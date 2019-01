Tanjug | 17. januar 2019. 16:34 > 17:14 |

Predsednik Rusije Vladimir Putin uručio je danas Aleksandru Vučiću Orden Aleksandra Nevskog.Predsednik Vučić je rekao da je ponosan na svoju otadžbinu koja je zaslužila to odličje, koje je, inače, posvetio svom ocu."Iskreno mi je drago što odlikujem predsednika Srbije Aleksandra Vučića ordenom Aleksandra Nevskog, koji je bio veliki ruski pokrovitelj i vojni diplomata. Tokom 300 godina istorije ove nagrade, pored Kneza Miloša i Nikole Pašića Aleksandrar Vučić danas je odlikovan ovim priznanjem. Gospodine predsedniče, želim vam blagostanje, dobro zdravlje i mnogo uspeha na međunarodnom planu", rekao je ruski predsednik.Putin je, obraćajući se Vučiću, rekao da je doprinos srpskog predsednika razvoju odnosa dve zemlje u svim pravcimaveliki."Cenimo vaš principijelni stav. Sada će na počasnom spisku na kom su i drugi znameniti Srbi zasluženo biti i vaše ime", poručio je Putin na ceremoniji.On je podsetio da je Aleksandar Nevski izuzetna figura u Rusiji,da se proslavio svojim ratnim podvizima ali i da je čuvao nezavisnost Rusije.Ovaj Orden, dodao je Putin, koji postoji 300 godina, dobili i znameniti Srbi koji su se borili za nezavisnost Srbije, pomenuvši Nikolu Pašića."Iskreno se radujem što mogu da vam uručim Orden Aleksandra Nevskog", istakao je Putin.Vučić je istakao da Srbija neće zaboraviti šta je Putin učinio za našu zemlju."Naš narod nikada neće zaboraviti šta je Vladimir Vladimirovič uradio 2015. kada je Rusija stavila veto na rezoluciju Britanaca po kojoj bi Srbi bili proglašeni za genocidni narod", poručio je Vučić tokom obraćanja na ruskom jeziku.Orden je dodeljen predsedniku Srbije za veliki lični doprinos razvoju višestrane saradnje sa Ruskom Federacijom.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da mu je velika čast dobijanje ordena Aleksandra Nevskog od predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina, da to odličje predstavlja i veliku odgovornost u budućem radu na širenju saradnje dve zemlje i da to priznanje pre svega znači da smo uspeli da sačuvamo Srbiju kao nezavisnu državu.Vučić je, obraćajući se na ruskom jeziku, rekao da njegova zahvalnost nisu protokolarne reči, već je ona duboka, iskrena i ovo odlikovanje za njega ima veliki zančaj.„Rekao sam to, jer dobijam ovaj orden od predsednika Putina. Zašto sam istakao ovu činjenicu? Zato što je Putin lider od najvažnijeg značaja za Rusiju. On je podigao Rusiju, zaštitio njeno dostojanstvo, ali i zaštitio vitalne inetrese srpskog naroda. Naš srpski narod nikada neće zaboraviti šta je Putin uradio 2015.godine. Po naredbi predsednika, Rusija je stavila veto na britansku rezoluciju u Saveti bezebdnosti UN, prema kojoj je Srbi trebalo da budu proglašeni za genocidni narod. Tada je predsednik Putin zaštitio istinu i pravdu i zato imamo veliku odgovornost za sve što ćemo raditi u budućnosti“, poručio je on.Vučić je istakao da su odnosi dve zemlje dobri politički i da postoje velike mogućnosti da povećamo i proširimo saradnju po ekonomskim pitanjima.„Nikada neću govoriti kao ostali političari, koji govore samo o ljubavi prema Puškinu, Dostojevskom. Ova nagrada koju sam dobio danas predstavlja veliku obavezu za mene da radim na razvoju budućih odnosa Sbrije i Rusije. Srbija je poslednjih godina uspešno čuvala svoju nezavisnost, teritorijalni integritet, vojnu neutralnost, i ovo priznanje za nas znači da smo takođe sačuvali Srbiju kao slobodnu državu“, rekao je on.Rekao je veliko hvala predsedniku Putinu što ceni to i razume složen položaj naše Srbije.Zahvalio se posebno i svojoj porodici, rekavši da je ovo velika čast za njega lično, ali i za njegovu porodicu.„Ovu nagradu želeo bih da posvetim ocu i porodici Vučić iz malog sela Čipuljić iz kojeg su stanovnici uvek voleli Rusiju. Ovo je ogromna čast, zahvalio bih se narodu Srbije koji je podržao politiku nezavisne i slobodne Srbije, politiku ne lakih, već ozbiljnih i odgovornih koraka. Posebno mojoj deci koja su mnogo toga izdržala i uvek bila uz svog oca, posebno zagrljaj i ljubav šaljem Danilu i Milici i veliko srce za malog Vukana“, kazao je srpski predsednik na kraju na srpskom jeziku.