28. januar 2019.

Šef slovenačke države Borut Pahor nalazi se u zvaničnoj poseti Srbiji, a nakon svečanog dočeka, tet-a-tet sastanka sa predsednikom Vučićem i sastanka delegacija, on i njegov srpski kolega obratili su se medijima.



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da je sa predsednikom Slovenije Borutom Pahorom razgovarao o unapređenju bilateralne saradnje dve zemlje na političkom i ekonomskom planu, o rešavanu pitanja KiM i zahvalio mu na podršci evropskom putu Srbije.

Predsednik Srbije rekao da je na tom putu ključan odnos Beogada i Prištine i da je i o tome razgovrao sa Pahorom - o pronalaženju rešenja koje bi garantovalo sigurnost, budućnost i mir ako dojdemo do takve pozicije.

Ukazao je da je najveći broj eksperata iz Slovenije pružao pomoć Srbiji na evropskom putu.

" Želimo da se taj put ubrza. Naravno ima tu i mnogo toga i kako i zašto, a ključno je pitanje odnosa Beograda i Prištine”, rekao je on.

Izrazio je uverenje da će Slovenija, podržati moguće rešenje koje bi garantovalo sigurnu budućnost i mir, ako se do njega dođe, iako smo danas veoma daleko udaljeni posle anticivilizacijski uvedenih taksi na srpsku robu.

“ Istovremeno želimo da glas Slovenije bude još snažniji u Briselu i EU i uvereni smo da to može da doprinese daljem razumevanju i potreba građana Srbije. Sve što možemo mi da uradimo o jačanju ekonomskih i trgovinskih veza, kulturnih, ali i u oblasti obrazovanja i svih drugih sfera je Srbija spremna da učini u potpunosti. Hvala na podstreku koji pružate na našem evropskom putu i stablizaciji prilika u regionu”, kazao je on.

"Cenimo poziciju Slovenije u regionalnim ptianjima i njemu sam lično zahvalan za proces Brdo Brioni, jer takva iniciajtiva doprinosi0 stabilizaciji prilika u ovom regionu", rekao je Vučić.

Kaže da će predstojeći sastanak u okviru tog procesa biti održan u Tirani 8. i 9. maja, što će biti značajno za ceo region.

Vučić je, na zajedničkoj konferenciji za štampu, posle razgovora sa predsednikom Slovenije Pahorom, istakao da je ovo treća poseta Srbiji njegovog gosta.

“ Predsednik Pahor bio je prvi put u zvaničoj poseti Beogradu 2009.godine, a zatim još jednom 2014.. Za tih deset godina, od prve posete, ono što je važno i to govori o dobroj dinamici razvoja i unapređenju odnosa Srbije i Slovenije, došli smo sa 571 miliona evra trgovinske razmene na 1,3 miliajrdu evra. To pokazuje da su naši donosi bolji", naglasio je on.

Vučić je podvukao da Srbija Sloveniju doživljava kao iskrenog prijatelja.

Prema njegovim rečima dve zemlje grade odnose međusobnog uvažavanja i prijateljstva, te je izrazio uverenje da odnosi mogu biti još bolji i unapređeni ovom posetom Pahora.





"Kada to kažem pre svega mislim na ekonomsku saradnju i prezadovoljan sam brojem privrednika koji su doputovali sa predsednikom Pahorom. Kad aje prvi put došao u posetu Beogradu u delegaciji bilo je svega 50-tak privrednika, a danas ih je više od 500 na ekonomskom forumu", objasnio je Vučić dodajući da to pokazuje koliko je sve značajniji broj slovenačkih investicija u Sbriji i srpskih u Sloveniji.

Preneo je da je sa Pahorom razgovarao o unapređenju bilateralne saradnje kako na političkom, tako i ekonomskom nivou.

"Cenimo posebno ulogu Slovenije i predsednika Pahora u regionalnim pitanjima, na angažovanju u inicijativi Brdo-Brioni, jer smatramo da takva inciijativa doprinosi stabilizaciji prilika. Predstojeći susret u Tirani biće sigurno od velikog značaja za ceo region", kazao je Vučić zahvalivši se posebno na ličnom angažovanju slovenačkog kolege u okviru tog procesa.

“ Sve što možemo mi da uradimo o jačanju ekonomskih i trgovinskih veza, kulturnih, ali I u oblasti obrazovanja i svih drugih sfera je Srbija spremna da učini u potpunosti. Hvala na podstreku koji pružate na našem evropskom putu i stablizaciji prilika u regionu”, kazao je on.

Vučić je izrazio uverenje da će Pahor i on moći dodatno da motivišu svoje građane da rade zajedno i bore se za bolju budućnost dve zemlje.

VUČIĆ: BIĆE MNOGO GORE AKO NE NAĐEMO REŠENjE ZA KIM

Sve manje ljudi u Srbiji hoće rešenje za Kosovo i Metohiju, jer misle da je ovako kako je dobro, jer, valjda, gore neće biti, konstatovao je predsednik Aleksandar Vučić i ukazao da će, naprotiv, sve biti mnogo gore ako se ne pronađe rešenje za taj problem.

"Biće mnogo gore ako rešenje ne budemo pronašli i zbog toga se plašim, brinem i i borim se da takse budu ukinute, kako bismo mogli da nastavimo dijalog. Da budem iskren, ako izaberemo ono što je loše, da svima nama čiji je posao da Srbiju vodimo ka mirnoj luci i stabilnosti, da mi bar bude cvista savest da smo uradili sve što smo mogli i da neku vrstu odgovornosti ne prebacujem, kao što su drugi ranije prebacivali na nas", rekao je Vučić na zajedničkoj pres konferenciji sa slovenačkim predsednikomn Borutom Pahorom.

On je rekao da vidi kuda sve po pitanju Kosova vodi i kako na rešavanje tog problema gleda javno mnjenje.

"Svojim pričama i Srbi i Albanci, ali i pola sveta su već ubili svojim odgovaranjem od nečeg to nešto što nije postignuto i naš prostor za kompromis je sužen, jer su svi protiv njega, a pri tom ga nisu videli, a alternativu nisu ponudili", rekao ej Vučić..

Podsetio je da pojedini govore da treba da čekamo da propadne zapadni svet, a sa druge strane, Albanci kažu da je još malo Srba na KiM ostalo...

"To su sve prazne priče. Ozbiljni narodi se drugačije odnose prema svojoj budućnosti. Dok me ne oteraju ja ću da se borim za budućnosti, a kako će da bude sa junacima koji govore da je (Kosovo) naše, a predali su ga pre deset godina, videćemo", primetio je Vučić.





On je rekao da moramo da razumamo i albanski interes, da i oni imaju želje, kao što i svet ima svoje želje.

"Naravno da mi imamo svoje zahteve, potrebe i na pravu zasnovano ono što tražimo, ali sustina je da moramo da gledamo i tuđe interese. Merkel je u Davosu rekla dobru rečenicu, citirajući Vebera, da je komrpmis pobeda, a ne poraz, da je kompromis najbolje rešenje, a ako posotji daćemo sve od seve da to učinimo:, rekao je Vučić.

Predsednik je poručio da dve zemlje imaju dobru dinamiku razvoja odnosa, da imaju odličnu trgovinsku razmenu, koja pokazuje i napredak odnosa.

- Srbija Sloveniju posmatra kao dobrog prijatelja, a verujem da naši odnosi mogu biti mnogo bolji. Prezadovoljan sam jer danas imamo više od 500 učesnika Poslovnog foruma, što pokazuje povećanje broja investicija - kaže Vučić.

Dodaje da je razgovarano o pronalaženju mogućih rešenja za Kosovo, iako je to rešenje jako daleko.

- Razgovarali smo o EU putu Srbije. Mi imamo podršku Slovenije za evropski put naše zemlje. Želimo da se taj put ubrza - rekao je Vučić, dodajući da Srbija želi da je glas Slovenije jači u EU, u Briselu...



SVEČANI DOČEK ŠEFA SLOVENAČKE DRŽAVE BORUTA PAHORA



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dočekao je u ponedeljak, ispred Palate Srbija, šefa slovenačke države Boruta Pahora, koji je doputovao u zvaničnu posetu Srbiji.

Nakon svečanog dočeka, uz postrojenu Gardu Vojske Srbije i himne Srbije i Slovenije, uslediće tet-a-tet sastanak Vučića i Pahora.

Zatim je planiran i sastanak delegacija Srbije i Slovenije, nakon čega su predviđene izjave za medije dvojice predsednika.

Nakon toga uslediće poslovni forum Srbija - Slovenija.

Pahor i Vučić razgovaraće o poboljšanju bilateralnih političkih odnosa i sveobuhvatne saradnje dve zemlje.

Tokom posete biće reči i o napretku Srbije u njenim nastojanjima da se pridruži EU, situaciji u regionu i drugim aktuelnim pitanjima vezanim za migracije, bezbednost i budućnost EU.

Pahor će se obratiti i na Posebnoj sednici Skupštine Srbije i sastati sa predsednicom Narodne skupštine Majom Gojković.

Slovenački predsednik će Srbiju posetiti u pratnji delegacije predstavnika poslovne zajednice, kao i ministra kulture Dejana Prešičeka, državnog sekretara Ministarstva kulture Jana Škoberna, državnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova Simone Leskovar i državnog sekretara Ministarstva ekonomije Eve Štavs Podlogar.

Drugog dana posete predsednik Slovenije položiće venac na Spomenik neznanom junaku na Avali.

Srbija je Sloveniji 10. najvažniji trgovinski partner, a bilateralna trgovina premašuje milijardu evra po godini.





Agencija STA navodi da je ovo prva zvanična poseta Pahora Srbiji posle njegovog ponovnog izbora u novembru 2017. godine, a pre toga je bio u Srbiji 2014. godine, što je bila prva poseta jednog slovenačkog predsednika.



PAHOR: PODRŠKA EU PUTU I DIJALOGU BEOGRADA I PRIŠTINE

Slovenija podržava ambicije Srbije da postane članica EU i podržava dijalog Beorgada i Prištine, jer on nema alternativu, poručio je danas u Beogradu predsednik Slovenije Borut Pahor.

Pahor je, na zajedničkoj pres konferenciji sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, podsetio da je pre 10 godina, kada je o Srbiji govorio u Evropskom savetu, rekao da nakon što je ušla Hrvatska ušla u Uniju i Srbija mora što pre da postane njena članica.

To, istakao je, zavisi od pregovora sa EK, ali Srbija ima Srbija ima podršku Slovenije na tom putu.

U tom smislu, rekao je da mu je bilo važno da još jednom čuje od Vučića njegov ličan stav i stav srpske države u angažovanju u rešavanju otvorenih pitanja u pregovorima sa EK, kako bi proces bio što brži.

"To se tiče odnosa u regionu, u prvom redu se odnosi na dijalog Beograda i Prištine. Kao tvoj i prijatelj tvoje države, podržavam taj dijhalog i ne vidim nikakvu alternativu dijalogu. Ne znam kako i kada će to da završi, to zavisi od bilateralnih razgovora i pregovora dve strane, ali ono što može Slovenija, kao prijatelj sa svim narodima i državama u regionu, da pomogne, ja sam ponudio iskrenu podršku", rekao je Pahor, obraćajući se Vučiću.

Dodao je da će o tome biti reči na sastanku procesa Brdo - Brioni, 7. i 8. maja u Tirani.

PAHOR:UČINIĆEMO SVE DA SRBI U SLOVENIJI SAČUVAJU IDENTITET

Slovenija će učiniti sve kako bi Srbi u toj zemlji sačuvali identitet, izjavio je danas predsednik Slovenije Borut Pahor, prilikom posete Beogradu.

"Što se tiče državljana Slovenije koji su srpske nacionalnosti, Slovenija će učiniti sve što je u njenoj mogući kako bi ti naši državljani imali mogućnost da očuvaju svoj identiotet", rekao je Pahor, odgovarajući na pitanje o tom problemu na zajedničkoj pres konferenciji sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

On je naglasio da je Slovenija "dovoljno velika otadžbina za sve".

GOJKOVIĆ DOČEKALA PAHORA U SKUPŠTINI

Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković dočekala je predsednika Slovenije Boruta Pahora u Domu Narodne skupštine, gde će se Pahor obratiti poslanicima na posebnoj sednici, koju je tom prilikom sazvala predsednica parlamenta.

Posebnoj sednici prisustvovaće poslanici vladajućih stranaka, a deo opozicije najavio je da neće.

Među njima su Dveri, DSS, Pokret centra i Narodna stranka, DJB, dok DS, SDS i samostalni poslanik Zoran Živković iz Nove stranke još uvek razmatraju da li će prisustvovati posebnoj sednici.

Borut Pahor nalazi se u zvaničnoj poseti Srbiji, a u toku današnjeg dana sastao se sa predsednikom Srbije Aleksndrom Vučićem, sa kojim je i otvorio biznis forum Srbija - Slovenija.

PAHOR: KOREKCIJA GRANICA - HRABRO, ALI OPREZNO

Šef slovenačke države Borut Pahor rekao je danas da je razmišljanje o korekciji granica kao moguće rešenje za KiM vrlo hrabro i da ga on ne bi odbacio, ali da bi bio jako oprezan.

On je na zajedničkoj konferenciji sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a odgovarajući na pitanje kako gleda na moguću korekciju granica, naveo da su ga o tome pitali i mnogi evropski zvaničnici, te podetio da je bio svedok kada je ta tema kandidovana prošle godine na forumu u Albahu, na kojem su bili i Aleksandar Vučić i Hašim Tači.

Takvo razmišljanje, kaže, traži mnogo mudrosti, a zahteva i veliku privrženost mirnom rešavanju konflikata, kao i veliko poverenje drugih država koje su važne za uspeh dogovora.

"Taj proces u prvom redu mora da bude vrlo tolerantan i predvidljiv i ne sme da donese kolateralnu štetu za druge države u regionu. Toga se najviše boje moje kolege i druge vođe kada postavljaju to pitanje", rekao je pahor.

To je, kaže, preneo i predsedniku Vučiću.