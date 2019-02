Novosti online/Agencije | 01. februar 2019. 15:38 > 16:14 |

DIREKTOR "Koridora 10" Zoran Babić podnosi ostavku - saznaju “Novosti”.



Na ovaj potez Babić se odlučio posle saobraćajne nesreće kod Doljevca, u kojoj je, posle sudara sa vozilom u kome je bio Babić, poginula jedna žena, dok su dve osobe teže, a tri lakše povređene.



Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da je dosadašnja istraga pokazala da je vozilo Koridora neprilagođenom i ogromnom brzinom ušlo u pojas naplatne rampe.

Istakao je da Babić nema ličnu odgovornost, jer nije upravljao vozilom, ali da je to, ipak, logičan potez.



"Uzimajući u obzir da je došlo u toj saobraćajnoj nezgodi do smrtne posledice, čini mi se da je to logičan potez", dodao je Stefanović.



Kako kaže ministar, istraga se vodi u ovom trenutku i rade se sva neophodna veštačenja.



"Ono što mogu da vam kažem je svakako da će sve biti dostupno javnosti i svaki detalj te istrage, jer želimo da javnost ima potpuni uvid u sve što se dešavalo. Nesumnjivo da je i dosadašnji tok istage pokazao da je vozilo Koridora neprilagođenom i ogromnom brzinom ušlo u pojas naplatne rampe i udario dva vozila ispred", rekao je Stefanović.