Beta | 22. januar 2019. 09:50 | Komentara: 0

BEOGRAD - Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da bi voleo da američki ambasador na Kosovu Filip Kosnet očita bukvicu političarima u Prištini zbog uvođenja taksi na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine, ali da sumnja da će se to desiti.Kako je ranije najavljeno, Kosnet će se u utorak sastati sa premijerom Kosova Ramušom Haradinajem i predsednikom kosovskog parlamenta Kadrijem Veseljijem. "Voleo bih da im očita bukvicu zato što su to zaslužili, ali sumnjam da će se to desiti", rekao je Đurić za televiziju Prva.Upitan kako komentariše to što je predsednik tzv. Kosova Hašim Tači nedavno naveo da se ne slaže sa odlukom o uvođenju taksi, Đurić je odgovorio da bi "bio naivan da poveruje da se on autentično protivi tome"."Svi ministri iz njegove partije su glasali za takvu odluku, možda jesmo glupi, ali nismo toliko. Prvo da vidimo dela, a kada vidimo dela, razgovaraćemo na odgovarajući način", rekao je Đurić.PROČITAJTE JOŠ -Mediji o sastanku Kosneta s prištinskim političarima pišu da bi on mogao da rezultira ukidanjem taksi, jer je upravo on pre nedelju dana dostavio dokument američkog Saveta za nacionalnu bezbednost i Stejt departmenta, kojim se zahteva da Priština odmah ukine takse ili će SAD uvesti sankcije Kosovu.Funkcioner Srpske napredne stranke (SNS) Marko Đurić izjavio je da bi za sve bilo dobro da bude vanrednih parlamentarnih izbora, jer "političko delovanje opozicije ulazi u novu fazu ludila".Đurić je za televiziju Prva kazao da je kao član SNS trenutno bliži ideji da treba da bude izbora, ali da će konačan stav doneti predsednik stranke Aleksandar Vučić, Predsedništvo i Glavni odbor naprednjaka."Bilo bi dobro za nas da imamo izbore, jer političko delovanje opozicije ulazi u novu fazu ludila. Njihov politički program obeležava nasilje, (Dragan) Đilas vređa, preti i psuje pripadnike jednog omladinskog saveza", rekao je Đurić i dodao da je ponašanje opozicije "srozalo kvalitet političkog delovanja".Povodom tvita u kojem je glumac Sergej Trifunović napisao: "Hahaha genijalno. Predsednik Adolf Hitler, održaće u Davosu predavanje na temu: 'Trpeljivost prema manjinama'", Đurić je kazao da to što je Trifunović predsednika Srbije Aleksandra Vučića nazvao Hitlerom "sramna uvreda" ne samo za predsednika, već i za sve građane Srbije."Ja ne znam da li se oni svi drogiraju", rekao je Đurić i dodao da im se program sastoji od toga što se jedni zalažu da se televizija gađa jajima, drugi da se ne gađa, a da im je svima zajedničko da neće izbore.Upitan šta će biti ako opozicija bude bojkotovala izbore, Đurić je rekao da će se o tome pričati kada dođe vreme, ali da će se naprednjaci boriti protiv nasilja i šovinizma i da nikome neće dozvoliti da zgazi postignute rezultate.