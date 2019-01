Agencije | 23. januar 2019. 19:21 > 19:52 | Komentara: 0

Priština će pre ili kasnije povući takse na KiM za robu iz centralne Srbije, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ali i naglasio da je to Srbiju mnogo koštalo

Priština će pre ili kasnije povući takse na KiM za robu iz centralne Srbije, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ali i naglasio da je to Srbiju mnogo koštalo.





Na pitanje novinara da promentariše to što je Avni Arifi, šef kabineta Ramuša Haradinaja, rekao da bi vlada u Prištini mogla da privremeno suspenduje takse na srpsku robu, Vučić je u izjavi za RTS primetio da će se to dogoditi pre ili kasnije.

"Da li će oni da ukinu, suspenduju ili će neki drugi modus da pronađu, sasvim je svejedno. Naneli su nam ogromnu štetu i ogromnu tenziju doneli. Rekao sam da će se dogoditi to povlačenje i dogodiće se. Svejedno, mi smo smo visoku cenu platili", naglasio je Vučić.

Kaže, međutim, i da nam niko to neće nadoknaditi, ni Priština, ni EU, niti bilo ko drugi.

VUČIĆ: NEMA NIŠTA OD UJEDINjENjA MITROVICE



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, povodom zahteva albanskih odbornika za ujedinjenjem severnog i južnog dela Kosovske Mitrovice i podrške koju im je dao kosovski predsednik Hašim Tači, da se to neće dogoditi.





On je iz Davosa, gde učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu, rekao da ne razume "ni šta rade Tači, ni (Ramuš) Haradinaj".

"Jedino što povodom toga mogu da poručim Srbima na Kosovu i Metohiji jeste da se to neće dogoditi i da će Srbija biti uz njih", rekao je Vučić za televiziju Pink.





PROČITAJTE JOŠ: Đurić: Izjave o ujedinjenju Mitrovice pretnja Srbima na KiM; Rakić: Tači želi da aneksira severni deo grada





Predsednik tzv. Kosova Hašim Tači podržao je zahtev odbornika opštine Južna Mitrovica za ujedinjenje dva dela grada u jednu opštinu.

On je na Fejsbuku napisao da se sreo sa gradonačelnikom Južne Mitrovice Agimom Bahtirijem i napisao da su građani Mitrovice "rekli svoju reč".

"Sada su na redu da deluju institucije, Vlada, Skupština i predsedništvo", napisao je Tači.





VUČIĆ: NEMA "DRUGE STRANE", SAMO "SKINITE GLAVU" VUČIĆU





Na pojedine komentare u zemlji da nije on taj koji treba da govori o slobodi medija u Davosu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da to govore oni koji se navodno bore za slobodu izražavanja, ali, kad je on u pitanju, ne bi da poštuju pravilo druge strane.

Za njih, kaže, nema pravila "druge strane", već samo - da se "skine glava" Vučiću.

A povodom ocena, kakvu je izneo i nekadašnji predsednik Srbije Boris Tadić, da sloboda medija za vreme bivše vlasti ne može da se poredi sa stanjem kakvo je danas, Vučić kaže da je saglasan s takvim ocenama:

"I ja mislim da ne može, i to je sve sto mogu da kažem o Tadicu. Ja nisam smenio nijednog urednika za razliku od njega, koji je noćne avione slao da bi ih smenjivao. Ja nisam doveo nijednog novinara na RTS, a oni su sve svoje postavili i dalje su na funkciji. Pa ko vam je urednik najvažnijeg programa na RTS-u? Dajte ljudi, nemojte da pričamo o tim stvarima. Nije ni važno. Neću da odgovaram Borisu Tadiću. On je veliki lider i mnogo važan čovek i mnogo je vredan bio, ne mogu da vam kažem koliko je marljivo radio na dnevnom nivou", rekao je Vučić.

Foto: D.Milovanović



Kad je reč o primedbama što je baš on govorio o medijima u Davosu, rekao je:

"Video sam da su pričali da nemam prava da govorim, da je strašno što sam govorio. Vi, koji se borite za ljudska prava, za pravo na slobodu izražavanja, govora, uplašili ste se mojih reči, ili biste da se ne primenjuje ono osnovno načelo demokratije, ljudskosti ako hoćete, ''daj da čujem i drugu stranu''", rekao je Vučić za TV Pink.

Kako kaže, oni misle da nema druge strane i da postoji samo njihova osuda.

"Mislite da postoji samo vaša osuda, 'skinite glavu tom Vučiću, tom zlikovcu, pa što da ga čujemo, nemamo mi šta da ga čujemo' ...Ali, nije mi to problem", rekao je Vučić.

On dodaje da postoje ozbiljni i objektivni ljudi koji će uskoro u skladu sa svojom savešću da primete promene i po tim pitanjima.