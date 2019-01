Novosti online/Agencije | 17. januar 2019. 16:55 > 18:11 |

Pročitajte još - STOPAMA PAŠIĆA I OBRENOVIĆA: Vučiću Putin uručio orden Aleksandra Nevskog

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je večeras da se Srbija diči i ponosi činjenicom da je nezavisna i slobodna država.

VUČIĆ: ZADOVOLjAN SAM BROJEM POTPISANIH SPORAZUMA

VUČIĆ: VISOK STEPEN SAGLASNOSTI PO SVIM PITANjIMA

PUTIN: KLjUČ JE 1244, A GDE SU SRPSKI POLICAJCI I GRANIČARI?

"Gde su oni?" upitao je Putin i istakao da svakako mora mnogo više da se poštuje međunarodno pravo.

PUTIN: RUSIJA DELI ZABRINUTOST, KORACI PRIŠTINE MOGU DA VODE KA DESTABILIZACIJI

PUTIN: OČEKUJEM SPORAZUM O EVROAZIJSKOJ UNIJI DO KRAJA GODINE

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je danas da je potpuno jasno da bez Rusije, i zbog njene snage u Savetu bezbednosti UN, neće biti rešenja kosovskog pitanja i istakao da će se pre postizanja bilo kakvog dogovora posavetovati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.Vučić je to rekao na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Putinom, upitan da li se razmatralo posredovanje Rusije u postizanju rešenja za kosovsko pitanje i u kom formatu.Srpski predsednik je rekao i da ne može da bude optimističan, da smatra da postizanje rešenja nije blizu i da nije realno da ga bude u nekom skorijem roku.Istakao je i da će se pre postizanja bilo kog rešenja posavetovati sa Putinom."Mi sve vreme pričamo o rešenju, svi vole da pričaju o rešenju i vole dobre vesti, ali ja sam realističan čovek i ne mogu da budem optimističan i govorim o rešenju. U ovom trenutku ga ne vidim. Nadamo se, ali ne mislim da je blizu i da je realno da bude u nekom skorijem roku", istakao je Vučić.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se radi na izgradnji gasnog Turskog toka kroz Srbiju i da Srbija hoće za svoje građane najbolji i najeftiniji gas, a to je ruski gas.Upitan da li je razmatran nastavak Turskog toka i šta može ometati realizaciju projekta s obzirom na pritisak na Srbiju od strane EU, Vučić je rekao da Srbija očekuje mnogo od Turskog toka i da je mnogo toga urađeno do sada, mnoge procedure su završene."Ne znam kakvi su pritisci na neke druge kroz čije teritorije gasovod Turski tok treba da prođe, sa Srbijom Rusija nije imala tu vrstu problema. Mi smo na takvu vrstu pritisaka otporni, naš narod mora da dobije gas, naša preduzeća moraju da dobiju gas", reako je predsednik Srbije.On je podsetio da je Srbija do sada gas dobijala preko Ukrajine i Mađarske, ali da je plan da ubuduće od Turskog toka dobijamo gas, preko Bugarske, te da se zbog toga gradimo taj gasovod."Za Srbiju je to od izuzetnog značaja. Znam da su Nemci sve što je bilo do njih već izgradili po pitanju Severnog toka. Već je oko 500 kilometara izgrađeno pod vodom. I mi kao i drugi imamo pravo da dobijemo gas", rekao je Vucić.Kako kaže naslušao se priča "po celom svetu" odakle će sve gas u srbiju da stigne, ali da nije video drugi gas osim ruskog."Nudili su drugi tečni gas, ali duplo skuplje. Mi da plaćasmo dvostruko više cene nemamo i nemožemo, iako ekonomski stojimo bolje. Hoćemo da nabavljamo najbolji i najeftiniji gas za naš narod i naši zemlju, a to je ruski gas", zaključio je on.Vučić je, na zajedničkoj konferenciji za štampu sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom, na pitanje da li očekuje, zbog velikog interesovanja britanskih i drugih medija, da će porasti pritisak na Beograd da pokvari odnose sa Rusijom, kazao da nema nikakav problem s tim ko će šta da govori u svetu.„Ne želim da govorim o drugim zemljama, ali Srbija se diči i ponosi činjenicom da je nezavisna i slobodna država. Ne samo u očuvanju svog teritorijalnih integriteta, već i donošenju odluka“, rekao je on.Srbija, kako je podvukao donosi odluke na osnovu volje svojih građana, a ne volje vlada drugih država. „Poštujemo Britance, ali ni oni, ni bilo koji drugi neće određivati kakve odluke ćemo donositi. Šta pišu novine mene je baš briga. Sribja ima strateški pravac, ozbiljnu politiku koju ne menja i koju će teško neko promeniti“, naglasio je Vučić.„Izbori su ovde na neko vreme pa svako ima pravo da pobedi i okrene politiku u drugom smeru. Dok sam ja predsednik Srbija će voditi politku koju smo zacrtali, biće slobodna zemlja koja će voditi politiku u korist svojih građana“, zaključio je on.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je jako zadovoljan velikim brojem sporazuma potpisanim između Srbije i Rusije tokom posete ruske delegacije predvođene predsednikom Vladimirom Putinom."Veoma smo zadovoljni napretkom saradnje u svim oblastima. Danas smo u dve faze potpisali veliki broj sporazuma iz gotovo svih sfera života dve zemlje. Naši ekonomski odnosi su sve bolji. Dugo smo razgovarali danas o svim poslovima koji su pred nama“, kazao je predsednik Srbije.Vučić je posebno istakao značaj saradnje u energetici, ali i najavio da će u budućnosti dve zemlje pokrenuti infrastrukturne projekte.PROČITAJTE JOŠ -"Srbija u energetici gotovo potpuno zavisi od Rusije. Postigli smo sporazuma o povećanju kapaciteta skladišta gasa. To znači dodatnu industrijalizaciju naše zemlje. Takođe smo razgovarali o infrastrukturnom zajedničkom delovanju, posebno o železnicama, jer smatramo da će one biti ključni vid transporta u budućnosti. Veliki su planovi pred nama, veliki ugovori, o održavanju same železnice a ako sve to ispunnimo siguran sam da će železnice postati jedan od najunosnijih vidova sarobraćaj. Ti ugovori su vredni oko 230 miliona evra", rekao je Vučić.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je ruskom predsedniku Vladimiru Putinu preneo da je Srbija uvek bila spremna za razgovore i kompromise, ali da nikada ne može i neće da pristaje na pozniženja."Plašim se da neki ljudi nisu spremni na komropmise. Mi ćemo i dalje istrajavati na tome i tražiti ih, ail ponavljam, i to sam rekao Putinu, nikome nećemo dozvoliti da unizi Srbiju", poručio je Vučić. On je na zajedničkoj pres konferenciji sa predsednikom Rusije istakao da su po svim pitanjima postigli visok stepen saglasnosti.Zahvalio se na podršci Rusije na očuvanju integriteta i nezavisnosti Srbije i istakao da je veoma zadovoljan napretkom saradnje dve zemlje u svim oblastima. Vučić je preneo novinarima da je ruskog kolegu upoznao sa svim što se desava u vezi sa Kosovom i Metohijom, o protivpravnim taksama koje su uvele albanske vlatsi u Prištini, kao i o osvnivanju tzv. Vojske Kosova, suprotno Rezoluciji 1244."Čini mi se da smo i u tom pogledu dobili značajnu podršku predsednika Putina", podvukao je Vučić. Naveo je da mu je bila izuzetna čast što je imao priliku da ugosti predsenika Rusije, za kojeg je rekao da je iskreni, dokazani prijatelj Srbije i naroda. Naglasio je da je zadovoljan napretkom saradnje u svim oblastima i primetio da nikada nismo potpisali toliko sporauzma.Predsednik Rusije Vladimir Putin rerkao je danas u Beogradu da je stav Rusije po pitanju Kosova jasan - Moskva se zalaže za uzajamno prihvatljivo rešenje Beograda i Prištine, ali bazirano na rezoluciji 1244 SB UN.On je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa srpskim predsednikom Aleksandrom Vučićem rekao da je Rusija isto kao i Srbija zainteresovana da situacija na Balkanu bude stabilna i bezbedna."Kosovske vlasti preduzele su neke provokativne akcije koje su dodatno pogoršale situaciju", rekao je Putin navodeći kao primer odluku Prištine o formiranju Vojske tzv. Kosova, što, kako kaže, predstavlja kršenje rezolucije 1244."Ta rezolucija ne dopušta postojanje bilo kakvih oružanih formacija na Kosovu izuzev kontingenta Ujedinjenih nacija. Delimo zabrinutost Srbije, jer znamo da takvi potezi vode ka nestabilnosti na Balkanu. Naša podrška će se nastaviti", rekao je on.Na pitanje o tome da se često govori o posredovanju Rusije u dijalogu i da li do toga može da dođe, Putin je rekao da je Rusija uvek aktivno učestvovala, ali da je, napomenuo je, EU ta koja je posrednik."EU je posrednik, ali malo toga postiže", rekao je on, navodeći da se ne sprovodi ono što je dogovoreno i u tom kontekstu posebno je istakao činjenicu da još nije formirana ZSO.Takođe je podsetio da je rezolucijom 1244 predviđeno da određeni broj srpskih policajaca i graničara može da bude na teritoriji Kosova.On je rekao da je Rusija spremna da sarađuje sa svima, ali da je važno i da se poštuje međunarodno pravo i da rešenje bude pravedno.Prema njegovim rečima, neka ranije donesena rešenja kao da su imala za cilj da podele srpski narod."Treba da ubedimo naše partnere da ako želimo mir na Balkanu moramo da nađemo kompromis i da ga održimo", zaključio je Putin.Putin je kazao da Rusija podržava obostrano prihvatljivo rešenje za Kosovo na osnovu rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN.Rusija je kao i Srbija zainteresovana da Balkan ostane stabilan i bezbedan. Ruski stav o Kosovu je poznat, zalažemo se za postizanje prihvatljivog rešenja na osnovu Rezolucije 1244", rekao je on.PROČITAJTE JOŠ -Putin je rekao da "nažalost u poslednje vreme kosovske vlasti preduzimaju provokativne korake kojim su zategli situaciju" i dodao da je "vojska tzv. Kosova direktno kršenje rezolucije 1244" i da Rusija deli zabrinutost Srbije da da takvi koraci vode destabilizaciji.Predsednik Ruske Federacije Valdimir Putin rekao je danas da Moskva deli zabrinutost srpskog rukovodstva u vezi Kosova, jer koraci koje je preduzela Priština u poslednje vreme mogu dovesti do destabilizacije Balkana.„Ruski stav je poznat i slažemo se da je neophodno uzajamno prihvatljivo rešenje na osnovu Rezolucije UN 1244“, kazao je Putin na konferenciji za štampu nakon razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.On je izrazio žaljenje što su prištinske vlasti u proteklo vreme preduzele provokativne korake.S tim u evzi je ocenio da je odluka o transformaciji KBS u vojsku kršenje Rezolucije 1244, koja je dopušta bilo kakvo formiranje vojske, osum prisustva vojnog kontingenta UN.Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da očekuje da se do kraja godine potpiše sporazum Srbije i Evroazijske unije.Putin je govoreći o brojnim sporazumima koji su potpisani danas u Beogradu rekao i da će se sredinom godine, na redovnom zasedanju zajedničkog Mešovitog komiteta dve zemlje, razmotriti napredak u realizaciji potpisanih memoranduma.Kaže da očekuje povećanje količine gasa koji stiže u Srbiju sa 3 na 3,5 milijardi kubnih metara gasa.Ruski predsednik je najavio i značajne investicije u NIS i povećanje kapaciteta gasnog skladišta Banatski dvor.Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je danas u Beogradu da odnosi Srbije i Rusije nisu od juče i od danas, već da traju vekovima, da imaju duboke i čvrste korene, a da dva naroda vezuje duhovna bliskost."Kada smo zajedno, tu je i pobeda", porucio je Putin parafrazirajući rusku narodnu poslovicu.On se još jednom zahvalio Vuciću za poziv da poseti Srbiju i podsetio da sa srpskim predsednikom ima stalne kontakte, da je sa Vučićem u oktobru prosle godine imao sadržajne razgovore, a da je srpski predsednik u maju bio na Danu pobede u ruskoj prestonici.Takođe je naveo da se seća svoje posete Beogradu 2014. godine, kada je obelezena 70. godisnjica oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu."I danas smo po tom partnerskom i prijateljskom ključu takođe razmotrili sve aspekte naše saradnje kao i međunarodna pitanja. Između naše dve zemlje postoji strateška saradnja koja je tradicionalna za nase zemlje i za naše narode", rekao je Putin.On je rekao da se posebno razgovaralo o trgovinskim odnosima i investicijama i istakao da je robna razmena dve zemlje dostigla dve milijarde dolara.Takođe je istakao značaj Međuvladinog komiteta za trgovinu i naučno tehničku saradnju."Nastavljaju se kontakti između privrednika, poslovnih ljudi, u sferi poljoprivrede. Potencijali za razvoj naše saradnje još više će doći do izražaja posle potpisivanja sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Evroazijske unije negde do kraja godine", rekao je Putin.Kao još jednu važnu temu istakao je oblast energetike.On je naveo da su do sada isporuke gasa u Srbiju povećane 20 odsto, a da Gasprom u predstojećem periodu planira da obim isporuke gasa sa 2,3 milijarde kubnih metara gasa podigne na 3,5 milijardi kubnih metara, kao i povećanje kapaciteta podzemnog skladišta Bantski dvor."Radićemo i na unapređenju mreže gasne infrastrukture...Svim tim se jača energetska bezbednost Srbije i čitavog Balkana", naglasio je Putin.Predsednik Rusije je naveo da je Gaspromnjeft uložio u NIS tri milijarde dolara, a da planira još 1,4 milijarde dolara i podsetio da je NIS sada vodeća kompanija u Jugoistočnoj Evropi i da najviše doprinosi budžetu Srbije.Napomenuo je i projekte kompanije "Silovije mašini" na Ðerdapu kao i kompanije RŽD kada je reč o modernizovanju srpske zeleznice i stvaranju Dispečerskog centra.Najavio je i nastavak saradnje u vojnoj i vojno tehničkoj oblasti, ističući da će Rusija i dalje pomagati Srbiji u jacanju njene bezbednosti.Prema njegovim rečima, ne treba zaboraviti ni saradnju u humanitarnoj i kulturnoj oblasti i najavio da će u februaru u Srbiji biti održani dani ruske duhovne kulture.Takođe je rekao da se veoma raduje poseti Hramu Svetog Save koji je Rusija znatno pomogla.Jedan od prijateljskih gestova, kako kaže, je i to što će Rusija Srbiji vratiti jednu stranicu Miroslavljevog jevanđelja, a Srbija Rusiji slike poznatog ruskog autora Nikolaja Reriha."Hvala predsedniku Vučiću za dobre razgovore koje smo imali, a građanima Beograda za topao prijem koji su mi priredili", rekao je Putin.