledno mrzi ljude koji su pošteno zaradili novac, jer on je pare zaradio koristeći politički uticaj i državnu funkciju."Đilas očigledno mrzi i istraživanja javnog mnenja, jer u njima nije popularan baš zato jer svi građani Srbije znaju kako je zaradio novac koji danas ima. Đilas mrzi medije koji objavljuju istraživanja javnog mnenja, jer je on naučio da upravlja medijima onako kako je to radio u periodu od 2004 - 2013, kada ga je pokojna Verica Barać optuživala da vlada medijima u Srbiji", rekao je Vesić.Vesić ocenjuje i da je Đilas nervozan i jer se projekat Beograd na vodi uspešno razvija, zato što se grade nove zgrade a stanovi se kupuju."Jer, Đilas je lagao ljude tvrdeći da se Beograd na vodi nikada neće izgraditi, da je to samo maketa i prevara. Sada kada svi vide da je lagao krivi su mu ljudi koji kupuju stanove od novca koji su pošteno zaradili, za razliku od njega. I na kraju, dok je bio gradonačelnik Đilas ni kamen nije bio u stanju da pomeri iz Savskog amfiteatra, a ne da ukloni šine, vagone i ruglo koje građani decenijama pamte", rekao je Vesić.On je podsetio i da je Đilas nekoliko godina ranije sam promovisao u Kanu projekat Grad na vodi, koji, kaže Vesić, nije znao da sprovede.U tvitovima koje je danas Đilas objavio on je optužio list Informer da objavljuje lažna istraživanja IPSOS-a, a da Blic objavljuje ta ista istraživanja samo prerađena i pod imenom agencije Faktor plus i upitao se u čemu je razlika između ta dva lista.On je pomenuo i stranku Nenada Popovića za koju je rekao da za nju znaju samo on i članovi njegove porodice, kao i urednici Blica "koji puste istraživanje da SNP ima 2,2 odsto glasova, PUPS 2,4, a SNS 55 odsto glasova."Sutra će nam reći da su to morali da rade. Niste gospodo, niste", napisao je Đilas.