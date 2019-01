Tanjug | 21. januar 2019. 11:42 > 12:36 |

BEOGRAD - Još nisam čuo za opoziciju koja neće na izbore, izjavio je predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin, gostujući u jutarnjem programu televizije Pink."Nikada se nije desilo da opozicija izađe i kaže 'hoćemo izbore, srušićemo ovaj režim', a kad im predsednik Vučić kaže: 'imate izbore, samo jednu reč recite', sutradan kažu: 'nećemo ovakve izbore, nema tih izbora na koje ćemo izaći'. Pa dobro, šta ćete da radite?", rekao je Vulin.On je dodao da je vlast spremna za izbore, i da je Pokret socijalista saborac Srpske napredne stranke. "Najveći deo svog političkog života mi smo proveli u opoziciji, ali se nismo krili ni iza koga. Nikada na našim skupovima, kada smo tražili izbore i promene, nisu govorili glumci i pevači, a mi ćutali i sklanjali se sa strane i objašnjavali da su to u stvari samo građani. Mi smo stajali ispred, primali sve udare na sebe, formulisali zahteve", istakao je Vulin.PROČITAJTE JOŠ -On je rekao da, dok su bili opozicija, nisu tražili nikakve promene izbornih zakona, pogotovo u izbornoj godini, jer se to tada ne radi, već su uvek tražili izbore, smatrajući da je narod nezadovoljan i da mu treba pružiti priliku da na izborima kaže šta misli o lošoj vlasti."Najveći deo svog političkog života smo proveli u opoziciji, i to ne u opoziciji u kojoj možete da se šetate gde god hoćete, gde možete da protestujete, već u opoziciji gde su nas prebijali, hapsili, zatvarali, proganjali, pravili kampanje protiv nas na nacionalnom servisu, ne u opoziciji gde možete da se šetate, kažete šta god hoćete, gde nema policije oko vas", dodao je Vulin."Opozicija je sasvim sigurna da je protiv izbora. Nisam još čuo za opoziciju koja neće na izbore. Tražite izbore i dobićete ih", izjavio je on. Govoreći o odnosu Pokreta socijalsilta i naprednjaka, on kaže da su te dve stranke saborci od početka, od osnivanja PS i SNS, "kao što smo i Aleksandar Vučić i ja saborci dugi niz godina"."Verujemo u iste stvari, delimo viziju iste Srbije. Pokret socijalista nikada nije menjao stranu. Mi sa DOS-om nikada nismo bili na istoj strani i nikada nećemo biti na istoj strani. Bili na vlasti ili u opoziciji, nikada nećemo biti sa DOS-om. Hajdemo na izbore. Hajde da pružimo narodu priliku da kaže šta misli o svima nama, da kažu šta misle o listi koju ne znamo tačno ko će voditi, pretpostavljamo neki glumac, ili neki političar. Mi možemo da vam kažemo ko će biti naši kandidati za predsednika, premijera, ministre", rekao je ministar Vulin.Ministar odbrane Aleksandar Vulin, komentarišući pisanje austrijskog novinara o tome da Đilasa, Jeremića i Obradovića povezuju samo zajednički neprijatelj Vučić i nedostatak popularnosti, kaže da nasuprot tome predsednika Aleksandra Vučića zanima samo šta misle građani, te dodaje da se on nikad ne žali na svoje protivnike pred strancima.Vulin je gostujući na Pink televiziji rekao da se "ovde čak koristi termin neprijatelji, zato što se opozicija ponaša prema Vučiću kao da su neprijatelji". "Od njega i nas to nikada nećete čuti. Mi imamo političke protivnike, oni nisu moji neprijatelji kao ni ljudi koji se okupljaju, oni su moji politički protivnici koji misle drugačije o nekim stvarima. Neko verovatno misli isto ili slično kao ja. Imaju pravo na svoje mišljenje dok god nisu nasilni", rekao je ministar Vulin.PROČITAJTE JOŠ -Kaže i da ga zabrinjava ponašanje Obradovića, koji dolazi ispred medija, "iživljava se na istom mestu gde su njegove pristalice tukle novinarke Pinka" i dolazi kao da se ništa nije desilo. "To je pravi pritisak na medije, kada vi treba da razmišljate da li će vas, kada izađete na ulicu, neki pristalica ljotićevskog pokreta napasti, da li će vam se nešto ružno desiti", kaže Vulin.Odgovarajući na pitanje da li pozive Obradovića na hapšenje Željka Mitrovića vidi kao poziv na promene ili kao pritisak, Vulin kaže da mi danas imamo pravnu državu, a "sa njima bismo ušli u anarhiju i nasilje kao što smo imali za vreme Vlade DOS"."U pravu je, to jesu promene. Gde je tu vladavina prava, tužilac, sudija, pretpostavke nevinosti. Koga to zanima. Njih zanima čista sila, nasilje - prvo ćemo da prebijemo novinarke, pa Oliveru Zekić koja je lepo rekla da imaju problem sa ženama. Teško je objasniti toliku agresiju prema ženama koju oni osećaju", naveo je Vulin, te poručio: "Nemojte da bacate jaja na RTS, nemojte da šaljemo "rumunsku" sliku iz Beograda, nasilja, razbijanja, lomljenja".Navodeći da je Đilas, dok je bio na vlasti, od RTS-a imao promet oko 70 miliona evra, on je upitao: "Da li vi to gađate Draganove sekunde, da li se vi to ljutite jer nema popusta ili je manji nego što je bio? Da li je to ideja? Da li zbog toga idete da gađate RTS?U saopštenju za medije Vulin je još poručio: "Nemojte napadati nikoga, protestujte koliko hoćete, imate sva prava ovog sveta, videli ste nema sile, sve je kako želite, ali nemojte na bilo koji način da povredite nekog čoveka ili nečiju imovinu".