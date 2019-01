Tanjug | 31. januar 2019. 13:25 > 15:08 |

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u četvrtak u Beogradu sa predsedavajućim Predsedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom.

Sastanak je u zgradi Predsedništva počeo nešto posle 13 časova, a nakon razgovora planirano je da se Vučić i Dodik obrate medijima.

Dodik je u Beograd stigao nakon što je sa druga dva člana Predsedništva BiH boravio u poseti Briselu.

VUČIĆ: SUFICIT U BUDžETU SRBIJE - 200 MILIONA EVRA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će Srbija u budžetu imati 200 miliona evra suficita.

"Srbija se finansijski i ekonomski, uprkos taksama i brojnim teškoćama, fiskalno oporavlja i ubrzano razvija. Imaćemo novca da pomognemo narodu u RS i oporavku privrede RS", rekao je Vučić na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsedavajućim Predsedništva BiH Miloradom Dodikom.

Vučić je rekao da će tačne podatke o suficitu znati večeras, da je trebalo da suficit bude 65 miliona evra, ali da će biti 200 miliona.

"Predvideli smo lošije reuzltate za februar i mart, ali očekujem još bolje rezultate od plana koji smo postigli sa MMF-om", rekao je on.

VUČIĆ: NISAM SE SASTAO SA GRUEVSKIM PRED NjEGOV ODLAZAK IZ MAKEDONIJE



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da bivšeg makedonskog premijera Nikolu Gruveskog nije video poslednje tri godine, a kamoli pred njegovo bekstvo iz zemlje, a da se sa novim liderom VMRO-DPMNE jeste sastajao i da u tome nema ničeg spornog.



Na pitanje kako kometariše stalne špekulacije o njegovoj navodnoj umešanosti u slučaj Gruevski i njegov beg iz zemlje, a povodom toga što je N1.bih prvo objavio da je Zoran Zaev rekao da se bivši makedonski premijer Nikola Gruevski pre bekstva sastao sa Vučićem i Orbanom, a potom je data ispravka da to nije bio Gruveski, već njegov stranački naslednik Mickoski, Vučić kaže:



"Što bi rekao Milorad (Dodik), izgleda da su se svi, kao da ima neka ruka koja to pokreće, a ja ne mislim da ima i ne verujem u neke zavereničke teorije, ali kao da su se javili svi mogući koji treba za nešto da optuže Srbiju."



Kako je rekao, sa iznenađenjem je pročitao vest da se navodno sastao sa Nikolom Gruveskim.



"Nisam se video sa Nikolom Gruveskim, nisam se video sa njim skoro tri godine, nisam išao u Skoplje, ni u vreme predizborne kampanje, iako su i oni, kaoi mi, u sastavu grpacije Evropske narodne partije. Nisam ga video ni u Beogradu, niti bilo gde drugde", rekao je Vučić.



Povodom ispravke koja je usledila, ona kaže da se sa Mickoskim jeste sastao i to više puta i upitao šta u tome ima sporno i ponovio da je njegova stranka deo evropskog narodnog bloka:



"Kažu onda, 'niste izdali saopštenje'...Evo, ja se izvinjavam Zaevu, ja sam mislio da je Suzana Vasljević zadužena za izdavanje saopštenja sa naših sastanaka, ali ubuduće ću da zamolim kabinet Zaeva i da izda saopštenje, ako će onda biti lakše."



Kako je dodao, kad neko pokušava da prebaci odgovornost za sopstvene propuste onda to izgleda karikaturalno.



"A da govorim o nekim sumnjivim tipovoma iz Srbije u kabinetu Zaeva i vlade Makedonije ne pada mi na pamet", zaključio je on.



VUČIĆ: POČINjEMO GRADNjU AUTOPUTA PREMA SRPSKOJ U JUNU

Radovi na izgradnji autoputa Beograd - Bjeljina, preko Kuzmina, trebalo bi da budu otvoreni sredinom juna ili do kraja tog meseca, najavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle sastanka sa predsedavajućim Predsedništva BiH Miloradom Dodikom, sa kojim je, kaže, razgovarao o infrastrukturnim projektima.

"Zajedno ćemo da otvorimo radove tokom kasnog proleća ili ranog leta na izgradnji autoputa kojim ćemo spojiti Bjeljinu preko Kuzmina sa autoputem Beograd Zagreb i tako ćemo imati autoput Beograd - Bjeljina", rekao je Vučić.

Dodao je da će BiH raditi dalje autoput prema Brčkom i Doboju i dalje već imaju autoput prema Banjaluci.

"Nadam se da će BiH produžiti taj autoput dalje od Brčkog do Tuzle i Sarajeva, ako je to putanja koju su izabrali", rekao je Vučić.

Istakao je da je to veoma snažan podsticaj odnosa Srbije i Republike Srpske za bližu saradnju ljudi i promet robe i usluga, kao i da je to od velikog ekonomskog značaja.

Prema njegovim rečima, do 1. juna Srbja će završiti projektnu dokumentaciju za taj deo i na tome se uveliko radi.

Vučić izrazio očekivanje da će sredinom juna ili do kraja juna zajedno sa Dodikom otvoriti radove na tom autoputu.



Dodao je Vučić da je Srbja preuzela na sebe da izgradi most preko Save, čija je vrednsot oko 100 milona evra.

"Mi ćemo ga brzo izgraditi, to je deo poklona našem narodu u Srpskoj i BiH", kazao je Vučić.

Vučić je rekao da je Dodika, takođe, upoznao sa svim onim što se dešava u Srbiji, a posebno u odnosima Beograda i Prištine, kada je reč o ukidanju ili neukidanju takse koje je Priština uvela protiv Srbije i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kao i potencijalnom nastavku dijaloga.

Kaže da je od Dodika dobio sve neophodne informacije o Bosni i Hercegovini, kao i o Republici Srpskoj budući da je on srpski član Predsedništva.

"Mi smo razgovarali o saradnji Srbije i RS. Mi tu saradnju ne prekidamo već je užurbano i ohrabrujuće brzo nastavljamo", rekao je Vučić.

VUČIĆ: MEMORIJAL U DONjOJ GRADINI ZALOG ZA BUDUĆNOST

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa predsedavajućim Predsedništva BiH Miloradom Dodikom i o zajedničkoj izgradnji Memorijalnog centra Donja Gradina Jasenovac, u koji će čiju će izgradnju kako je rekao, Srbija uložiti 75 odsto, a RS 25 procenata.

To će, kako je rekao, biti jedan ogroman, veličanstven projekat koji će govoriti o našoj prišlosti i mučeništvu Srba, ali i drugih naroda, pre svega, Jevreja i Roma.

"Mislim da je to zalog za budućnost, da nam se takve stvari nikad ne ponove", rekao je Vučić na zajedničkoj pres konferenciji sa Dodikom.

DODIK: SRBIJA NAJVAŽNIJI FAKTOR STABILNOSTI I BEZBEDNOSTI

Predsedavajući predsedništva BiH Milorad Dodik ocenio je da je Srbija najvažniji faktor stabilnosti u regionu i zahvalio predsedniku Aleksandru Vučiću što je osmislio način podrške investicijama u RS.

"Ovaj prvi inicijalni paket od milion evra je privukao 340 zainteresovanih mladih ljudi da aplicira za projekte", rekao je Dodik.



Kako je dodao, važan politički problem je formiranje organa vlasti i to sprečava BiH da pošalje dobru poruku za privlačenje investicija, zbog čega štetu trpi i RS.

"U ime Predsedništva sam pozvao Vučića da poseti BiH i da tamo nastavimo razgovore o saradnji", rekao je Dodik na zajedničkoj pres konferenciji sa Vučićem u Beogradu.

On je ukazao da razgovori u Briselu nisu mogli da prođu bez razgovora o situaciji u regionu.

Primetio je da su sve veći pritisci i spoljni i unutrašnji kako bi se oslabila pregovračka pozicija Beograda, te istakao da je važno odmaći se od dnevnopolitičkih tema, kako bi se posveti rešavanju kosovskog problema.

VUČIĆ: ŠARČEVIĆEVA IZJAVA MI SE UČINILA POGREŠNOM, SVAKI ČOVEK VAŽAN

Uveren sam da ministar Šarčević nije imao nameru da bilo koga uvredi, ali mi se njegova izjava učinila pogrešnom, rekao je danas predsednik Aleksandar Vučić, povodom izjave ministra prosvete da nema ozbiljnih imena među porofesorima univerziteta koji su podržali proteste.

"Šarčevićeva izjava mi se učinila pogrešnom. Smatram da je svaki čovek u ovoj zemlji važan", naglasio je Vučić na pres konferenciji.

Svestan je kaže svakog postignuća, zna u cifru broj otvorenih muzeja, bolnica, škola, domova zdravlja, vrtića, kolike su bile plate i penzije pre, a koliko sada, ali je svestan, kaže, i da ima onih koji to neće tako da vide.

"Svi rezultati govore da smo apsolutno u neuopredivo boljoj poziciji u svakoj sferi života. Ali, ima jedan deo ljudi koji vam i dobre rezulate zameraju i posmatraju sve to na drugačiji način. Onda sebe preispitujete", istakao he predsednik Srbije.

Vučić je dodao da najbolje zna i kolikim smo spoljnim pritiscima izloženi i da ih on uvek prima, dok mnogi iz njegove stranke, ali i od koalicionih partnera se sklone kada su teška pitanja.

"Tu su u velikom broju kada nešto lepo treba da se saopšti, a kada treba da se primaju udarci i kada je teško, zovite kažu - zovite Vučića", rekao je i dodao da, uprkos svemu tome, odlučan je da nastavi da se bori i istraje.

Naglasio je da je siguran da je Srbija na dobrom putu, mnogo boljem nego ikada do sada u savremenoj storiji.

"Ogromna većina građana to vidi i poštuje rad, marljivost i poštenje iznad svega i na izborima čini mi se u još većoj meri ume to da nagradi. Meni je itekako stalo do mišljenja svakog čovek i nastavnka i bilo koga drugog".

Vučić je rekao da veruje da ćemo umeti po najvažnijim stvarima da dođemo do rešenja i podsetio da je pisao i predsedniku SAD Donaldu Trampu.

Predsednik Srbije je istakao da je veoma važno da razumemo koliko je važno da rešavamo probeme i da ih ne ostavljamo za budućost i da uvek vredi pokušati i čak sa jedan odsto šansi da se uspe.

Vučić je rekao da će bar ostati u istoriji zapisano da ste pokušali nešto da uradite i rešite muke buduće generacije.

Kaže da neki ljudi u Srbiji ne razumeju da se promenila paradigma gledanja na budućnost i da je najvažnije pitanje ekonomskog razvoja.

"Ja nisam dovoljno snažan da ubedim sve one neverne Tome koji bi samo da nešto dobace, kibicuju i da nikada ništa ne resasvaju i da razmišlaju kako je najlakše praviti se blesav", primetio je.

Dodaje i da inače u našoj zemlji najbolje prolaze oni koji ne rade ništa, pošto njih niko ne kritikuje i to su, ističe, uvek neki fini ljudi.

"A najviše smo napadali i na krst razapinjali one koji su bili najvrednije u našoj istoriji i gotovo neporedivo smo to činili, kao i one koji su najviše radili za naš narod", zaključio je Vučić.





VUČIĆ:NEKI U HRVATSKOJ PATE ZA SLABOM SRBIJOM TADIĆA I OSTALIH

Način na koji hrvatski mediji u poslednje vreme izveštavaju o Srbiji predsednik Aleksandar Vučić vidi kao izraz želje onih u Hrvatskoj koji bi želeli slabu Srbiju, onakvu kakva je bila nekada pod Tadićem, Đilasem i Jeremićem, kada je Hrvatska bila dominantna u odnosu na nas u svakom pogledu.

"Ako oni toliko navijaju da u krvi odem, da nestanem, te pišu da je grotlo ovde, prevratnička atmosfera, mora da sam nešto mnogo dobro uradio za Srbiju u prethodnom periodu", primetio je, na konferenciji za štampu posle razgovora sa predsedavajućim Predsedništva BiH Milroadom Dodikom.`

Vučić je ukazao da je za hrvatsku televiziju ranije rekao, ali su to isekli, iako se diče da su objektivni, da bi neki ljudi, a ne veruje da je to stav celog hrvatskog naroda, a ni hrvatskog rukovodstva, voleli da imaju slabu Srbiju Tadića, Jeremića i Ðilasa, u čije je vreme Hrvatska imala dvostruko veći rast, suficit u trgovini sa Srbijom, i bila dominanta u svakom, pa i vojnom pogledu.

"Koji god od tih pokazatelja pogledate danas, videćete da je drugačiji. Srbija ima suficit u trgovini sa Hrvatskom, ima dvostruko većzi rast od Hrvatske u 2018., za 55 odsto nižu stopu javnog duga u odnosu na BDP, gotovo dvostruko niži javni dug u apsolutnom iznosu", objasnio je on.

Vučić je konstatovao da je Hrvatska takmičarska nacija kao i mi da i bi neki želeli da se neko ranije vreme vrati.

"To možete videti kada čitate njihovog glavnog ideologa Davora Štira. Tu vidite koliko pate za starim rukovodstvom u Srbiji, a koliko su oprezni kada govore o Srbiji pod Vučićem, jer je ona neuporedivo snažnija nego ranije", podvukao je on.

Vučić je istakao da Srbija Hrvatsku ničim ne ugrožava, osim što Srbija neće biti slava, nesposovna i ekonomski unižavana kao ranije.

Rekao je da Srbija želi dobre i najbolje odnose sa Hrvatskom, želi još mnogo toga da uradi sa tom zemljom, kao što je uradila za pripadnike hrvatske manjine.

"Neka ljudi u Srbiji pogledaju to pisanje, pa će da se nasmeju. Mene je to pomalo zabavljalo. To je jedna od retkih stvari u prethodnim nedeljama", zaključio je on.